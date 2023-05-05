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|Президент Кыргызстана возложил венок к памятнику к Ржевскому мемориалу Советскому солдату
21:27 07.05.2023
Садыр Жапаров возложил венок к памятнику к Ржевскому мемориалу Советскому солдату
Бишкек (АКИpress) – В городе Ржев сегодня, 7 мая, в рамках официального визита в Россию президент Кыргызстана Садыр Жапаров возложил венок к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.
Как пишет пресс-служба главы государства, Садыр Жапаров и председатель Государственной Думы Федерального собрания России Вячеслав Володин возложили цветы к пьедесталу уникальной 25-метровой скульптуре Советского солдата и почтили минутой молчания память солдат, погибших в сражениях подо Ржевом в 1942–1943 годах в ходе Великой Отечественной войны.
Отмечается, что это памятник одного из самых продолжительных сражений Великой Отечественной войны – Ржевской битвы.
Мемориальный комплекс возведен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области. 25-метровый монумент Советскому солдату, как будто висит в воздухе, растворяясь в журавлиной стае. Рядом с монументом установлены стены с фамилиями погибших солдат. Он создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Мемориальный комплекс открыт 30 июня 2020 года.
Затем Садыр Жапаров и Вячеслав Володин посетили филиал Центрального музея Великой Отечественной войны, посвященный Ржевской битве, где для них провели краткую экскурсию.