 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кыргызский Лейлек. Массовая драка военных с местными жителями
21:21 07.05.2023

Turmush - В селе Мурас (ранее называлось Маргун) айыльного аймака Кен-Талаа Лейлекского района Баткенской области произошел конфликт с участием военнослужащих и местного населения.

По предварительным данным, вечером 6 мая 2023 года между местным жителем и военнослужащим произошло недопонимание, которое переросло в конфликт. Вскоре к ним присоединились сельчане и другие военнослужащие.



Что стало причиной конфликта, пока неизвестно.

Видео, снятое с места событий, появилось в соцсети. На нем запечатлены десятки граждан, в том числе и военнослужащие.

На данный момент известно, что пострадавших нет. Ситуация в селе Мурас на вечер 7 мая 2023 года оценивается как стабильная.

Председатель айыльного кенеша Кен-Талаа Гулмира Турдубаева сообщила, что в связи с произошедшим конфликтом находилась на месте событий. Там вместе с представителями соответствующих структур были проведены разъяснительные работы. "На сегодняшний день ситуация стабильная, опасений для беспокойства нет. Руководители, представители молодежи проводят на местах разъяснительные работы", - сообщила она.

Житель села Мурас Жоошбай Каримов рассказал, что по конфликту в селе Мурас 7 мая была встреча, на которой обсудили данный вопрос. Участие приняли представители государственной администрации Лейлекского района, Кен-Талаа айыл окмоту, силовых структур, ОВД, Совета аксакалов, представители молодежи. Среди населения проводятся разъяснительные работы.

Соответствующие структуры ведут проверку.

Источник - turmush.kg
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