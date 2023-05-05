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Ветераны Великой Отечественной Абдыгали Каймолдин и Иван Гапич стали Героями Казахстана
08:59 08.05.2023

Указом главы государства за героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные в Великой Отечественной войне, Абдыгали Каймолдину и Ивану Гапичу присвоено звание "Халық қаһарманы", сообщает Zakon.kz.
"Указом главы государства за героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, активное участие в государственной и общественной деятельности после войны присвоено звание "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия – Золотой Звезды и ордена "Отан" Каймолдину Абдыгали", – говорится в сообщении Акорды.
Абдыгали Каймолдин
Фото: Акорда

Абдыгали Каймолдин - ветеран Великой Отечественной войны и труда

Родился 30 июня 1921 года в селе Узынбулак Абралинского района Семипалатинской области.

Был призван в армию в июне 1941 года. С 1941-го по 9 мая 1945 года он воевал в составе Сталинградского, 1-го Украинского, 1-го Белорусского, 3-го Прибалтийского фронтов. Демобилизовался в июне 1946 года.

После службы решил посвятить себя работе в партийных и государственных органах. Сначала трудился в Семипалатинском областном комитете КПСС, затем – в Жанасемейском и Новопокровском районных исполнительных комитетах. С 1977 по 1982 год работал секретарем парткома совхоза "Турксиб", откуда ушел на заслуженный отдых.

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны І степени, медалями "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией".

"Указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, присвоено звание "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия – Золотой Звезды и ордена "Отан" участнику парада Победы Гапичу Ивану Степановичу", – говорится в сообщении Акорды.
Иван Гапич

Гапич Иван Степанович - ветеран Великой Отечественной войны и труда

Родился 2 февраля 1923 года в городе Акмолинске.

Участвовал в освобождении Польши, Чехословакии, Украины. Пройдя всю войну, участвовал в боевых операциях отряда, громившего фашистские гарнизоны и комендатуры, уничтожавшего склады с боеприпасами и продовольствием.

Награжден орденами Красной Звезды и Славы ІІІ степени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией", нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры", медалями "За безупречную службу" І, ІІ, ІІІ степени, орденом "Құрмет", орденом "Даңқ" ІІ степени. Почетный гражданин Западно-Казахстанской области.

Участник парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

Мухит Турсынали

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683525540


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