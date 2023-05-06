Бишкек. Вконец обнищав уволился основной состав президентского камерного оркестра "Манас"

14:31 08.05.2023

8 мая 2023, Бишкек - , Мария ОРЛОВА

Уволился основной состав президентского камерного оркестра "Манас"



В президентском камерном оркестре "Манас" уволился основной состав музыкантов. Информацию 24.kg подтвердил уже бывший художественный руководитель и дирижер Эрнис Асаналиев.



"Меня уволили по статье. Я узнал об этом, вернувшись с международного конкурса, где был в составе жюри. Услышав об этом, основной состав, более 10 человек, решил уйти. Музыкантам говорил, чтобы оставались. Но они взрослые люди, сами решили", - сказал он.



Эрнис Асаналиев добавил, что продолжит заниматься творчеством.



Отметим, что Эрнис Асаналиев - основоположник оркестра. Камерный оркестр "Манас" создан в 1999 году, 4 апреля 2001-го распоряжением главы государства ему присвоен статус "президентский".