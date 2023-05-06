 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 08.05.2023
12:52  Шавкат Мирзиеев объявил о досрочных выборах президента Узбекистана 9 июля 2023
11:09  11-летняя казахстанка Мариям Нуржан стала чемпионкой Каталонии по теннису
11:06  Массовую гибель тюленей и осетров на Каспии прокомментировали в КазМинэкологии
10:37  Стреляли и оказали сопротивление. Два офицера Минобороны Киргизии задержаны с наркотиками
08:59  Ветераны Великой Отечественной Абдыгали Каймолдин и Иван Гапич стали Героями Казахстана
08:56  Си собирает в Сиане 1-й саммит "Китай - Центральная Азия"
00:55  Развивающиеся страны возвращают себе свое сырье. Почему в мире началась волна национализаций

00:16  Россия построит мир будущего без Америки, - "Взгляд"
00:13  Запад готовится разжечь пожар в Центральной Азии и Закавказье, - Глеб Простаков
00:05  Трансгендерное безумие Америки, - Роберт Вайсберг
Воскресенье, 07.05.2023
21:31  В Кыргызстане прошла акция "Огонь памяти"
21:27  Президент Кыргызстана возложил венок к памятнику Ржевского мемориала Советскому солдату
21:21  Кыргызский Лейлек. Массовая драка военных с местными жителями
21:11  Кayhan: конфликт на Украине показал, что Европа не сможет выйти из-под крыла США
21:10  Омск. Казахстанца Молдахметова приговорили к 13 годам лишения свободы за поджог военкомата в России
21:08  О праздновании 9 мая в Казахстане
19:12  Спецоперация пошла вразнос: кто командует РосАрмией? - СП
12:24  Архипелаг ЦРУ: раскрыта правда о преступлениях ЦРУ в Индонезии
12:17  Если уйдет Эрдоган: предсказаны последствия смены власти в Турции для России
12:11  Шахматы войны. Все понимают, кто с кем и за какие цели воюет, - Александр Дугин
12:09  Драка за ресурсы, бюджет греха и война нового типа. Хроники смуты: апрель 2023 года
10:58  Они нас поработят? Надо ли бояться "восстания машин", - Никита Маргаев
10:33  У Пекина есть еще одна "красная кнопка", - М.Макаров
10:12  Влиятельный кандагарский мулла Хакбин отсидел 6 месяцев за "прелюбодеяние" и освобожден даже без публичной порки. Прогресс?
09:36  В Москве арестовали двух театральных дурищ (режиссера и драматурга) за спектакль о тяжкой доле жен "радикальных исламистов"
08:44  В Афгане пять новых талиб-губернаторов: Мухаммадали Ханафи - в Кандагаре и пр
08:35  Кладбищенский шабаш. Песков целует конечности Пугачевой
08:15  Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
08:11  Америка против цифровой валюты CBDC, - В.Катасонов
00:15  В Иране казнен (повешен) шведско-иранский диссидент Хабиб Фараджолла Шааб
Суббота, 06.05.2023
22:54  Чарльз III официально стал корольком Великобритании. Последний из Саксен-Кобургов?
20:32  Оскал добрососедства. Казахстан перекрыл и заматывает "колючкой" транзитную кыргызскую дорогу Бишкек-Торугарт
17:33  Индия отказывается присоединиться к антироссийскому фронту
17:31  Ближний Восток "спасают"... удавкой, - Сергей Кожемякин
17:30  Война в свои ворота. Непарадные мысли на фоне взорванной машины Прилепина
16:04  "Новый банк" зарегистрирован в Узбекистане
13:14  The Economist: госдолг США угрожает мировым рынкам, но Вашингтон не хочет решать проблему
13:13  Ставка на зерно: на что может пойти Запад ради украинского экспорта
12:46  Взрыв в авто Захара Прилепина. Писатель ранен
10:39  IQ населения падает. Пипл дуреет.., - Святослав Князев
09:21  ВОЗ: COVID-19 никуда не ушел, он - укоренился среди нас
09:14  Санкционная устойчивость России стала примером для Китая, - Е.Поздняков
09:12  Параллельный импорт пришел в Россию надолго, - Александр Костров
09:09  И снова Кеннеди? Есть ли шансы у очередного члена элитной семейки занять "Белый дом"? - В.Бурт
09:07  Дикие нравы "новой нормальности" по-британски, - В.Ильин
09:00  День Победы и духовные власовцы, - П.Игнатавичюс
08:58  Российские "параллельные импортеры" решили объезжать Казахстан
01:18  Кишинев может не признать выборы башкана Гагаузии, - С.Гамова
00:52  Санкционный гнет Запада – от заседаний ООН до казахстанских степей, - Д.Нефедов
00:50  О настоящих союзниках России в войне с коллективным Западом, - В.Катасонов
00:01  Пекин застолбил место на новом энергорынке, оттесняя Москву, - СП
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
11-летняя казахстанка Мариям Нуржан стала чемпионкой Каталонии по теннису
11:09 08.05.2023

11-летняя казахстанка стала чемпионкой Каталонии по теннису

В Каталонии (Испания) завершился международный турнир среди теннисисток до 12 лет, где победительницей стала казахстанка Мариям Нуржан. Главный приз она получила из рук 14-кратной чемпионки турниров "Большго шлема" Аранты Санчес Викарио, сообщает Zakon.kz.



Мариям Нуржан в решающем матче за титул обыграла первую ракетку Каталонии со счетом 7:6 (3), 3:6, 10:3.

Награду чемпионке турнира вручила знаменитая в прошлом испанская теннисистка Аранта Санчес Викарио, экс-первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах, чемпионка 14 турниров "Большого шлема", пятикратная обладательница Кубка Федерации и член Международного зала теннисной славы.

Тем временем на кортах Шымкента стартовал отборочный турнир Asia/Oceania Final Qualifying Juniors Davis Cup. В соревнованиях принимают участие сильнейшие юниоры зоны Азия/Океания до 16 лет. За 4 путевки на чемпионат мира будут бороться сборные Казахстана, Австралии, Китайского Тайбэя, Гонконга, Индии, Индонезии, Малайзии, Ирана, Японии, Южной Кореи, Пакистана, Сингапура, Новой Зеландии, Таиланда, Узбекистана и Вьетнама.

Казахстанцы сразятся в группе D с командами Китайского Тайбэя, Узбекистана и Новой Зеландии. 8 мая подопечные Сергея Квака сыграют стартовый матч против команды Новой Зеландии. Честь Казахстана будут защищать Амир Омарханов (Караганда), Зангар Нурланулы (Туркестан) и Дамир Жалгасбай (Алматы).

Куандык Шынасилов

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683533340


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 мая 2023 года №205
- Сенаторы рассмотрели представление Президента об освобождении от должности судьи Верховного Суда
- Председатель Мажилиса встретился с Президентом Таджикистана
- Алихан Смаилов: Казахстан намерен укреплять свою роль в качестве надежного континентального транзитного хаба
- Большая задачка для всей страны
- Алихан Смаилов провел встречу с Президентом Таджикистана
- В Казахстане началась подготовка к проведению Всемирных игр кочевников
- Кадровые перестановки
- В Правительстве рассмотрены вопросы ревизии мер господдержки предпринимательства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  