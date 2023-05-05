Развивающиеся страны возвращают себе свое сырье. Почему в мире началась волна национализаций

00:55 08.05.2023 Нечастное мнение: почему в мире началась волна национализаций

Развивающиеся страны возвращают себе свое сырье



Владимир Добрынин



Чили, Мексика, Индонезия объявили, что прекращают экспорт некоторых видов добываемого на их территории сырья. Кроме того, в этих странах все чаще звучит слово "национализация". Подробности - в материале "Известий".



Чили национализирует литий



20 апреля 2023 года президент Чили Габриэль Борич объявил, что в стране будет создана государственная компания, которая получит исключительное право добывать литиевую руду и извлекать из нее литий. Таким образом, литиевые месторождения страны будут изъяты из собственности частных компаний Sociedad Química y Minera (SQM) и Albemarle. Рынки отреагировали моментально - обе корпорации в течение дня потеряли 18% и 12 % своей капитализации соответственно.



Большой литиевый треугольник (БЛТ) Боливия – Аргентина – Чили в настоящий момент обладает половиной объема всех разведанных запасов лития таблицы Менделеева. По данным Геологической службы США (USGS), на Боливию приходится 23,7% общих запасов (21 млн т), на Аргентину - 21,5% (20 млн т) и на Чили - 11,1% (11 млн т). Чили является вторым по величине производителем лития в мире и третьим на планете по величине открытых месторождений.



SQM несколько месяцев назад объявила о собственном проекте Salar Futuro, который требует инвестиций в размере $1,5 млрд. Кроме того, SQM и Albemarle имеют долгосрочные контракты с правительством страны. Агентство Reuters выдвинуло версию, что "власти в принципе собираются дождаться окончания текущих контрактов в 2030 и 2043 годах соответственно, хотя и не исключено, что постараются достичь договоренностей с обеими ранее и начать брать под свой контроль раньше указанных сроков". Комментарии к этому заявлению, поступившие из Сантьяго, были конкретными и однозначными: правительство "изучит варианты ускорения процесса национализации". По мнению экспертов, одних этих слов достаточно, чтобы обеспечить названным фирмам "попадание в турбулентность и разбудить у участников рынка сомнения в реальной стоимости названных компаний".



Установление государственного контроля над базой полезных ископаемых даст чилийскому правительству возможность влиять на размер предложения сырья и его цену, а не только на "переосмысление инвестиционных решений", под которым подразумевается выбор партнеров, которые южноамериканское государство будет привлекать к реализации своих проектов.



"Ужесточение налоговых и других правил в отношении проектов по добыче полезных ископаемых, принадлежащих иностранцам, является одним из факторов роста цен на металлы", - говорит Бен Лейдлер, стратег SQM по глобальным рынкам. - Хотя в 2023 году цены на металлы упали из-за ухудшения экономической ситуации, аналитики замечают тенденцию к новому их росту. Одной из причин является национализация, которая способствует увеличению стоимости сырья, но и увеличению спроса. Например, на литий, который используется для аккумуляторов электромобилей".



Некоторые аналитики настроены скептически, заявляя, что национализацию трудно будет осуществить и случившееся с SQM может просто отпугнуть инвесторов от Чили.



"Я думаю, что прямые иностранные инвестиции в страну в ближайшие годы маловероятны. Предприятия будут дрожать за свои капиталы. Будут думать и сомневаться и вряд ли решат рисковать", - считает Крис Берри, президент House Mountain Partners, компании, занимающейся анализом процессов, идущих в металлургической сфере.



"Решение 37-летнего Борича, в общем-то, понятно, откуда взялось. Из его поклонения своему политическому кумиру Сальвадору Альенде. Будучи президентом, Альенде успешно национализировал банковское дело и здравоохранение, а также обширное производство меди в Чили. Медь, основная отрасль промышленности страны в 1970-х годах, сейчас сопоставима с литием с точки зрения инфраструктуры и потенциального спроса, - пишет журналист издания Quartz Диего Ласарте. - Но мы помним, чем все это закончилось. Президент США Ричард Никсон отдал приказ свергнуть демократическое правительство Альенде".



Мексика: наши недра должны принадлежать нашему народу



Еще одна страна, которая хочет контролировать свои запасы лития, - Мексика. "Мы собираемся национализировать литий, чтобы его не могли эксплуатировать иностранцы. Ни из России, ни из Китая, ни из США. Нефть и литий принадлежат нации, народу Мексики", - подчеркнул президент страны, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, подписав 23 апреля указ о национализации месторождений лития, занимающих почти 250 тыс. га в штате Сонора. Запасы полезных ископаемых отныне переданы министерству энергетики, которое уже создало специальную государственную компанию LitioMX для всех операций, связанных со стратегическим металлом. Месторождение имеет "доказанные вероятные запасы" в размере 243 млн т и расчетную производственную мощность выработки металла до 17,5 тыс. т в год.



Действующий глава Мексики не забыл провести исторические параллели, вспомнив, как президент страны Лазаро Карденас (1934–1940 годы) национализировал в 1938 году нефтяные месторождения.



Национализация лития набирает обороты в обеих странах, как это уже случалось в прошлом с другими металлами. Фактически, Чили сделала то же самое с медью в 1971 году, а через пять лет была создана государственная компания Corporación Nacional del Cobre de Chile (Coldelco).



Интерес к чилийским месторождениям металлов международные компании начали активно проявлять в начале ХХ века. У крупных корпораций США были ресурсы для разработки месторождений этого сырья, даже если анализ показывал низкую концентрацию нужного элемента в руде, а вот южноамериканское государство таких возможностей вкладываться в собственную горнодобывающую промышленность не имело.



После проведенной чилийцами национализации американские компании, такие как Braden Copper Company (интегрированная в Codelco) или Anaconda Copper, были вытеснены из Чили. Среди крупных инвесторов в чилийскую медь числились Ротшильды, Рокфеллеры и семья Гуггенхаймов. В 2022 году Чили, по данным Геологической службы США, была крупнейшим производителем меди в мире.



"Боливии нужны партнеры, а не владельцы"



Боливийский профсоюзный деятель Эво Моралес, вступивший в январе 2006 года в должность президента страны, одним из первых своих указов объявил о том, что нефтегазовая отрасль страны будет национализирована. Через два года, выступая на первомайском митинге перед народом, Моралес сообщил, что государство устанавливает свой контроль над тремя нефтегазовыми компаниями: Chaco (бывший владелец - British Petroleum), Transredes (принадлежала Ashmore Energy) и CLHB (акциями которой владели компании из ФРГ и Перу).



"Боливии нужны партнеры, а не иностранные владельцы", - заявил тогда Эво Моралес и дополнил, что подписал также указ о переходе в госсобственность телефонной компании ENTEL (до этого момента находилась под управлением транснациональной корпорации Euro Telecom International).



В 2007 году Моралес объявил о существующих у правительства планах по национализации железных дорог Боливии. Речь в первую очередь шла о пересмотре решения по приватизации железнодорожной компании Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), которая была продана в 1996 году чилийской фирме Cruz Blanca.



С ENFE тогда получилось в полном соответствии с изречением В.С. Черномырдина "хотели как лучше, а получилось как всегда". Сразу после смены собственника ENFE отменила много пассажирских маршрутов и заменила их грузовыми - в интересах иностранных потребителей боливийских минеральных ресурсов. В дальнейшем Cruz Blanca продала западную часть железнодорожной сети другой чилийской корпорации, Luksic Group, а восточную часть - американской Genessee & Wyoming Inc.



Приватизация в Боливии в середине 90-х годов ХХ века проводилась по схемам, рекомендациям и под давлением Международного валютного фонда и Всемирного банка. МВФ тогда убедил правительство южноамериканской республики, что с приватизацией Боливия просто обречена на взрывной рост экономики и головокружительное улучшение благосостояния народа. Государство тогда сбросило частным компаниям свои доли в нефтегазовых, энергетических, железнодорожных, телекоммуникационных предприятиях и капитале национального авиаперевозчика.



Обещанный рост не случился.



Зато идущий в стране процесс национализации природных ресурсов плоды приносит. 2 мая 2021 года заявил президент Боливии Луис Арсе сообщил, что боливийское государство в результате национализации нефтяной промышленности получило более $50 млрд дохода.



В 2023 году Китай и Россия начинают совместную разработку месторождений литиевых руд в Боливии. Залежи ценного металла не отданы двум иностранным инвесторам в "безраздельно освоение" - все будет проходить под контролем специально созданного еще в 2017 году государственного предприятия Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).



Министр углеводородов Франклин Молина подчеркнул, что "добыча сырья будет вестись на основе "суверенной модели", предполагающей осуществление контроля со стороны государства. А президент Арсе добавил, что инвестиции КНР И РФ будут направлены в том числе "на строительство заводов, которые впоследствии станут производить из добытого сырья литиевые батареи".



YLB при этом будет участвовать во всей цепочке производства от добычи лития до продажи конечной продукции его переработки. Экспорт аккумуляторов, изготовленных на основе собственного сырья, Боливия сможет начать в 2025 году.



Индонезия: сырьем не торгуем, продаем продукцию из него



По пути национализации сырьевых богатств двинулась и Индонезия. Эта страна имеет самые большие в мире запасы никеля - 21 млн тонн. Поставки за рубеж Ni в 2019 году составляли 5% от доходов, приносимых экспортом. Однако теперь власти решили использовать это сырье для развития отраслей, ориентированных производство конечного продукта из добываемых минералов.



В рамках этого плана правительство Джокови Видодо запретило в январе 2020 года продажу за рубеж никеля и обязалось постепенно прекратить экспорт других важных природных ресурсов. Президент Индонезии ожидает, что эта стратегия окажет положительное влияние на экономику страны, снизив ее подверженность колебаниям цен на сырьевые товары и зависимость от импорта. Кроме того, она должна обеспечить создание в стране новых десятков и сотен тысяч рабочих мест. Источник - Известия

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