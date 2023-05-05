Президент Кыргызстана возложил венок к памятнику к Ржевскому мемориалу Советскому солдату

21:27 07.05.2023

Садыр Жапаров возложил венок к памятнику к Ржевскому мемориалу Советскому солдату



Бишкек (АКИpress) – В городе Ржев сегодня, 7 мая, в рамках официального визита в Россию президент Кыргызстана Садыр Жапаров возложил венок к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.



