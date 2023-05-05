В Кыргызстане прошла акция "Огонь памяти"

21:31 07.05.2023

Бишкек (АКИpress) – 7 мая в рамках акции "Огонь памяти" в мемориальном комплексе "Аллея героев" в Бишкеке прошла церемония приема частицы Вечного огня с участием личного состава Вооруженных Сил, ветеранов военной службы.







Как сообщили в Министерстве обороны КР, также участвовали учащиеся и студенты образовательных учреждений, представителей Россотрудничества в КР, военно-дипломатического корпуса России, волонтерских и поисковых движений, общественных объединений и жителей столицы.



На фотографиях замечена российская телеведущая Юлия Барановская.



Накануне акция "Огонь памяти" прошла в городе Ош.



Цель акции - военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения и увековечивание подвигов кыргызстанцев, павших в боях Великой Отечественной войны в 1941-1945 годы, говорится в сообщении.