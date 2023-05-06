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Запад готовится разжечь пожар в Центральной Азии и Закавказье, - Глеб Простаков
00:13 08.05.2023

Запад готовится разжечь пожар в Центральной Азии и Закавказье
Глеб Простаков
бизнес-аналитик
6 мая 2023,
Ожидаемый многими аналитиками процесс дестабилизации ситуации в Центральной Азии и Закавказье может начаться уже в мае. На саммите G7, который состоится в этом месяце в Японии, европейцы намерены представить очередной, одиннадцатый по счету, пакет санкций. Новые ограничения, помимо стандартного расширения числа подсанкционных (преимущественно физических) лиц, может содержать ряд новаций с точки зрения ликвидации лазеек по обходу уже введенных санкций.

Евросоюз, а следом и G7, намерен облегчить процедуру введения вторичных санкций в отношении стран, которые, по мнению европейцев, помогают России обходить уже введенные ограничения. Можно предположить, что в фокусе внимания – государства, через территории которых осуществляется параллельный импорт подсанкционных товаров или товаров, поставки которых в РФ ограничены самими производителями. Среди них выделяются Казахстан, Турция, ОАЭ, Армения, Киргизия, Грузия и, конечно, Китай.

По данным Bloomberg, вряд ли эти меры будут нацелены против Китая. Вторичные санкции против Турции и ОАЭ тоже под вопросом. Можно предположить, что в отношении Турции санкционный механизм может быть задействован как дополнительный рычаг давления на Эрдогана в случае спорных результатов предстоящих президентских выборов и попытки устранения действующего президента с политической сцены на фоне акций протеста оппозиции (если, конечно, таковые будут). Санкции в отношении ОАЭ маловероятны, так как рискуют обострить и без того непростые отношения Запада с арабским миром.

А вот ближайшие соседи России, обладающие меньшей резистентностью к западному влиянию – прежде всего Казахстан, Грузия и Армения – вполне могут стать жертвами вторичных санкций. Причем не только санкций ЕС, но и США, чего в Астане, Ереване и Тбилиси могут опасаться даже больше. До сих пор аккуратно балансирующие между возможностями, которые предоставляет санкционная война России и Запада, и угрозами наказания за помощь в обходе санкций, эти страны могут принудить сделать выбор. Едва ли ЕС, который является одним из главных инвесторов в казахстанскую экономику, остановит инвестиции. А вот наложить ограничения на деньги и имущество казахстанской элиты – почему бы нет?

С другой стороны, проблемы в экономиках стран Центральной Азии и Закавказья нарастают. Соблюдение ими западных санкций не только лишит их легких денег за "закрытые глаза" при поставках западных товаров в Россию, но и, конечно же, осложнит и без того непростые отношения с Москвой. Как может выглядеть торговая война с Россией, можно судить на примере функционирования Каспийского трубопроводного консорциума, который то "вовремя" ломался при обострении антироссийской риторики казахстанских официальных лиц, то неожиданно вновь возобновлял работу, когда такая риторика и действия шли на спад.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Риск дестабилизации в странах, оказавшихся между санкционным молотом Запада и наковальней ответных действий России, увеличивается кратно. И как показывает опыт, что Казахстану, что Армении, что Грузии не нужно много дров, чтобы ярко заполыхать. В данном контексте стоит иметь в виду то, кому прежде всего выгодна дестабилизация вдоль российских границ, принимать в расчет степень зависимости этих стран (прежде всего их элит) от Запада, а также разницу между интересами элит и интересами экономики и населения.

До сих пор Россия прикладывала максимум усилий к тому, чтобы не быть втянутой в новый конфликт на постсоветском пространстве. Ни вторая карабахская война, ни откровенно антироссийские выпады Казахстана и Армении – как например, голосование за антироссийские резолюции ООН – не сподвигли Москву на открытие второго фронта. И это абсолютно правильная позиция, несмотря на большой соблазн и возможности продемонстрировать силу.

По сути, сейчас Запад хочет проиграть тот же сценарий, что был проигран на Украине весной–летом 2013 года. Тогда еще не разгорелись страсти второго Майдана, но уже вовсю разразилась торговая война между Москвой и Киевом. "Сырная", "шоколадная", "молочная" и прочие войны затронули уже не элитарный бизнес (газовые схемы), но широкий спектр предприятий, отразившись на доходах и качестве жизни значительно более широкого круга людей.

Несмотря на то, что в той торговой войне у России было больше инструментов давления, результат оказался ровно противоположным. Причина – уже упомянутая разница в интересах элит и экономик соседствующих с Россией государств, а также недооцененная тяга элит торговать национальными интересами в обмен на персональные выгоды и политическую карьеру.

Сейчас, по прошествии десяти лет, игра стала еще сложнее, а риски возросли многократно. Пожар протяженностью почти в восемь тысяч километров (совокупная протяженность границ России с Казахстаном и Грузией) Москве сейчас точно не нужен. Да и ресурсы западных стран в Казахстане, Грузии и Армении хоть и велики, но небезграничны. Передавив, можно, например, неожиданно лишиться поставок казахстанского урана для европейских и американских АЭС, либо и вовсе потерять активы, как потеряли канадские собственники киргизской золотодобывающей компании Kumtor.

С Арменией сложнее: ее элита откровенно враждебна Москве – в отличие от армянского народа. Но такой же не так давно была и грузинская элита, яркий представитель которой сейчас пребывает в грузинской же тюрьме. А значит, и саморазрушительное безумие армянских властей вполне может быть излечимо.

Источник - взгляд
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