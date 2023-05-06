|Шавкат Мирзиеев объявил о досрочных выборах президента Узбекистана 9 июля 2023
12:52 08.05.2023
Президент объявил о проведении досрочных выборов главы государства Узбекистана. Он объяснил, почему "отказывается" от оставшихся 3,5 лет своего срока.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев объявил о проведении досрочных выборов главы государства.
О подписании указа об этом он заявил 8 мая на встрече с главами палат Олий Мажлиса, партий, органов судебной и исполнительной власти, посвященной итогам референдума.
"Естественно, возникает вопрос, какова объективная необходимость в таком решении? - спросил президент. - Почему я сам отказываюсь от оставшихся трех с половиной лет своего президентского срока?"
Он ответил: "Вы сами видите, согласно нашему Основному закону, во-первых, реформируются все ветви власти, между ними серьезно меняются отношения и баланс".
"Во-вторых, обновленная Конституция ставит перед президентом, парламентом, правительством, министрами, хокимами неотложные новые политические, социальные и экономические задачи", - продолжил глава государства.
"В-третьих, наш народ ждет от нас крайне важных и актуальных изменений и реформ во всех сферах", - отметил президент.
"В-четвертых, в нынешней ситуации, когда в мире и в регионе протекают острые и сложные процессы, самым актуальным и важным вопросом становится поиск и реализация правильного и эффективного пути развития", - сказал он.
"Дорогие и уважаемые соотечественники, все вы видите, что мы ставим перед собой еще более высокие цели". - продолжил Шавкат Мирзиеев.
"Мы и дальше продолжим вести работу по каждому вопросу, касающемуся жизни государства и общества, сегодняшнего и будущего развития, только и только с вами, нашим мудрым и великодушным народом", - заверил он.
"Не зря в нашем Основном законе закреплено, что народ - единственный источник государственной власти. С этой точки зрения в обновленной системе государственной власти мандат должен выдаваться только тому руководителю, которому доверяет наш народ, повторю, только наш народ", - заявил президент.
"Считаю, что в текущей ситуации это будет самым верным и справедливым решением", - отметил он.
Президент выразил уверенность, что выборы пройдут в полном соответствии с законом, открыто и прозрачно, что партии и кандидаты в президенты выдвинут новые идеи и инициативы, служащие миру и процветанию страны и благополучию народа.
Напомним, 6 мая в Избирательный кодекс были внесены поправки, касающиеся досрочных выборов президента, депутатов Законодательной палаты и членов Сената.
При назначении президентом досрочных выборов главы государства они должны быть проведены в течение двух месяцев.
Если президент распускает Законодательную палату, то выборы депутатов проводятся в течение трех месяцев, если нижняя палата парламента принимает решение о самороспуске, то в течение двух месяцев. При роспуске Сената президентом выборы членов Сената проводятся в течение трех месяцев, а при самороспуске - в течение одного месяца.
Указом президента Узбекистана досрочные выборы главы государства назначены на 9 июля 2023 года.