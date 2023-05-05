Омск. Казахстанца Молдахметова приговорили к 13 годам лишения свободы за поджог военкомата в России

21:10 07.05.2023

1-й Восточный окружной военный суд в российском городе Омске приговорил гражданина Казахстана Ансагана Молдахметова к 13 годам лишения свободы за поджог военкомата. Об этом сообщает Kommersant.



Молдахметова признали виновным по пункту "а" части 2 статьи 205 ("Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору") Уголовного кодекса РФ и приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Первые три года из них он проведет в тюрьме.



В материалах дела говорится, что Молдахметов и его сообщник, также гражданин Казахстана, бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в здание военкомата по Центральному и Советскому административному округу Омска. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров. Молдахметов был задержан сотрудниками УФСБ и УМВД по Омской области, его сообщнику удалось скрыться. Он объявлен в розыск.



В ходе следствия обвиняемый рассказал, что предложение о поджоге военкомата за вознаграждение в 6 млн тенге ($13,36 тысячи) он получил от анонимного пользователя в мессенджере. Инструкции по изготовлению бутылок с зажигательной смесью обвиняемый получил от заказчика.



Как сообщает УФСБ по Омской области, поджог планировался с целью "дестабилизации деятельности органов исполнительной власти и срыва призывной кампании по набору добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине".



После начала СВО на территории Украины в феврале 2022 года и последующего объявления в РФ частичной мобилизации в сентябре 2022 года в разных уголках России начали поджигать здания военных комиссариатов. Список поджогов идет на десятки. В Wikipedia даже была создана отдельная статья под названием "Поджоги военкоматов и административных зданий в России", в которую включены все известные поджоги комиссариатов в РФ после начала СВО, о которых сообщали СМИ. На начало мая в статье упоминается о 110 фактах поджогов.