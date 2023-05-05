Трансгендерное безумие Америки, - Роберт Вайсберг

00:05 08.05.2023 American Thinker

США



Трансгендерное безумие Америки

TAC: трансгендерное безумие в США стало следствием борьбы за равенство полов



Повальная тенденция перехода "из мужчин в женщины" стала следствием борьбы за гендерное равенство в США, пишет TAC. Все больше молодежи называют себя "небинарными", а мужественность больше не считается достоинством, пишет автор статьи.



Будущие историки будут вспоминать 2023 год как на пик трансгендерного безумия. Чуть ли не больше всех нашумела закончившаяся бойкотом реклама пива Bud Light от корпорации Anheuser-Busch с участием трансгендерной женщины по имени Дилан Малвейни, но это лишь верхушка айсберга. Вообще, это особенно заметно в индустрии моды, где на подиумах ведущих брендов - Chanel, Versace, Victoria's Secret и так далее - красуются биологические мужчины, разодетые гламурными женщинами. Даже мужской журнал Sports Illustrated и тот поместил на обложке трансгендерную модель Лейну Блум. Уже сегодня на модельном поприще трудятся минимум тридцать трансгендерных женщин.



Хотя портреты транc-женщин в глянцевых журналах привлекают больше внимания, куда важнее то, как биологические мужчины заменяют собой женщин-спортсменок. Здесь конкретные цифры назвать труднее, и по некоторым оценкам они сильно занижены (например, около сотни случаев на уровне колледжа и еще пять на юниорском), но сухая статистика зачастую не раскрывает всей картины, ведь биологические мужчины нередко доминируют, лишая биологических девочек финансовых стимулов (например, стипендии в колледже) и трофеев. Один "голубой" сайт подытожил ситуацию следующим заголовком: "Эти 20 транс-женщин выиграли национальные или международные соревнования". Разве можно забыть, как в прошлом посредственный пловец Лия Томас выиграла чемпионат среди женщин? Еще одна транссексуалка выступала на олимпиаде в тяжелой атлетике. А еще один такой спортсмен недавно обогнал целых 14 тысяч бегуний на Лондонском марафоне.



Еще меньше известен тот факт, что тюрьмах отдельных штатов находится 5 тысяч мужчин, которые считают себя женщинами, - и еще 1 300 в федеральных тюрьмах.



Что же происходит? Неужели Америка переживает массовый психоз, когда мужчины в один прекрасный день просыпаются и требуют, чтобы с ними обращались как с женщинами? Неужели из наших кранов потекла вода с эстрогеном? Или это всего лишь безобидная мода вроде фиолетовых волос?



Повальная тенденция "из мужчин - в женщины" - полная противоположность той, что наблюдалась всего несколько десятилетий назад, когда женщины все чаще уходили в традиционно мужские области. В некотором смысле это социально-экономическая версия третьего закона Ньютона. Он гласит: действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе, взаимодействия двух тел друг на друга между собою равны и направлены в противоположные стороны. Иными словами, закон равенства действия и противодействия. Как женщины заменяют мужчин, так и мужчины в итоге заменяют женщин в областях, которые некогда считались исключительно женскими. Наконец, учтите и экономический момент: поскольку женщины ограничивают экономические возможности мужчин, те стремятся их вернуть там, где когда-то господствовали женщины.



Появление женщин в "мужских" областях отразилось во фразе "пробить стеклянный потолок". Сам термин "стеклянный потолок" придумала в 1978 году Мэрилин Лоден, обозначив таким образом невидимые барьеры на пути женщины вверх по карьерной лестнице - вроде старой-доброй мужской культуры. Эта идея набрала популярность в середине 1980-х, и вскоре последовали законы и бюрократические запреты на дискриминацию по половому признаку при приеме на работу, в студенческом спорте и при оказании финансовых услуг.



Затем последовал длинный-предлинный список "первых женщин": пилотов ВВС, астронавтов, госсекретарей, судей Национальной футбольной лиги (НФЛ), глав крупных корпораций и так далее. Этим "дырам в потолке" всячески рукоплескали, и от областей, куда женщин по-прежнему не брали (например, в "морские котики") тоже требовали "идти в ногу со временем". Критикам же заткнули рот, выставив их женоненавистниками.



При этом издержки для мужчин далеко не столь очевидны, хотя женщинам стали оказывать льготы при приеме на работу. Возьмем, к примеру, низовую тренерскую и административную работу в мужском спорте, которая часто служит трамплином на высокооплачиваемые руководящие должности. В недавней статье The Christian Science Monitor рассказывается, как женщины занимают все больше постов в мужском бейсболе, баскетболе и футболе. В высшей бейсбольной лиге и в Национальной баскетбольной ассоциации уже работают по двенадцать женщин-тренеров, а в НФЛ - еще восемь.



Особенно бросается в глаза, как женщины вытесняют мужчин в студенческом спорте, где навязанная федеральным правительством кампания за гендерное равенство (так называемый "Раздел IX") и вовсе приводит к отмене мужских команд. Юридически все запутано, но суть двоякая. Во-первых, чтобы сократить расходы, школы отказываются от "неприбыльных" видов спорта вроде того плавания. Однако нарекания вызывает лишь отмена женских команд, но не мужских. Во-вторых, федеральное правительство требует от школ гендерного равенства, и самая надежная стратегия - просто сократить мужские команды, чтобы добиться искомого соотношения. При этом совершенно неважно, интересуются ли студентки, допустим, регби, но, в отличие от мужской сборной их команды выживут. Таким образом, начиная с 1990-х тяга к гендерному равенству сгубила карьеру мужчинам в таких видах спорта как борьба, теннис, плавание, прыжки в воду, гимнастика, гольф и кросс. Проще говоря, мужчин принесли в жертву на алтаре гендерного равенства.



Эта же модель работает и в ученых кругах. На сегодняшний день женщины составляют большинство ректоров в Лиге плюща и 30% глав колледжей. В дальнейшем феминизация руководства высшим образованием лишь ускорится из-за численного перевеса женщин: сегодня их в колледжах уже на 14% больше. Кроме того, число учащихся в целом сокращается, и среди мужчин снижение еще заметнее. Сегодня они составляют лишь 41% учащихся вузов, и если вычесть иностранных студентов по обмену, среди которых непропорционально много мужчин, то американских студентов мужского пола можно назвать чуть ли не вымирающим видом. Женщин уже большинство даже на медицинских факультетах, долгое время считавшихся оплотом мужественности.



Ничем не отличается и бизнес. По состоянию на 2022 год 47 генеральных директоров из списка Fortune 500 - женщины. При этом многие из этих компаний едва ли можно назвать "женскими" - взять хотя бы General Motors, Best Buy, General Dynamics и Northrop Grumman. Более того, в дальнейшем этот показатель лишь увеличится, поскольку сейчас женщины составляют 40% учащихся бизнес-школ, а в ряде элитных учебных заведений - например, Уортоне и Университете Джона Хопкинса - половину или даже больше.



Так что трансгендеры - это не просто причуды и странности. Быть может, их скандальная слава, нередко под аккомпанемент настырной политической агитацией, предвещает крупный общественный сдвиг в определении мужчины и женщины. В некоторых кругах мужчин уже вообще низвели до "особей, производящих сперму". Быть мужчиной в наши дни - тяжкое бремя, особенно белым и "мужественным" в привычном понимании слова.



Пожалуй, предвестником этого сдвига в гендерной идентичности можно считать то, что с 2012 по 2021 год доля американцев, отождествляющих себя с ЛГБТ+, удвоилась с 3,5% до 7,1%, причем ярче всего эта тенденция проявилась среди молодежи - уже целая пятая часть называет себя "небинарными". Причем в эти опросы не попали дети, которых с гомосексуализмом и трансвеститами знакомили уже в школе.



Что же будет, когда значительное число мужчин - причем как минимум часть из них принимала гормоны, чтобы остановить половое созревание, - постепенно станут "женщинами", а девочки, тоже накачанные медикаментами, чтобы подавить свою женскую сущность, попытаются заменить мужчин в традиционно мужских профессиях? Да, в спорте это, может, и сработает - но как насчет армии, науки, разной опасной работы и бизнеса с его суровой конкуренцией? Мать-природа создала мужчин и женщин не взаимозаменяемыми, и целое воинство профессоров гендерологии не сможет опровергнуть эту реальность.



Важнее всего то, что мужественность перестала считаться достоинством - и это гораздо тревожнее, чем портрет Дилана Малвейни на банке пива Bud Light. Нечему радоваться, если наши выпускники мечтают рекламировать трусики Victoria's Secret, а их одноклассницы - летать на F-35.



Автор статьи: Роберт Вайсберг (Robert Weissberg) Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683493500





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