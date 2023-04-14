 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 08.05.2023
16:17  Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина продолжает расти в рейтинге. Уже №6!
14:51  SOS! Петиция против добычи редкоземельных элементов на Жезказганском руднике
14:31  Бишкек. Вконец обнищав уволился основной состав президентского камерного оркестра "Манас"
12:52  Шавкат Мирзиеев объявил о досрочных выборах президента Узбекистана 9 июля 2023
11:09  11-летняя казахстанка Мариям Нуржан стала чемпионкой Каталонии по теннису
11:06  Массовую гибель тюленей и осетров на Каспии прокомментировали в КазМинэкологии
10:37  Стреляли и оказали сопротивление. Два офицера Минобороны Киргизии задержаны с наркотиками

08:59  Ветераны Великой Отечественной Абдыгали Каймолдин и Иван Гапич стали Героями Казахстана
08:56  Си собирает в Сиане 1-й саммит "Китай - Центральная Азия"
00:55  Развивающиеся страны возвращают себе свое сырье. Почему в мире началась волна национализаций
00:16  Россия построит мир будущего без Америки, - "Взгляд"
00:13  Запад готовится разжечь пожар в Центральной Азии и Закавказье, - Глеб Простаков
00:05  Трансгендерное безумие Америки, - Роберт Вайсберг
Воскресенье, 07.05.2023
21:31  В Кыргызстане прошла акция "Огонь памяти"
21:27  Президент Кыргызстана возложил венок к памятнику Ржевского мемориала Советскому солдату
21:21  Кыргызский Лейлек. Массовая драка военных с местными жителями
21:11  Кayhan: конфликт на Украине показал, что Европа не сможет выйти из-под крыла США
21:10  Омск. Казахстанца Молдахметова приговорили к 13 годам лишения свободы за поджог военкомата в России
21:08  О праздновании 9 мая в Казахстане
19:12  Спецоперация пошла вразнос: кто командует РосАрмией? - СП
12:24  Архипелаг ЦРУ: раскрыта правда о преступлениях ЦРУ в Индонезии
12:17  Если уйдет Эрдоган: предсказаны последствия смены власти в Турции для России
12:11  Шахматы войны. Все понимают, кто с кем и за какие цели воюет, - Александр Дугин
12:09  Драка за ресурсы, бюджет греха и война нового типа. Хроники смуты: апрель 2023 года
10:58  Они нас поработят? Надо ли бояться "восстания машин", - Никита Маргаев
10:33  У Пекина есть еще одна "красная кнопка", - М.Макаров
10:12  Влиятельный кандагарский мулла Хакбин отсидел 6 месяцев за "прелюбодеяние" и освобожден даже без публичной порки. Прогресс?
09:36  В Москве арестовали двух театральных дурищ (режиссера и драматурга) за спектакль о тяжкой доле жен "радикальных исламистов"
08:44  В Афгане пять новых талиб-губернаторов: Мухаммадали Ханафи - в Кандагаре и пр
08:35  Кладбищенский шабаш. Песков целует конечности Пугачевой
08:15  Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
08:11  Америка против цифровой валюты CBDC, - В.Катасонов
00:15  В Иране казнен (повешен) шведско-иранский диссидент Хабиб Фараджолла Шааб
Суббота, 06.05.2023
22:54  Чарльз III официально стал корольком Великобритании. Последний из Саксен-Кобургов?
20:32  Оскал добрососедства. Казахстан перекрыл и заматывает "колючкой" транзитную кыргызскую дорогу Бишкек-Торугарт
17:33  Индия отказывается присоединиться к антироссийскому фронту
17:31  Ближний Восток "спасают"... удавкой, - Сергей Кожемякин
17:30  Война в свои ворота. Непарадные мысли на фоне взорванной машины Прилепина
16:04  "Новый банк" зарегистрирован в Узбекистане
13:14  The Economist: госдолг США угрожает мировым рынкам, но Вашингтон не хочет решать проблему
13:13  Ставка на зерно: на что может пойти Запад ради украинского экспорта
12:46  Взрыв в авто Захара Прилепина. Писатель ранен
10:39  IQ населения падает. Пипл дуреет.., - Святослав Князев
09:21  ВОЗ: COVID-19 никуда не ушел, он - укоренился среди нас
09:14  Санкционная устойчивость России стала примером для Китая, - Е.Поздняков
09:12  Параллельный импорт пришел в Россию надолго, - Александр Костров
09:09  И снова Кеннеди? Есть ли шансы у очередного члена элитной семейки занять "Белый дом"? - В.Бурт
09:07  Дикие нравы "новой нормальности" по-британски, - В.Ильин
09:00  День Победы и духовные власовцы, - П.Игнатавичюс
08:58  Российские "параллельные импортеры" решили объезжать Казахстан
01:18  Кишинев может не признать выборы башкана Гагаузии, - С.Гамова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
SOS! Петиция против добычи редкоземельных элементов на Жезказганском рудникеSOS! Петиция против добычи редкоземельных элементов на Жезказганском руднике
14:51 08.05.2023

Петиция против добычи редкоземельных элементов на Жезказганском руднике

28 подписали:
Я поддерживаю - 26
Я против петиции - 2

14.04.2023, автор Александр Иванов.

Министру экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Сулейменовой Зульфие Булатовне, Министру индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Карабаеву Марату Каримжановичу, Министру национальной экономики Республики Казахстан Куантырову Алибеку Сакеновичу.

От лица жителей в районе Жезказганского рудника обращаемся к Вам, как к гаранту Конституции Республики Казахстан.

На земле Казахстана лежат 20 миллиардов тонн твердых отходов, оставленных промышленными предприятиями. Только заводы цветной металлургии оставили после себя более 5,2 млрд. тонн. Площади, занимаемые накопителями отходов цветной металлургии, занимают около 15 тыс. гектаров. С каждым годом эта "мусорная куча" увеличивается в среднем на 1 млрд. тонн.

Большая часть вредных отходов (89%) размещена в специальных поверхностных хранилищах. Основные токсичные промышленные отходы сосредоточены в Жезказганской.

В последние годы, ухудшение состояния окружающей среды в районе Жезказганского рудника грозит не только благополучию, но и самой жизни населения вокруг рудника.

Неблагополучное экологическая обстановка в Жезказгане оказывает значительное влияние на состояние здоровья населения. В области самый высокий по Казахстану показатель заболеваемости новообразованиями. Продолжается негативная тенденция снижения естественного прироста населения.

Расположенные вокруг предприятий по добыче и переработке меди, таких как РГП "Жезказганредмет", куда в течение многих лет складируются отходы меднорудной промышленности. Эти объекты не только загрязняют почву, растительность, они также разносятся ветром на десятки километров вокруг.

Недавно достигнуты договоренности между казахстанским производителем Жезказганредмет и британской компанией Maritime House. Они будут производить рений и привлекать технологии по извлечению редких и редкоземельных металлов на базе Жезказганредмет.

Мы, жителей в районе Жезказганского рудника Казахстана требуем не добывать редкоземельные рудники!

Уведомите новостные ресурсы о данной петиции. Таким образом мы сможем поднять общественный резонанс и обратить внимание властей на проблему.

https://alash.online/1566-zhez.html

Источник - ALASH online
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683546660


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 мая 2023 года №205
- Сенаторы рассмотрели представление Президента об освобождении от должности судьи Верховного Суда
- Председатель Мажилиса встретился с Президентом Таджикистана
- Алихан Смаилов: Казахстан намерен укреплять свою роль в качестве надежного континентального транзитного хаба
- Большая задачка для всей страны
- Алихан Смаилов провел встречу с Президентом Таджикистана
- В Казахстане началась подготовка к проведению Всемирных игр кочевников
- Кадровые перестановки
- В Правительстве рассмотрены вопросы ревизии мер господдержки предпринимательства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  