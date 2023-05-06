Шавкат Мирзиеев объявил о досрочных выборах президента Узбекистана 9 июля 2023

12:52 08.05.2023

Президент объявил о проведении досрочных выборов главы государства Узбекистана. Он объяснил, почему "отказывается" от оставшихся 3,5 лет своего срока.



