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О праздновании 9 мая в КазахстанеО праздновании 9 мая в Казахстане
21:08 07.05.2023

АНДРЕЙ УВАРОВ

Праздник народа и для народа

День Победы 9 мая в Казахстане можно без преувеличения называть культовым праздником. Победу здесь знают, любят, гордятся ею. Конечно, не все, и этих "не всех" не так много, но они агрессивны, они обучены влиять на сознание…

В Казахстане День Победы – праздник культовый

Призывы отменить День Победы в Казахстане тоже звучали, но они далеко не имели такой поддержки, как в "стране Зеленского". Пока это объективно невозможно. Поэтому праздник больше затирают, проталкивая "креативные новшества" вроде вброшенных из России "разоблачений мифа" о 28 панфиловцах. Казахов постепенно приучают к новым "героям" из Туркестанского легиона вермахта.

Праздник Победы в Казахстане не отменяют, а просто формируют сознание отдельной казахской Победы. Уже отменен военный парад. В Минобороны даже не удосужились изменить текст формулировки отказа от парада, указав, как и в 2022 году, буква в букву: "...не запланировано из расчета экономии средств". Сэкономили на Победе.

В Петропавловске запретили шествие "Бессмертного полка", сославшись на ремонт дорог. Запретили даже марш-акцию "Победители" ("Батырларға тағзым").

Что касается георгиевской ленточки, за ношение которой грозят наказать местные бандер-мамбеты, то вот каков официальный ответ Управления образования в Кустанайской области: "Символом 9 мая в стране не первый год является единая для Казахстана Лента Победы. Она символизирует вклад народа Казахстана в Победу в Великой Отечественной войне, поэтому она рекомендована для учащихся организаций образования. Думаем, что родительская общественность поддержит акцию единой Ленты Победы. Но если ребенок придет с георгиевской ленточкой, ему разъяснят важность единой ленты и попросят ленточку снять".

Эта же контора заявляет, что министерство образования и науки отменяет в школах праздничные линейки, а "в использовании военной одежды и атрибутики, а также в театрализованных сценах нет необходимости".

Память о Великой Отечественной войне, всегда присутствовавшая в сознании нескольких поколений казахстанцев, тихо стирается стараниями нацпатов и равнодушных баев с удостоверениями акимов.

К празднику не нашлось средств для ремонта мемориала в Усть-Каменогорске. За неделю до 9 мая в Чимкенте разгорелся скандал, когда обнаружилось, что местный мемориал частично разрушился, так как властям до него дела нет. Возмущенные жители призвали в соцсетях: "Ужас какой, в бюджете нет денег на восстановление? Объявите сбор, жители перечислят по 5 тенге и хватит на все". Люди в Казахстане помнят победителей и хотят праздновать Победу.

Пассивность властей наталкивается на сопротивление здоровой части общества. Кстати, отец президента Токаева, Кемель Токаевич, воевал на фронтах Великой Отечественной, отчего и малопонятны усилия "погасить праздник".

И все же большинство людей празднуют.

Акция-марш "Победители" пройдет в онлайн-формате, который позволяет демонстрировать всю информацию о героях-казахстанцах. В автобусах из Павлодара и Кокчетава в преддверии Дня Победы русские и казахи запустили праздничную акцию, поют "Катюшу" и другие песни.

Хорошо организованные и активные ветеранские организации ряда городов в сотрудничестве с местными властями не только оказывают серьезную материальную и информационную помощь ветеранам войны и труженикам тыла, но и проводят свои акции. Среди понравившихся многим – проведение чествований ветеранов прямо во дворах их домов с оркестрами и замечательными парадами молодежной военно-патриотической организации "Жас сарбаз" (аналог Юнармии). Детвора общается с ветеранами как в школе, так и у них дома.

Не так давно президент РК Касым-Жомарт Токаев лично посетил и поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Ивана Гапича, который участвовал в освобождении Украины, Польши, Чехословакии. "Не каждый на этом земном шаре может похвастаться, что дошел до такого возраста, тем более Вы – участник Великой Отечественной войны. Мы с большим уважением относимся к тем, кто прошел через фронт, через дороги войны", – сказал президент.

Благодаря активистам, ветеранским организациям и чиновникам с неповрежденной исторической памятью во многих городах уже начались массовые мероприятия в честь Дня Победы с полевыми кухнями, концертами, спортивными соревнованиями, встречами с ветеранами.

Напомним: на фронт было призвано более 1 млн 200 тыс. жителей Казахской ССР. На 1 мая 2023 года в Казахстане проживали 222 участника Великой Отечественной войны и лиц с инвалидностью, а также 60 106 граждан, внесших вклад в Победу. Среди них: 78 жителей блокадного Ленинграда; 175 бывших несовершеннолетних узников концлагерей; 57 436 тружеников тыла.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683482880


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