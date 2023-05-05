Шахматы войны. Все понимают, кто с кем и за какие цели воюет, - Александр Дугин

12:11 07.05.2023 Шахматы войны

все понимают, кто с кем и за какие цели воюет



Александр Дугин



Давайте рассмотрим основных акторов в той войне, которая сейчас развертывается на Украине. Здесь можно обратиться к метафоре "геополитических шахмат", введенной Збигневым Бжезинским. Очевидно, что территория Украины, и отчасти России, представляет из себя именно "шахматную доску", на которой развертывается глобальное геополитическое противостояние. При этом сам Киев, как все давно поняли, никакой самостоятельностью и субъектностью не обладает: это просто инструмент, которым основные акторы, прежде всего те, кто играет против России, двигают по своему усмотрению. Как и любая метафора, предлагаемая нами схема "геополитических шахмат", безусловно, имеет слабые стороны и ограничения, но, если она поможет хоть сколько-нибудь внести ясность в происходящее, уже одно это оправдает ее существование.



Шахматы Апокалипсиса



Любая схема существенно упрощает реальную картину, но при этом стремится выделить основополагающие тенденции и действительно решающие центры силы. Очевидно, что Россия сейчас воюет с коллективным Западом и именно эти две геополитические инстанции мы и можем принять за два противоборствующих начала. Пусть Россия будет представлять белых, а коллективный Запад – черных.



Внутри черных все яснее проступают очертания нескольких весомых и влиятельных полюсов. Так как речь идет о геополитических шахматах, то мы можем представить каждый полюс своеобразной фигурой, которая имеет свой план, свою логику, свою стратегию, свои цели в войне. При этом каждая геополитическая фигура ограничена в своих действиях другими фигурами – причем, как белыми, так и черными, своими и противника.



Предлагается выделить по три главные фигуры с обоих сторон – у белых и у черных. Но эти главные фигуры обобщают огромное количество второстепенных центров принятия решений, аналитических и экспертных групп, сетей влияния и т.д. Это макро-фигуры геополитических шахмат украинской войны, которая, по сути, легко и стремительно может перерасти в Третью мировую. Тогда нынешний конфликт будет опознан как ее преддверие или первая фаза. Если же в Третью мировую это не выльется, все равно участие глобальных игроков и мировой масштаб возлагает на каждую макро-фигуру ответственность за судьбу человечества. Каждый ход любой макро-фигуры в нынешних условиях чреват Армагеддоном. Вероятность прямого ядерного столкновения России и блока НАТО с использованием стратегического ядерного оружия (СЯО) – это тот фон, на котором развертывается шахматная партия на доске Украины (Западной Руси). Поэтому мы имеем дело с "шахматами Апокалипсиса".



Черные центры



У черных мы можем выделить три основные макро-фигуры, которые не симметричны друг другу, но каждая из которых обладает достаточной степенью суверенитета, чтобы активно влиять на ход всего противостояния. Мы назвали их следующим образом:



1. Партия полной и немедленной победы над Россией.



2. Партия отложенной победы над Россией.



3. Партия безразличия к России.



Первые две макро-фигуры представляют собой фракции глобалистов, имеющих сегодня почти полный контроль над США и атлантистскими элитами ЕС. И те, и другие ведут дело к Мировому Правительству, и в этом у них никаких противоречий нет. Расходятся они лишь в скорости и радикальности мер, которые необходимы для достижения общей для них цели. И партия немедленной победы над Россией и партия победы отложенной твердо стоят на позициях однополярного мира, преданы либеральной глобалистской идеологии и стремятся любой ценой сохранить гегемонию Запада в мировом масштабе. По сути, это одна и та же сила, но два ее полюса -- партия немедленной победы черных и партия отложенной победы черных – существенно различаются в оценке ситуации, в методах и путях достижения цели.



Партия полной и немедленной победы над Россией



Самая радикальная часть глобалистов настаивает на том, чтобы, воспользовавшись ситуацией и существенной, как они считают, слабостью России, продемонстрированной в украинской войне (многие искренне верят в то, что "Россия уже проиграла"), довести дело до конца, нанести России полное сокрушительное поражение, заставить ее пойти на безоговорочную капитуляцию, а дальше погрузить в кровавый хаос и обеспечить распад Российской Федерации по всем возможным линиям разлома – социальной, этно-конфессиональной, территориальной.



Эта макро-фигура представлена прежде всего спецслужбами Великобритании, действующими в тесной связке с рядом американских неоконсервативных центров (Кэгэн, Нуланд, Кристол) и близкими к ним кругами Пентагона и ЦРУ.



С точки зрения этой инстанции Россия чрезвычайно слаба и висит на волоске во всех отношениях. Патовая ситуация на фронтах, нерешительность или постоянное откладывание проведения мобилизационных реформ, высокая терпимость к политической и антивоенной оппозиции в элитах, неразбериха в военном командовании, растерянность общества, последствия санкций и необходимость немедленно искать путей для импортозамещения, отсутствие внятной идеологии, недостаток ясной стратегической воли к Победе – все это признаки того, что Россия стоит на краю бездны, и если решительно подтолкнуть ее туда, она рухнет. Именно поэтому первая макро-фигура черных -- партия полной и немедленной победы над Россией – продумывает и осуществляет самые резкие шаги в этой войне: именно здесь планируются и организуются теракты на российских территориях, убийства, взрывы, атаки БПЛА, здесь разрабатываются атаки на старые и новые российские территории, включая нанесение ударов по гражданским объектом приграничных российских территорий, здесь была разработана и осуществлена операция по взрывам Северных потоков и подрыву Крымского моста. Именно этот полюс черных стоит за максимальную степень насыщения марионеточного Киевского режима всеми видами вооружений, за поставку снарядов с обедненным ураном, за проведение новых масштабных терактов в столицах и городах России, за радикализацию внутрироссийской оппозиции и вербовку ее кадров для перехода к вооруженному восстанию, формированию ДРГ и т.д.



Никаких переговоров с Россией, никакого прекращения огня этот полюс не рассматривает. Россия попалась в тщательно расставленную стратегическую ловушку, и раненого медведя надо добивать сейчас и немедленно, любыми средствами.



Этот полюс стоит за параболическую эскалацию военных действий с использованием всего спектра средств, причем -- в ускоренном режиме.



Главным аргументом этой макро-фигуры является допущение, что Путин ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие (ЯО), и во всяком случае стратегическое (СЯО), а вероятность применения тактического ядерного оружия (ТЯО) с точки зрения этой группы не является чем-то фатальным. Любые утверждения о том, что Москва готова ответить в предельным случаем ядерным оружием, эта группа черных считает блефом, так как, по ее мнению, существующий режим при отсутствии яркой идеологии просто органически не способен пойти на этот шаг.



Этот же полюс активно использует сетевые стратегии, курирует ИПСО и модерирует стратегии по социальному инжинирингу российского общества, искусно используя любые недочеты в российской информационной и интернет-политике. Можно сказать, что он организует волны психического террора с использованием самых разных методов – включая множество тг-каналов, имеющих, якобы, "нейтральный" и "объективный" характер.



Этот полюс будет играть главную роль в планирующемся контрнаступлении Киева и претендует на полное лидерства в этой операции.



Цель -- уничтожение России -- будет достигаться стремительно и жестко, причем в кратчайшие сроки. Допускаются массовые терракты с огромным количеством жертв среди гражданского населения и даже ракетные удары по Москве.



Партия отложенной победы над Россией



Вторую макро-фигуру представляет собой партия отложенной победы над Россией. Здесь оценка положения вещей несколько отличается от первой макро-фигуры. Эта группа полагает, как и первая, что Россия "уже проиграла" в этой войне – атаки на Центральную Украину, и даже Харьков и Одессу захлебнулись, фронт затормозился даже на Донбассе, санкции экономически изолировали Россию от Запада, нерешительность патриотических реформ еще более ослабляют Москву. В такой ситуацию программа минимум, считает этот черный полюс, достигнута. Страны Запада снова сплотились вокруг НАТО под началом США, глобализм опять укрепил свои позиции. Следовательно, пришло время перевести конфликт в долгоиграющую стадию. Чем дольше продлится "статус кво", тем больше Россия ослабнет. А там, глядишь, и сами собой начнутся разрушительные процессы – дадут о себе знать последствия санкций и трудности в организации параллельного импорта и импортозамещения; растущие жертвы войны будут подрывать доверие к власти, и если не торопиться и не перегибать палку, то Россия сама, как спелый плод, упадет к ногам глобалистов. По сути, война "уже выиграна" Западом, а Украина была и остается не более, чем расходным материалом в этих геополитических шахматах – пожертвовали пешкой (и то не до конца), а в целом ситуация намного улучшилась.



Ярким примером этой позиции является председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марка Милли.



Вторая макро-фигура черных тоже ориентирована на финальное поражение России, но только постепенное, отложенное. Здесь допустимо и начало мирных переговоров, желательно на невыгодных для России -- позорных --условиях, и затягивание войны на длительный период, и даже определенное попустительство русским в локальных областях.



И самое главное: вторая макро-фигура не уверена в том, что в критической ситуации – например, в случае решительного и спешного наступления войск Киева на русские территории – Путин не применит ядерное оружие, вплоть до СЯО. Здесь полагают, что, может быть, это и блеф, но если все-таки не блеф, то это может выясниться слишком поздно. Так зачем рисковать всем, уничтожением планеты лишь ради того, чтобы достичь желаемого чуть быстрее, чем оно и так будет достигнуто?



На такой позиции стоит собственно сам Байден и большинство его администрации (за исключением крайних неоконов). И именно поэтому некоторые публикации в подконтрольной Белому Дому американской прессе отказываются от ответственности за теракты в России, за взрыв Северных потоков и в целом за эскалацию. То, что эта ответственность перекладывается на Киев, надо рассматривать как эвфемизм, фигуру речи. Конечно, имеется виду нечто иное: умеренные указывают – через Киев на первую макро-фигуру черных – т.е. на партию полной и немедленной победы над Россией.



Каковы отношения между этими макро-фигурами? Достоверно это установить не просто. В чем-то они солидарны – в стремлении к поражению России, срыву многополярности и сохранению гегемонии глобалистского Запада. В чем-то различаются. Но в любом случае, это -- две разные фигуры. Они видят ситуацию по-разному и следуют двум разным стратегиям, двум планам. Едва ли между ними можно заметить четкую иерархию: каждый идет по своему маршруту в соответствии со своими оценками, методами и возможностями. Может показаться, что баланс между первой и второй фигурой периодически меняется в ту или иную сторону.



Здесь снова помогает образ шахмат. Каждая из фигур делает ходы по своему алгоритму. Одна ориентирована на эскалацию, ускоренный тайминг и пренебрежение любыми правилами. Другая действует более осторожно, стремится держать эскалацию под контролем и готова продлевать тайминг процессов, будучи уверенной в уже достигнутых результатах и вероятности получения желаемого (крушения России как суверенной державы) в ходе естественного развития событий, которому, безусловно, Запад должен активно содействовать.



Партия безразличия



Среди черных есть и третья макро-фигура. Она намного менее влиятельна, чем первые две, и в значительной мере отстранена от прямого воздействия на ход событий. Но на есть, и ее также нельзя сбрасывать со счетов. Речь идет о позиции тех американских политических сил, которые не отождествляют интересы США с глобализмом, не основываются на правилах атлантистской геополитики (где главной целью англосаксонской цивилизации Моря является сокрушительная победа над евразийской цивилизацией Суши, то есть суверенной Россией), и поэтому безразличны в отношении России, которая, на основании трезвого прагматического анализа, собственно национальным интересам США – ни в военной сфере, ни в экономике -- вообще не угрожает. Если отказаться от уравнения "США=глобализм, мировая гегемония и либерализм", что разделяют первые две макро-фигуры черных и от чего отказывается третья группа, то отношение к войне на Украине тут же меняется. Резюме этого отношения таково: США эта война вообще не касается, а одержимость русофобией связана с частными интересами глобалистских элит, использующих США и европейские страны НАТО в собственных корпоративных интересах.



Именно эту позицию озвучивает экс-Президент США Дональд Трамп. Его заявления о том, что, если он станет вновь Президентом США, то конфликт на Украине тут же остановится, это не кичливость, а чистый реализм. Стоит только коллективному Западу отказаться от ожесточенной шахматной партии против России, как вся драма потеряет смысл, и США переключатся на решение иных – более острых – проблем, например, экономическое соперничество с Китаем, финансовый и эмиграционный кризис в самих США и т.д.



Среди черных фигур это самая слабая на сегодня позиция. Ее влияние весьма ограничено. Но по мере приближения президентских выборов в США в 2024 году ее влияние может возрасти. Даже по прагматическим соображениям республиканцы в своем оппонировании Байдену скорее всего обрушатся на его политику на Украине, опираясь именно на подобную реалистскую логику. За такой позицией не стоит ни малейшей симпатии к России, но объективно она резко снизила бы напряжение и привела бы к деэскалации.



Среди самих республиканцев логика Трампа не является единственной, и часть неоконсов будут поддерживать атлантистский сценарий. Но уже по внутрикорпоративным интересам американской политики украинская карта столь прочно ассоциируется с Демократами и Байденом, что в предвыборной полемике она не имеет никаких шансов быть взятой на вооружение республиканцами.



Поэтому можно осторожно прогнозировать, что к осени 2023 года, и особенно, если Россия справится с готовящимся наступлением, роль третьей макро-фигуры черных будет постепенно возрастать.



Очевидно, что такой курс американской внешней политики, основанный на реализме и национальных интересах США как державы, полностью изменит стратегию шахматной партии со стороны черных, даже если влияние других макро-фигур сохранится. Это будет уже совершенно иная партия, и киевский режим не случайно ненавидит все связанное с Трампом. Усилие третьей партии – партии безразличия к России – будет означать для современной Украины конец.



Макро-фигуры белых: партия немедленного поражения



Теперь перейдем к белым и их макро-фигурам. Здесь тоже можно выделить три симметричные "партии". Они отчасти соответствуют макро-фигурам черных, но в чем-то и отличаются от них. Можно условно назвать их так:



1. Партия немедленного поражения России.



2. Партия отложенного поражения России.



3. Партия Победы.



Партия немедленного поражения включает в себя радикальную либеральную оппозицию – структуры Навального, перешедшие к прямому террору (Дарья Трепова), старых политических эмигрантов (Ходорковский*, Каспаров и т.д.), представителей новой эмиграции -- политической (Чубайс), экономической (Фридман, Авен), артистической (Пугачева, Галкин*), жертв социальной инженерии противника, загипнотизированных лозунгом "нет войне", и наконец, прямой западной агентуре в самых разных структурах власти и общества, активируемой все активнее для актов прямого саботажа, организации ДРГ, поставки противнику ценной информации и т.д.



Сейчас эта макро-фигура политически обозначена как нечто неприемлемое, но ее глубинное врастание в общество и государство за последние 30 лет прямой ориентации нашей страны на Запад столь масштабно, что пока противодействие ей затрагивает только вершину айсберга. Либеральные сети агентов влияния пронизывают Россию насквозь, и черные в своей геополитической партии рассчитывают на эту фигуру белых как на один из главных факторов своей стратегии. Эта фигура является "белой" лишь формально, поскольку речь идет о россиянах, полу-россиянах или экс-россиянах. На самом деле, по своей геополитической ориентации либералы и западники, как уже уехавшие, так и еще не успевшие, играют в интересах черных. Так подкупленные жокеи сознательно проигрывают скачки, а коррумпированные боксеры – матчи. Первая макро-фигура белых -- партия немедленного поражения – по сути, во всем подыгрывает черным. Причем не просто черным в целом, а конкретно партии немедленной победы черных, первой черной макро-фигуре. Собственно, этой "белой" фигурой управляет черная фигура.



На это мне прямо намекал покойный атлантистский геополитик Бжезинский, ответив на мой вопрос о геополитических шахматах, что "шахматы это игра для одного, а не для двоих". Бжезинский привык играть за черных, одновременно двигая и белыми фигурами. Именно в таком состоянии находилась российская элита до начала СВО. Ею управляли с Запада. Но после начала СВО такая модель стала более неприемлемой, и казавшиеся "белыми" либеральные элиты, окончательно проявились как фигуры, управляемые черными.



Отсюда и появление таких прямых представителей MI-6, как Христо Грозев*, рядом со своими подопечными (Навальным и его окружением) накануне СВО. Либералы сбросили маски и оказались прямой агентурой врага в условиях смертельного конфликта.



Однако вполне можно задаться вопросом: а полностью ли представители партии немедленного поражения России нам известны, идентифицированы и помечены соответствующим образом? Очевидно, не все. Но это уже вопрос, который следует переадресовать к профильным структурам. И чтобы разобраться с этим досконально, понадобится восстановить СМЕРШ или что-то в этом духе.



Важно заметить, что в 1990-е годы именно из радикальных либералов-западников и была преимущественно составлена правящая элита, и хотя кое-кто из них за время суверенного курса Путина мог искренне поменять свои взгляды, этот опыт не мог пройти даром.



Партия отложенного поражения белых



Вторая макро-фигура белых -- это партия отложенного поражения. Здесь речь идет о той части российской элиты, которая исповедует двойную лояльность: с одной стороны, эта группа верна Путину и признает легитимность ориентации на суверенитет и многополярность, а значит, она поддерживает СВО и формально нацелена на победу. Но с другой стороны, главной ориентацией этой группы по-прежнему остается современный либеральный Запад, его культура, его коды, его технологии, его практики и тенденции. Поэтому разрыв с Западом эта макро-фигура рассматривает как катастрофу и чает как можно скорее завершить конфликт и начать процессы восстановления порванных связей. Эта вторая макро-фигура белых не готова к прямому саботажу, шпионажу и террористической деятельности против власти напрямую. Более того, она понимает, что суверенитет – это ценность, и полная его утрата означала бы и исчезновение их самих как лоялистской элиты. Но партия отложенного поражения не считает Россию цивилизацией, не готова жертвовать всем ради фронта и не видит будущего страны вне Запада.



СВО стало катастрофой для этой макро-фигуры, но, в отличие от партии немедленного поражения "белых", ее представители вынуждены сохранять верность Путину и стране.



Это очень серьезная и влиятельная группировка в российской власти. Отчасти она симметрична партии отложенной победы у черных. Ее представители согласились бы на самые малоприятные предложения со стороны Запада во имя мира. Но так как партия немедленной победы черных не оставляет им ни малейшего шанса, то они вынуждены работать на войну и поддерживать СВО. Некоторые опубликованные недавно частные переговоры ряда деятелей элиты отчетливо описывают настроения этой группы – они не верят в Победу, они проклинают СВО, слезно сожалеют о старых, довоенных временах, готовы почти на любые условия для прекращения конфликта. При этом они вынуждены занимать официально "патриотическую" позицию, так как это стало нормой политической корректности в самой России.



Партия отложенной победы в США и на Западе в целом очень рассчитывает на партию отложенного поражения в России, так как она активно тормозит проведения полноценной мобилизации общества и давно назревших решительных патриотических реформ, в том числе и провозглашения связной и цельной идеологии. Однако эта макро-фигура в отличие от первой, которая белой, по сути, вообще не является, остается на стороне России, и в прямой и жесткой конфронтации, и особенно перед лицом другой макро-фигуры врага (партии немедленной победы черных), она будет вынуждена действовать по логике войны, ведущейся в том числе и против нее.



Партия Победы



Третья макро-фигура белых – партия Победы. В российском обществе она представлена довольно масштабно, а в правящих элитах, напротив, до самого последнего времени была в абсолютном меньшинстве. Речь идет об убежденных патриотах и сторонниках России как самобытный цивилизации, о носителях традиционных ценностей, солидарных с исторической миссией и идентичностью России – ее религии, народа, державности.



СВО выдвинуло партию Победы на первый план, и именно ее оценки, представления и расшифровки радикального конфликта с коллективным Западом стали, по сути, официальной версией происходящего. Эту версию вынуждены – подчас через силу – повторять и представители второй белой макро-фигуры.



Партия Победы ориентирована на фронтальное противостояние Западу, на то, чтобы довести СВО до логического конца и надежно закрепить стратегические условия многополярного мира, в котором гегемонии Запада не будет места. Именно эта макро-фигура рассматривает военный конфликт с Западом как решающий момент в битве за грядущий миропорядок и как исполнение Россией своей исторической миссии. Партия победы рассматривает конфликт не как ситуативное противостояние или региональные споры, но как войну цивилизаций. Поэтому для Победы Россия, государство и общество, должны пойти на любые необходимые меры и заплатить любую цену. Начало СВО, какими бы причинами оно ни было вызвано, стало финальной битвой за суверенитет и само историческое бытие России. Поэтому необходимы немедленные патриотические реформы, полная мобилизация власти и общества. И с точки зрения этой партии применение ядерного оружия в силу серьезности угрозы, нависшей над Россией, и особенно в случае негативного сценария развития боевых действий, оправдано метафизически, и отнюдь не является блефом.



Этот полюс белых по-прежнему в настоящее время не является доминирующим в элите, и партия отложенного поражения по ряду административных параметров ее превосходит по степени влияния. Но при этом вес Партии победы постоянно увеличивается, и на уровне официального дискурса в России именно ее программа, стратегия и оценка ситуации считается нормативной.



В любом случае эта макро-фигура геополитических шахмат присутствует и является контрастной и различимой.



Сведение в систему



Теперь сведем предложенную нами классификацию акторов к общей схеме.



Каждая макро-фигура имеет перед собой довольно отчетливую картину происходящего, с которой все остальные фигуры принципиально согласны. То есть все они действуют по определенным алгоритмам, вписанным в объективную структуру противостояния, относительно которой они никаких иллюзий не испытывают. Все понимают, кто с кем и за какие цели воюет.



Украина же представляет собой лишь территорию, шахматную доску – со своими особенностями, своей топографией и топологией, но это чистый фон. Это не фигура и не субъект. Все решается вне нее и помимо нее.



Военные, политические, экономические, социальные, дипломатические, информационные, технологические процессы тесно взаимосвязаны и образуют довольно упорядоченную – несмотря на всю спонтанность войны – систему. Можно считать, что все 6 макро-фигур понимают, как сконфигурирована эти системы, как разные ее части сопряжены между собой.



Но дальше этого общего согласия с объективной геополитической картиной дело не идет. Каждый субъект принятия решения движется по своей логике, и сам факт этого движения способен при определенных обстоятельствах менять всю картину. Например, решение о частичной мобилизации в России, о ее сроках параметрах и даже деталях, аффектирует всю систему. Очевидно, что партия отложенного поражения в России в резонансе с коллективным Западом ее как могла оттягивала, но после того, как она состоялась, события стали развертываться в другом ритме. Это же верно и в отношении других принципиальных решений этой войны – наступлений, отступлений, обороны, атаки, терактов, обстрела военных и гражданских объектов на территории противника и т.д. При этом неравномерность ситуации состоит в том, что территория настоящего противника в этой войне -- коллективного Запада -- остается пока в полной безопасности, тогда как по территории России враг наносит удары вплоть до недавней атаки БПЛА на Кремль.



В этой схеме можно далее анализировать отношения между тремя полюсами черных между собой, и это даст нам более четкое представление об общем векторе с учетом политического времени США и более второстепенных процессов в странах НАТО – в Европе и Турции. Также можно рассмотреть соотношение и баланс трех макро-фигур белых. И здесь есть определенная динамика, связанная с тем же политическим временем, но уже внутри России. И наконец, можно проанализировать, как соотносятся взгляды, решения и действия, инициируемые каждым полюсом одной стороны (черной), с аналогичными взглядами, решениями и действиями другой (белой). Но это требует иного, более детального, анализа. Пока же достаточно выделения и краткой характеристики основных макро-фигур этих шахмат войны, которая может стать последней войной человечества. Все зависит как раз от этих фигур, их взаимодействия, их соотношения, их субъектного и объектного наполнения, от их воли, решимости, ресурсов и внутренних убеждений в своей правоте.



*лица, признанные в РФ иностранными агентами Источник - Катехон

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