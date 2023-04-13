Драка за ресурсы, бюджет греха и война нового типа. Хроники смуты: апрель 2023 года

12:09 07.05.2023 Игорь Нагаев



Как пополнить бюджет за счет греха



Итак, в Германии могут с 2024 года легализовать хранение и потребление марихуаны, т.е. каннабиса, в размерах и дозах, указанных в соответствующих законах. Правительство Германии законодательную базу уже подготовило и в настоящий момент идет согласование этой базы с Брюсселем. Казалось бы, а нам-то зачем об этом говорить? Это же дело граждан другой страны. Но история показывает, что именно алкоголь, наркотики, расцвет проституции и азартных игр и т.п. явлений всегда предшествует страшнейшим социально-экономическим кризисам в мире. Вспомним, что в конце XVIII века Китай (Империя Цин) имел один из самых больших в мире ВВП, и по сути являлся фабрикой половины мира. Однако усилия Запада (в лице Ост-Индской компании ) по наркотизации Китая и Юго-Восточной Азии привели в конце концов к так называемым Опиумным войнам ХIХ века, в результате которых Китай был втоптан в грязь западными странами, более чем на сто лет погрузился в хаос и потерял свое финансово-экономическое значение в мире. Германия, как и вся Европа, несет экономические убытки из-за антироссийских санкций и из-за подорожавших энергоносителей, а также из-за ухода по этим же причинам ряд производств в США и Китай. Когда на импорт тратится денег больше, чем получено от экспорта, то в стране рано или поздно начнутся проблемы с финансами, и их где-то надо взять. Один из традиционных способов, если не печатать инфляцию - деньги на наркоте и алкоголе.



Зато Ост-Индская компания набралась опыта, как с помощью наркотика в виде опиума и чая, который наравне с кофе содержит кофеин, ставить людей в зависимость от конкретного продукта и зарабатывать на этом огромные деньги.



В Российской Империи в 1858 году можно сказать законодательно запретили трезвость и стали навязывать потребление алкоголя. Тому, кто не хотел пить, все равно приходилось платить, каждый мужчина приписывался к определенному кабаку, а если не выпивал своей "нормы", и сумма от продажи спиртного оказывалась недостаточной, то недобранные деньги кабатчики взимали со дворов местности, подвластной кабаку. Тех же, кто не желал или не мог платить, секли кнутом, в назидание другим. А на фоне поднятия цен на алкоголь, все это вместе привело к антиалкогольным бунтам. В результате с 1858 по 1860 год страна полыхала восстаниями, которые были жестоко подавлены.



Российская Империя не исчезла сразу после насильственного спаивания населения, однако дальнейшие революционные события уже ХХ века некоторые исследователи считают одним из последствий этой алкоголизации, наравне с иными всеми изученными проблемами.



В истории США была тоже интересная история. С 1920 по 1933 года в США в стране был введен т.н. сухой закон, т.е. запрет на продажу, транспортировку производство и транспортировку алкоголя. Принятию этого закона предшествовал временный Военный прогибиционистский акт, который запрещал продажу алкоголя крепостью более 2,75%, так как необходимо было сохранить запасы зерна для военных нужд. Кроме того, нефтяной король мира Джон Рокфеллер считал использование дешевого спирта в качестве топлива угрозой для своего нефтяного бизнеса. В итоге интересы содержания армии, интересы нефтяников и интересы граждан, возмущенных тем как спивается народ, совпали.



Сухой закон был отменен в 1933 году, когда правительство США искало деньги для выхода из Великой экономической Депрессии. Отмена сухого закона прошла почти одновременно с конфискацией золота у населения. Вот так спасали бюджет и поступления в бюджет в США.



С помощью сверхдоходов Ост-Индской компании Англия пополняла свою казну, в том числе от торговли наркотиками и чаем. Правительство Российской Империи тоже замечательно пополняло свою казну от торговли алкоголем. Как известно, деньги не пахнут, поэтому правительства многих стран мира особо не переживают за сущность денег, поступивших в виде налогов.



Вспомним более близкие к нам события. В Латинской Америке, откуда шли в ХХ веке огромные потоки наркотиков, происходили сплошные перевороты и лилась кровь при попытках поставить под контроль наркомафию. Один из наиболее высоких уровней жизни в Латинской Америке и наименьшая преступность - это Чили. Но как раз в Чили наркотики не производятся и на экспорт контрабандой оттуда не идут. Таким образом, можно предположить, что если в стране вдруг стали легализовывать производство, потребление и куплю-продажу наркотиков, или ее заливают дешевым алкоголем, то у этой страны есть большие проблемы с наполняемостью бюджета, а впереди социально-экономические потрясения.



Из американских СМИ мы знаем, что торговлю наркотиками из Латинской Америки поставили под свой контроль структуры американского ЦРУ еще по инициативе Буша –старшего , дабы на вырученные деньги спонсировать операции против Советского Союза и прокоммунистических режимов развивающихся стран. И что уничтожение массового производства героина в Юго-Восточной Азии, в Золотом треугольнике, руками местных режимов - следствие многоходовой игры ЦРУ с целью убрать конкурента в мировой наркоторговле. За последние 20 лет в США было много публикаций на эту тему, т.е. тема не является каким-то большим секретом для широкой общественности. И оправдывалось все это необходимостью бороться с мировым коммунизмом.



Следует обратить внимание, что в странах, где хотя бы частично легализовали потребление марихуаны, различных преступлений сразу стало намного больше. Хотя все агитаторы легализации, утверждали, что легализация наведет порядок на улицах и преступность снизится. Оказалось все с точностью до наоборот.



Кстати, из нижеследующий диаграммы следует, что за Трампа голосовали те штаты, где марихуана запрещена.



Специалисты по борьбе с производством и оборотом наркотиков говорят, что американская армия в Афганистане крышевала производство героина и международную торговлю. Разумеется, речь идет о высших чинах в связке с представителями ЦРУ. И одной из причин бегства США из Афганистана явился тот факт, что в мире появились синтетические наркотики, более дешевые, чем героин. Вот так интересы наркоторговцев высокого полета оказывают влияние на политику целых стран.



Борьба с памятниками



В Риге хотят снести памятник Пушкину.



Памятники всему русскому или советскому, в т.ч. Пушкину уже сносятся и на Украине, и на территории других частей бывшего Советского Союза, и в странах Восточной Европы.



В когда-то братской Болгарии, за существование которой русские солдаты лили кровь и в ХIХ, и в ХХ веках, под угрозой сноса/переноса памятник советским воинам-освободителям Болгарии от нацизма. Я не понимаю этой неблагодарности: если бы не русские, то болгар как нации уже на земле бы не было. И не понимаю, чем не угодило творчество поэта? На минуточку давайте представим, что в мире начались сносы памятников Шекспиру. Представили? Нет? Так Пушкин – это явление масштаба не меньшего, чем Шекспир для мировой литературы и культуры! Он- то в чем виноват? Только в том, что говорил и писал на русском языке? Т.е. быть русским, говорить на русском языке – это уже преступление в мировом масштабе? Тогда чем это отличается от политики Гитлера по уничтожению народов и наций, которые он посчитал народами второго сорта? Чем это отличается от политики японских оккупантов, когда китайская и корейская культуры и языки планомерно запрещались?



Все эти преступления против человечества зафиксированы и осуждены как Нюрнбергским трибуналом, так и иными актами и решениями. Получается, что внуки и правнуки тех, кто боролся с нацистской Германией и милитаристской Японией, отказываются от своих дедов и прадедов. Но отказ от своих предков равнозначен отказу от своего Рода, а это гарантированный путь к самоуничтожению, так как дерево, которое отказывается от своих корней, рухнет. Каждый памятник хранит в себе мысли и думы тех, кто его изготовил, тех, кто приходил к этому памятнику проявить свое уважение к предкам. Говоря церковным языком, памятники являются практически намоленными изображениями. Они калибруют наше сознание, они напоминают нам, что есть вечное, и есть временное. Бороться с вечным ради временного это смешно.



Зоркие Стражи

А застолье менялось застольем,

Гости все на своих же местах:

Кто стоит изваянием в поле,

Кто венчает утесы в горах.

Где бетон, где гранит, а где камень

сохраняют для нас их черты,

Каждый гость вопрошаючи плАмен:

Что забыл в этом мире и ты?

Что искал здесь ниспосланный странник,

Что нашел, и в итоге унес?

Обо всем погадает ольшАник,

Посыпая сережками плес.

И глядят в суету очи зорко,

гости молча жуют тишину,

И смеются над тем, что нам горько,

жить, когда ты с собою в ладу.

Сфинкс застыл перед новою битвой,

В лапах скрыты кинжалы когтей,

И своей молчаливой молитвой

Мир хранят миллионы гостей.

13.04.2023г. г.Москва



Иначе говоря, оставьте в покое мертвых, оставьте в покое памятники, а занимайтесь насущным не за счет мертвых, а за счет собственных дел и поступков.



Торговля оружием



Во все времена разработка, производство оружия было делом дорогим. Не все страны могут обеспечивать свои нужды собственным оружием. А еще точнее, совсем мало кто. До самоликвидации Советского Союза основными разработчиками и производителями оружия являлись СССР и США. Остальные страны, в том числе Франция, Англия, Германия, Италия, не имели и не имеют производственных цепочек замкнутого типа, чтобы и разработка и производство всех компонентов оружия происходили внутри одной страны. В настоящий момент, ввиду того, что Китай стал фабрикой мира, даже США закупают около одного миллиона наименований комплектующих для своих военных надобностей в Китае.



Боевые действия на Украине показали плюсы и минусы конкретной военной техники всех производителей мира. Неслучайно, так пристально изучают эти вопросы все военные эксперты и производители мира. Уже понятно, что дело не только в характеристиках и качестве оружия, но и в умении его применять. Знаменитые Джевелины не переломили ситуации на фронте, равно как не смогли этого сделать и Байрактары. Многие страны бросились пересматривать портфель своих военных заказов и закупок с учетом именно боевых действий на Украине, так как там по сути идет война нового типа. Комбинация спутниковой разведки, систем связи, разведки с использованием беспилотников, с использование специальных РЛС в контрбатарейной войне, использование умных боеприпасов и корректируемых бомб, средств радиоэлектронной борьбы и сверхдальней и сверхточной стрельбе артиллерии и РСЗО- все это делает невозможным привычное ведение войны с неспешным накоплением сил и складов у передовой, переброски сил незаметно для противника и т.д.



Кроме того, еще с начала войны в Сирии, стало понятно, что миру надо готовиться к переделу привычных границ. Прежние границы теперь это только границы на бумажке. Тем более, что застаревших обид и конфликтов на земле полным-полно. В движение пришли народы, и новое переселение, и битва за ресурсы (и главное - за воду) - только впереди. Так, все государства бассейна реки Нил, и ее частей в виде Белого Нила и Голубого Нила, на грани войны друг с другом именно из-за воды и возможности получать электричество на ГЭС. Самым главным выгодополучателем от использования воды Нила является Египет. В настоящее время в Эфиопии на Ниле построена плотина Возрождение, благодаря которой у Эфиопии будет больше воды и дешевого электричества, зато меньше воды станет у Судана и Египта. И что мы видим? Никто не хочет воевать напрямую, зато с удовольствием можно попытаться решить свои проблемы чужими руками. В междуусобицах уже несколько лет полыхает и Эфиопия, и Судан. Теперь же стало известно о закупке большой партии оружия Алжиром у России и Марокко у США. И если кто-то думает, что Алжир, Марокко и Тунис наконец-то сойдутся на поле битвы из-за мечтаний Марокко о своих бывших древних территориях, то этот человек глубоко ошибается. И Алжир – крепкий орешек, и Египет - фигура в военном плане серьезная, особенно много для Африки у него боевой авиации и вертолетов. Так что, похоже, Марокко готовится к конфликту с Испанией, где бывшие древние марокканские земли. А зачем иначе Марокко РСЗО с ракетами, которые могут лететь аж на 300 км?



Кстати, активизировала свои приготовления к возможным боевым действиям Польша. И если кто-то думает, что Польша мечтает воевать против России, то дело обстоит несколько иначе. Конечно, Польша хочет присоединить всю Украину и возродить Речь Посполиту от моря до моря. Но если случится раздел Украины между соседями, то рухнут все мировые границы, и к полякам за своими бывшими землями могут прийти и немцы, и венгры, и чехи. 30% территории нынешней Польши составляют бывшие земли ее соседей. Поэтому неудивительно, что Польша провела на днях учения по отражению атаки с запада, а не с востока.



Так как могут быть пересмотрены границы, то спрос на оружие безусловно должен расти.



Срочное перевооружение осуществляет и Япония. В регионе у Токио самый большой военный флот. Если бы не страх перед российским ядерным оружием и гиперзвуковыми Кинжалами, то уверяю вас - японцы бы уже вернули Курилы. Прошедшие в апреле учения Тихоокеанского флота и стратегической авиации были ответом именно на рост японской мощи.



Таким образом, независимо от результатов дальнейшего противостояния России и стран НАТО на Украине, можно спрогнозировать следующие потенциальные места межгосударственных конфликтов:



- Япония вступит в конфликт с соседями;



- Турция заполыхает почти вдоль всех своих границ



- продолжатся вооруженные конфликты на территориях Эфиопии, Судана, Ливии, и возможен конфликт между Испанией и Марокко.



И это только то, что на поверхности. В мире множество предлогов для передела, но главный – это драка за ресурсы, в том числе за пресную воду.



Полный текст

https://zavtra.ru/blogs/hroniki_smuti_aprel_2023_goda Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683450540





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