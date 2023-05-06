Стреляли и оказали сопротивление. Два офицера Минобороны Киргизии задержаны с наркотиками

10:37 08.05.2023

7 мая 2023, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Двое военнослужащих Минобороны задержаны за незаконный сбыт наркотиков. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.



Уточняется, что два офицера служат в войсковой части Сил воздушной обороны. По предварительным данным, у них было изъято 4 килограмма 700 граммов мефедрона.



"Задержание производили сотрудники милиции. Известно, что Первомайский районный суд обоих водворил в СИЗО-1 Бишкека. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта" УК КР. По информации, требующей подтверждения, военнослужащие оказывали сопротивление при задержании. Они, по предварительным данным, стреляли в сотрудников милиции", - сообщили редакции.