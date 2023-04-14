SOS! Петиция против добычи редкоземельных элементов на Жезказганском руднике

14:51 08.05.2023

Петиция против добычи редкоземельных элементов на Жезказганском руднике



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14.04.2023, автор Александр Иванов.



Министру экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Сулейменовой Зульфие Булатовне, Министру индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Карабаеву Марату Каримжановичу, Министру национальной экономики Республики Казахстан Куантырову Алибеку Сакеновичу.



От лица жителей в районе Жезказганского рудника обращаемся к Вам, как к гаранту Конституции Республики Казахстан.



На земле Казахстана лежат 20 миллиардов тонн твердых отходов, оставленных промышленными предприятиями. Только заводы цветной металлургии оставили после себя более 5,2 млрд. тонн. Площади, занимаемые накопителями отходов цветной металлургии, занимают около 15 тыс. гектаров. С каждым годом эта "мусорная куча" увеличивается в среднем на 1 млрд. тонн.



Большая часть вредных отходов (89%) размещена в специальных поверхностных хранилищах. Основные токсичные промышленные отходы сосредоточены в Жезказганской.



В последние годы, ухудшение состояния окружающей среды в районе Жезказганского рудника грозит не только благополучию, но и самой жизни населения вокруг рудника.



Неблагополучное экологическая обстановка в Жезказгане оказывает значительное влияние на состояние здоровья населения. В области самый высокий по Казахстану показатель заболеваемости новообразованиями. Продолжается негативная тенденция снижения естественного прироста населения.



Расположенные вокруг предприятий по добыче и переработке меди, таких как РГП "Жезказганредмет", куда в течение многих лет складируются отходы меднорудной промышленности. Эти объекты не только загрязняют почву, растительность, они также разносятся ветром на десятки километров вокруг.



Недавно достигнуты договоренности между казахстанским производителем Жезказганредмет и британской компанией Maritime House. Они будут производить рений и привлекать технологии по извлечению редких и редкоземельных металлов на базе Жезказганредмет.



Мы, жителей в районе Жезказганского рудника Казахстана требуем не добывать редкоземельные рудники!



Уведомите новостные ресурсы о данной петиции. Таким образом мы сможем поднять общественный резонанс и обратить внимание властей на проблему.



https://alash.online/1566-zhez.html