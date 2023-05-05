Кыргызский Лейлек. Массовая драка военных с местными жителями

21:21 07.05.2023

Turmush - В селе Мурас (ранее называлось Маргун) айыльного аймака Кен-Талаа Лейлекского района Баткенской области произошел конфликт с участием военнослужащих и местного населения.



По предварительным данным, вечером 6 мая 2023 года между местным жителем и военнослужащим произошло недопонимание, которое переросло в конфликт. Вскоре к ним присоединились сельчане и другие военнослужащие.







Что стало причиной конфликта, пока неизвестно.



Видео, снятое с места событий, появилось в соцсети. На нем запечатлены десятки граждан, в том числе и военнослужащие.



На данный момент известно, что пострадавших нет. Ситуация в селе Мурас на вечер 7 мая 2023 года оценивается как стабильная.



Председатель айыльного кенеша Кен-Талаа Гулмира Турдубаева сообщила, что в связи с произошедшим конфликтом находилась на месте событий. Там вместе с представителями соответствующих структур были проведены разъяснительные работы. "На сегодняшний день ситуация стабильная, опасений для беспокойства нет. Руководители, представители молодежи проводят на местах разъяснительные работы", - сообщила она.



Житель села Мурас Жоошбай Каримов рассказал, что по конфликту в селе Мурас 7 мая была встреча, на которой обсудили данный вопрос. Участие приняли представители государственной администрации Лейлекского района, Кен-Талаа айыл окмоту, силовых структур, ОВД, Совета аксакалов, представители молодежи. Среди населения проводятся разъяснительные работы.



Соответствующие структуры ведут проверку.