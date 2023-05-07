Спецоперация пошла вразнос: кто командует РосАрмией? - СП

19:12 07.05.2023 Спецоперация пошла вразнос: каждый сам себе командир?

Угроза "вагнеровцев" сразу после Дня Победы оставить окопы ставит вопрос: хоть кто-то вообще руководит нашими войсками на Украине?

Сергей Ищенко

День ото дня крепнет недоумение: кто и каким образом управляет боевыми действиями нашей группировки, которая ведет спецоперацию на Украине? И управляет ли вообще? Во всяком случае - в централизованном смысле?



Эти вопросы с неизбежностью стали возникать в последние дни после безапелляционного заявления главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что подчиненные ему подразделения под Бахмутом (он же - Артемовск) выдохлись, исчерпали наступательный потенциал и потому намерены к 00.00 10 мая оставить свои позиции. О том, как и почему возник этот абсолютно дикий во фронтовых условиях ультиматум, "Свободная пресса" написала накануне в статье "Российские военачальники на Украине снова сошлись в штыковую".



Если вкратце: на видео Пригожин на фоне десятков растерзанных тел своих всего за одни сутки убитых бойцов в крайне оскорбительном тоне позволил себе публично высказаться в адрес министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Самое мягкое, из его "эпитетов" по поводу полководческих и человеческих качеств этих высших руководителей Вооруженных сил РФ было краткое как выстрел в упор: "мрази".



А причина неслыханного скандала, по словам предводителя "вагнеровцев", в том, что уже несколько месяцев ведущим непрерывные боевые действия "оркестрантам" по неизвестным и никак не объясненным причинам не дают достаточное количество артиллерийских боеприпасов. В итоге, настаивает Пригожин, потери "Вагнера" совершенно неоправданно выросли, как минимум, впятеро. За что, как следует из редких по жесткости высказываний Евгения Викторовича, прямую ответственность Шойгу с Герасимовым и несут.



Как, вероятно, должны бы поступить в такой ситуации ответственные должностные лица? Да и просто уважающие себя и друг друга мужчины? Как минимум - срочно встретиться. И за столом переговоров хотя бы попытаться объясниться. Рассказав об этом своем разговоре обществу, коли его так, не на шутку, кем-то решено было просто "оглоушить" под грохот несмолкающей канонады. Но что произошло дальше?



Первым и единственным на угрозу Пригожина взять, да и увести своих подчиненных из окопов, в тот же день оперативно откликнулся глава Чечни Рамзан Кадыров.



В своем телеграмм-канале он написал: "Обращаюсь к министру обороны РФ Сергею Шойгу, начальнику Генерального штаба ВС РФ и создателю ЧВК „Вагнер". Мне, как и каждому неравнодушному к судьбе нашей страны, неприятно слышать последние заявления Евгения Викторовича. И вдвойне неприятно, что руководство Минобороны России не комментирует или не встречается с руководством ЧВК „Вагнер" для принятия какого-либо решения или разъяснения. Как-никак, Пригожин заслуживает уважения за неоценимый вклад вагнеровцев в освобождение городов Донбасса. Очень надеюсь, что к моему призыву прислушается Сергей Кужугетович и будет отдан приказ Генеральному штабу выехать на место и разобраться. Это единственный и по-солдатски правильный выход из ситуации".



Выехали? Разобрались? Ничего про это не слышно.



Относительно личной позиции оскорбленного министра обороны в субботу, 5 мая, по линии информагентств прозвучало нечто совершенно невнятное, хотя и многозначительное: "Глава ведомства поручил своему заместителю Алексею Кузьменкову держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции всем необходимым вооружением и военной техникой".



Как это понимать? Что "до того" вопросами "непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск" особо не занимался? Или не держал "на личном контроле"? Но если это привело сначала к дефициту снарядов, а как следствие - к серьезным потерям у "Вагнера" - кто в Минобороны за это наказан?



Тем временем генерал Кадыров, как принято у людей военных, продолжил вдали от линии фронта проявлять разумную инициативу. Выглядело это так. Раз, мол, "вагнеровцы" с позиций под Бахмутом решили уходить, то на их место готов встать спецназ "Ахмат" во главе с заместителем командующего 2-м армейским корпусом генерал-майором Апты Алаудиновым. Как заявил глава Чечни, соответствующие распоряжения он уже отдал и предложения Генштабу представил.



Пригожин через свою пресс-службу отозвался тут же и радостно: "Я благодарю Рамзана Ахматовича за то, что он согласился, имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы, встать в Бахмут на наши позиции. […] Я уже связываюсь с его представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять незамедлительно для того, чтобы 10 мая в 00.00, ровно в тот момент, когда по нашим расчетам мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места встали наши боевые товарищи и продолжили штурм населенного пункта Бахмут".



То есть - два серьезных руководителя уже все, в принципе, успешно "порешали" на двоих. Между собой. Каким войскам сниматься с позиций, а каким и откуда двигаться им на смену. Поставив, правда, при этом Генштаб в известность о своих дальнейших действиях.



Во всяком случае, в тот же день пресс-служба Пригожина обнародовала такое его обращение к министру обороны: "Прошу вас издать боевое распоряжение о передаче в срок до 00.00 10 мая 2023 года позиций ЧВК „Вагнер" подразделениям батальона „Ахмат" в населенном пункте Бахмут и его окрестностях".



Вы хоть что-нибудь понимаете в происходящем? Возможно, думаете: "Вот есть же в Генштабе мощное Главное оперативное управление. Куча опытнейших генералов и полковников там, отучившихся в военных академиях, круглые сутки морщат лбы над картами района боевых действий. Что-то подсчитывают, прикидывают, спорят. Потом разрабатывают проекты боевых документов. И несут их на подпись генералу армии Герасимову. Только затем огромная махина отечественной военной машины приходит в движение".



Так происходит всегда и во всех странах. Только не в сегодняшней России. В ней, многострадальной, один воевода с другим поговорил по телефону. По рукам хлопнули. И лишь потом послали гонца в Москву с грамотой о сепаратно принятых решениях. Из жалости. Чтобы царь-батюшка и придворные лампасоносцы были хотя бы в курсе кто и куда отправляется воевать.



Вот, допустим, как видится происходящее под Бахмутом бывшему депутату Верховного Совета СССР, а потом - Государственной Думы полковнику Виктору Алкснису (цитата по его телеграмм-каналу): "Я представляю, что произошло, если бы кто-нибудь из командиров посмел заявить, что в связи со „снарядным голодом" подчиненная ему воинская часть или подразделение 10 мая покинет фронт и отойдет в тыл. Думаю, что уже через пару часов его в наручниках отвезли бы в Лефортово. А Пригожину, невзирая на то, что, делая подобные заявления, он совершает воинское преступление, за которое в годы войны немедленно расстреливали, ничего не будет".



Ну, да - Пригожину не будет ровным счетом ничего. Кто бы сомневался. Но разве только о вожде "вагнеровцев" речь? Речь о том, кто и как управляет ходом российской спецоперации? А по большому счету - и страной в целом?



Боюсь, что ответ никого не обрадует.



При этом пружина разрушительного для России конфликта, судя по всему, продолжает раскручиваться. Около полудня 7 мая стало известно, что кураторство над слишком уж беспокойным "Вагнером" Шойгу отныне поручил заместителю командующего дерущейся за Украину группировкой, а по совместительству - главнокомандующему Воздушно-космическими силами Сергею Суровикину.



Пригожин сообщил: "Сегодня ночью мы получили боевое распоряжение […]. Нам обещают дать боеприпасов и вооружения столько, сколько нам требуется для продолжения боевых действий, […] на фланге будет все выставлено, что необходимо, чтобы нас не подрезал противник… Нам говорят о том, что мы можем действовать в Артемовске [украинское название] так, как считаем нужным. И нам дают Суровикина как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК „Вагнер" во взаимодействии с министерством обороны".



Скажете: "Странно? Ни у одного соединения на Украине в штабе группировки больше нет персональных „шефов". Ни у спецназа „Ахмат", ни у десантников. У „Вагнера" тоже не было. Да внезапно как раз для него зачем-то понадобился".



Лично мое предположение: у генерала Суровикина с Пригожиным, по признанию самого Евгения Николаевича, очень уважительные личные отношения. Они, как недавно рассказал глава "Вагнера", вместе замышляли и разрабатывали операцию, названную впоследствии "бахмутовской мясорубкой". Но это было в тот краткий момент, когда именно Суровикин возглавлял группировку. А уступил свое кресло генералу армии Герасимову - тут-то у "музыкантов" все, как считает Пригожин, и посыпалось.



Видимо, Шойгу счел, что утихомирить давно вышедшего из берегов Евгения Викторовича лучше Суровикина никто не сможет. Да и общаться со строптивцем через своеобразную кадровую "прокладку" министру обороны явно станет комфортней. По крайней мере, меньше шансов прямо в лицо выслушивать новые личные оскорбления. Пусть лучше через Суровикина. Если тот, конечно, решится все Шойгу передавать как есть. Дословно.



Скажите, вам еще не страшно за то, что у нас происходит на фронте? Если нет - странно.



7 мая 2023 Источник - svpressa.ru

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