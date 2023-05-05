Си собирает в Сиане 1-й саммит "Китай - Центральная Азия"

08:56 08.05.2023

Си Цзиньпин пригласил в Китай с госвизитом президента КР и еще трех стран ЦА



Ранее стало известно, что Садыр Жапаров в мае совершит первый государственный визит в КНР, но точные даты не указывались.

БИШКЕК, 8 мая - Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президентов Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Узбекистана посетить страну с государственным визитом 16-20 мая, сообщается на сайте МИД Китая.

Также в городе Сиане будет проходить саммит "Китай - Центральная Азия", заявила в понедельник официальный представитель внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин.

"Саммит "Китай - Центральная Азия" пройдет 18-19 мая в Сиане. Его проведет председатель КНР Си Цзиньпин", - говорится в заявлении.



Кроме глав Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана, в форуме примет участие президент Туркменистана.

Ранее сообщалось, что президент КР Садыр Жапаров совершит в мае первый государственный визит в Китай. Об этом стало известно на встрече министров иностранных дел Жээнбека Кулубаева и Цинь Гана.