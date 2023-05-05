 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 07.05.2023
12:24  Архипелаг ЦРУ: раскрыта правда о преступлениях ЦРУ в Индонезии
12:17  Если уйдет Эрдоган: предсказаны последствия смены власти в Турции для России
12:11  Шахматы войны. Все понимают, кто с кем и за какие цели воюет, - Александр Дугин
12:09  Драка за ресурсы, бюджет греха и война нового типа. Хроники смуты: апрель 2023 года
10:58  Они нас поработят? Надо ли бояться "восстания машин", - Никита Маргаев
10:33  У Пекина есть еще одна "красная кнопка", - М.Макаров
10:12  Влиятельный кандагарский мулла Хакбин отсидел 6 месяцев за "прелюбодеяние" и освобожден даже без публичной порки. Прогресс?

09:36  В Москве арестовали двух театральных дурищ (режиссера и драматурга) за спектакль о тяжкой доле жен "радикальных исламистов"
08:44  В Афгане пять новых талиб-губернаторов: Мухаммадали Ханафи - в Кандагаре и пр
08:35  Кладбищенский шабаш. Песков целует конечности Пугачевой
08:15  Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
08:11  Америка против цифровой валюты CBDC, - В.Катасонов
00:15  В Иране казнен (повешен) шведско-иранский диссидент Хабиб Фараджолла Шааб
Суббота, 06.05.2023
22:54  Чарльз III официально стал корольком Великобритании. Последний из Саксен-Кобургов?
20:32  Оскал добрососедства. Казахстан перекрыл и заматывает "колючкой" транзитную кыргызскую дорогу Бишкек-Торугарт
17:33  Индия отказывается присоединиться к антироссийскому фронту
17:31  Ближний Восток "спасают"... удавкой, - Сергей Кожемякин
17:30  Война в свои ворота. Непарадные мысли на фоне взорванной машины Прилепина
16:04  "Новый банк" зарегистрирован в Узбекистане
13:14  The Economist: госдолг США угрожает мировым рынкам, но Вашингтон не хочет решать проблему
13:13  Ставка на зерно: на что может пойти Запад ради украинского экспорта
12:46  Взрыв в авто Захара Прилепина. Писатель ранен
10:39  IQ населения падает. Пипл дуреет.., - Святослав Князев
09:21  ВОЗ: COVID-19 никуда не ушел, он - укоренился среди нас
09:14  Санкционная устойчивость России стала примером для Китая, - Е.Поздняков
09:12  Параллельный импорт пришел в Россию надолго, - Александр Костров
09:09  И снова Кеннеди? Есть ли шансы у очередного члена элитной семейки занять "Белый дом"? - В.Бурт
09:07  Дикие нравы "новой нормальности" по-британски, - В.Ильин
09:00  День Победы и духовные власовцы, - П.Игнатавичюс
08:58  Российские "параллельные импортеры" решили объезжать Казахстан
01:18  Кишинев может не признать выборы башкана Гагаузии, - С.Гамова
00:52  Санкционный гнет Запада – от заседаний ООН до казахстанских степей, - Д.Нефедов
00:50  О настоящих союзниках России в войне с коллективным Западом, - В.Катасонов
00:01  Пекин застолбил место на новом энергорынке, оттесняя Москву, - СП
Пятница, 05.05.2023
21:59  Устойчивый ШОС: что обсудили главы МИД организации на Гоа
18:16  КазШизГендер. Треть руководящих постов в группе "Самрук-Казына" займут женщины
13:29  Илья Николаевич Березин - представитель Казанской школы востоковедения, - П.Густерин
13:08  Апелляция по делу о нукусских событиях рассматривается в Ташкенте
13:06  Подводные кабели - под ударом: Запад нашел еще одну причину бояться России
13:04  На нефтяном рынке начала складываться драматическая для России ситуация
13:02  Россия и Китай берут под контроль поставки важнейшего для США сырья
13:00  Как обвинения против сына Байдена повлияют на переизбрание отца
12:58  В Узбекистане аннулировали сделку по покупке здания "Алокабанка" на полученный в нем же кредит
12:57  Пять возможных ответов России на удары по Кремлю
12:55  Китай обвинил США в создании кибероружия для организации революций
12:53  Судан - пал. Страна раскололась как гнилой орех, - Э.Байназаров
12:51  Облысение Европы. "Экоповестка" и борьба с Россией завели ЕС в тупик, - Олег Кривошапов
12:49  Арестованные по Кемпир-Абадскому делу кыргызстанцы потребовали отставки Садыра Жапарова
12:46  От Авеста до Марко Поло: что писали о Казахстане в древние времена
12:39  "Британское Содружество" разбегается от Британии
12:37  Еще раз об этнической принадлежности Авиценны, - Мухаммад-Салам Махшулов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Архипелаг ЦРУ: раскрыта правда о преступлениях ЦРУ в Индонезии
12:24 07.05.2023

Фанатичный антикоммунизм как главный инструмент американского влияния

Лидия Маслова

Столица Индонезии - далеко не единственное место действия политического триллера "Метод "Джакарта". Именно так лучше всего охарактеризовать жанр работы американского журналиста-международника Винсента Бевинса. Критик Лидия Маслова представляет книгу недели, специально для "Известий".

Винсент Бевинс
"Метод "Джакарта": Антикоммунистический террор США, изменивший мир"
М. : Альпина нон-фикшн, 2023. - Пер. с англ. Н. Колпаковой. - 440 с.



География этого исследования, глубоко погружающего в историю холодной войны, охватывает более двух десятков стран Азии, Африки, Центральной и Латинской Америки, опирается на рассекреченные документы из архивов ЦРУ, более чем на сотню интервью, записанных на испанском, португальском, английском и индонезийском языках, и проиллюстрирована несколькими биографиями непосредственных свидетелей событий. В итоге складывается впечатляющая картина распростертых на полпланеты щупалец ЦРУ, с 1945 по 1990 год патронировавшего в странах третьего мира программы массового истребления всех, кто имел хоть какое-либо отношение к деятельности коммунистических партий или даже просто мог быть заподозрен в симпатиях к левым.

Наибольшее количество коммунистов и подвернувшегося под руку мирного гражданского населения (около миллиона человек) было уничтожено в результате инспирированного США государственного террора в 1965–1966 году в Индонезии, где во время правления президента Сукарно официально функционировала самая многочисленная в мире коммунистическая партия за пределами Советского Союза и Китая. Бивенс прослеживает, как менялась политическая семантика мема "Джакарта" начиная с 1948 года. Тогда, при президенте Трумэне, "деятели внешнеполитического ведомства США видели в рождающейся Индонезии Сукарно яркий пример антиколониального, но при этом и весьма антикоммунистического движения, Поэтому название столицы страны, Джакарта, стало обозначать принцип терпимости к нейтральным странам третьего мира".

Название этого принципа - "джакартская аксиома" - Бивенс заимствует у норвежского историка холодной войны Одда Арне Вестада, чей взгляд на холодную войну как продолжение колониализма другими средствами он разделяет. "Новая безудержная интервенционистская политика, которую мы наблюдали после атак исламистов на Америку в сентябре 2001 г., является не отклонением, а продолжением - в чуть менее крайней форме - политики США времен холодной войны", - цитирует Бивенс книгу Вестада The Global Cold War: Third World Interventions and the Making of Our Times, где он нашел подтверждение собственной мысли о том, что "определение уклада жизни в третьем мире являлось содержанием холодной войны в той же мере, что и конфликт сверхдержав".

По окончании Второй мировой войны еще оставалось неясным, как будет разворачиваться дальнейшая глобальная битва между капитализмом и коммунизмом, и "как руководители США поступят в отношении растущей волны радикальных движений третьего мира, которые оппонировали европейскому империализму, не были коммунистическими, но отказывались вступать в явный альянс с Вашингтоном против Москвы". Разъясняя расклад, в котором к "первому миру" принадлежали богатые страны Северной Америки, Западной Европы, Австралия и Япония, разбогатевшие на колониализме, ко второму - "Советский Союз и территории Европы, где разбила лагерь Красная армия", Бивенс уточняет пренебрежительно звучащее понятие "третьего мира", где и по сей день проживает подавляющее большинство мирового населения:

"Термин использовался в том же смысле, что и понятие "третье сословие" во Французской революции, обозначавшее восставший простой народ, который свергнет первое и второе сословия - дворянство и духовенство. "Третий" не означало третьесортный - скорее, речь шла о третьем, финальном акте: сначала первая группа богатых белых стран попробовала свои силы в создании мира, затем вторая, и вот появляется новое движение, полное энергии и возможностей, готовое показать, на что оно способно"

Книга "Метод "Джакарта" рассказывает печальную историю отчаянных попыток третьего мира избавиться от этой кажущейся "третьесортности", продемонстрировать свой потенциал, добиться признания на международной арене и возможности самостоятельно, без оглядки на первый и второй мир, определять свое политическое и экономическое развитие. Но раз за разом эти освободительные антиколониальные устремления входят в противоречие с амбициями США, опробовавшими в Индонезии эффективный метод запугивания и подавления. В Чили 1973 года, когда накануне военного переворота Сантьяго был покрыт угрожающими граффити Operação Jacarta. Yakarta Viene. Plan Yakarta, топоним "Джакарта" стал вызывать совершенно другие ассоциации, чем "джакартская аксиома" 1948 года. Теперь он обозначал массовые убийства, совершаемые антикоммунистами и "срежиссированное государством истребление гражданских лиц, являвшихся противниками создания капиталистических авторитарных режимов, верных Соединенным Штатам".

Перемещая читателя во времени и пространстве, "Метод "Джакарта" прослеживает в разных странах одинаковый, узнаваемый почерк цээрушных провокаций, вбросов, инсценировок и других идеологических манипуляций. Сопоставляя ситуацию в Бразилии и Индонезии, Бивенс поражается сходству деталей:

"Всего через год после переворота в самой важной стране Латинской Америки, на который вдохновила отчасти легенда о солдатах-коммунистах, закалывающих генералов во сне, генерал Сухарто рассказывает самой важной стране Юго-Восточной Азии сказку, в которой коммунисты и солдаты с левыми взглядами увозят генералов из их домов под покровом ночи, чтобы медленно зарезать, а затем обе дружественные Вашингтону антикоммунистические военные диктатуры десятилетиями почти по одинаковой схеме отмечают годовщины этих мятежей"

В заключительной главе автор книги с грустью констатирует, что "крестовый поход" Вашингтона против коммунистов (в оригинальном названии книги использовано слово crusade, подчеркивающее поистине религиозный фанатизм американских охотников на коммунистических ведьм) уничтожил не только миллионы безоружных людей, но и ряд альтернативных вариантов развития мира: "Движение третьего мира развалилось отчасти из-за собственных внутренних проблем, но не только - оно было раздавлено. Эти страны пытались создать нечто совершенно новое, но любые усилия бесполезны, если самая сильная держава в истории старается вас остановить".

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683451440


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 мая 2023 года №205
- Сенаторы рассмотрели представление Президента об освобождении от должности судьи Верховного Суда
- Председатель Мажилиса встретился с Президентом Таджикистана
- Алихан Смаилов: Казахстан намерен укреплять свою роль в качестве надежного континентального транзитного хаба
- Большая задачка для всей страны
- Алихан Смаилов провел встречу с Президентом Таджикистана
- В Казахстане началась подготовка к проведению Всемирных игр кочевников
- Кадровые перестановки
- В Правительстве рассмотрены вопросы ревизии мер господдержки предпринимательства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  