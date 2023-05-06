11-летняя казахстанка Мариям Нуржан стала чемпионкой Каталонии по теннису

11:09 08.05.2023

11-летняя казахстанка стала чемпионкой Каталонии по теннису



В Каталонии (Испания) завершился международный турнир среди теннисисток до 12 лет, где победительницей стала казахстанка Мариям Нуржан. Главный приз она получила из рук 14-кратной чемпионки турниров "Большго шлема" Аранты Санчес Викарио, сообщает Zakon.kz.



