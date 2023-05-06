Массовую гибель тюленей и осетров на Каспии прокомментировали в КазМинэкологии

11:06 08.05.2023

Массовую гибель тюленей и осетров на Каспии прокомментировали в Минэкологии



6 мая на побережье Каспийского моря Тупкараганского района были обнаружены туши 15 тюленей и 4 осетровых рыб. В Министерстве экологии рассказали Zakon.kz, что сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства проводят мониторинг береговой зоны.



