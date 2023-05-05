|22:54 Чарльз III официально стал корольком Великобритании. Последний из Саксен-Кобургов?
20:32 Оскал добрососедства. Казахстан перекрыл и заматывает "колючкой" транзитную кыргызскую дорогу Бишкек-Торугарт
17:33 Индия отказывается присоединиться к антироссийскому фронту
17:31 Ближний Восток "спасают"... удавкой, - Сергей Кожемякин
17:30 Война в свои ворота. Непарадные мысли на фоне взорванной машины Прилепина
16:04 "Новый банк" зарегистрирован в Узбекистане
13:14 The Economist: госдолг США угрожает мировым рынкам, но Вашингтон не хочет решать проблему
13:13 Ставка на зерно: на что может пойти Запад ради украинского экспорта
12:46 Взрыв в авто Захара Прилепина. Писатель ранен
10:39 IQ населения падает. Пипл дуреет.., - Святослав Князев
09:21 ВОЗ: COVID-19 никуда не ушел, он - укоренился среди нас
09:14 Санкционная устойчивость России стала примером для Китая, - Е.Поздняков
09:12 Параллельный импорт пришел в Россию надолго, - Александр Костров
09:09 И снова Кеннеди? Есть ли шансы у очередного члена элитной семейки занять "Белый дом"? - В.Бурт
09:07 Дикие нравы "новой нормальности" по-британски, - В.Ильин
09:00 День Победы и духовные власовцы, - П.Игнатавичюс
08:58 Российские "параллельные импортеры" решили объезжать Казахстан
01:18 Кишинев может не признать выборы башкана Гагаузии, - С.Гамова
00:52 Санкционный гнет Запада – от заседаний ООН до казахстанских степей, - Д.Нефедов
00:50 О настоящих союзниках России в войне с коллективным Западом, - В.Катасонов
00:01 Пекин застолбил место на новом энергорынке, оттесняя Москву, - СП
|Омск. Казахстанца Молдахметова приговорили к 13 годам лишения свободы за поджог военкомата в России
21:10 07.05.2023
1-й Восточный окружной военный суд в российском городе Омске приговорил гражданина Казахстана Ансагана Молдахметова к 13 годам лишения свободы за поджог военкомата. Об этом сообщает Kommersant.
Молдахметова признали виновным по пункту "а" части 2 статьи 205 ("Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору") Уголовного кодекса РФ и приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Первые три года из них он проведет в тюрьме.
В материалах дела говорится, что Молдахметов и его сообщник, также гражданин Казахстана, бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в здание военкомата по Центральному и Советскому административному округу Омска. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров. Молдахметов был задержан сотрудниками УФСБ и УМВД по Омской области, его сообщнику удалось скрыться. Он объявлен в розыск.
В ходе следствия обвиняемый рассказал, что предложение о поджоге военкомата за вознаграждение в 6 млн тенге ($13,36 тысячи) он получил от анонимного пользователя в мессенджере. Инструкции по изготовлению бутылок с зажигательной смесью обвиняемый получил от заказчика.
Как сообщает УФСБ по Омской области, поджог планировался с целью "дестабилизации деятельности органов исполнительной власти и срыва призывной кампании по набору добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине".
После начала СВО на территории Украины в феврале 2022 года и последующего объявления в РФ частичной мобилизации в сентябре 2022 года в разных уголках России начали поджигать здания военных комиссариатов. Список поджогов идет на десятки. В Wikipedia даже была создана отдельная статья под названием "Поджоги военкоматов и административных зданий в России", в которую включены все известные поджоги комиссариатов в РФ после начала СВО, о которых сообщали СМИ. На начало мая в статье упоминается о 110 фактах поджогов.