Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина продолжает расти в рейтинге. Уже №6!

16:17 08.05.2023

Новый рекорд. Елена Рыбакина официально поднялась в мировом рейтинге



Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира и одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.



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В обновленном рейтинге первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина установила личный рекорд - 6 место мирового рейтинга. Ранее ее лучшим достижением было седьмое место.



В топ-3 рейтинга без изменений: на первом месте польская теннисистка Ига Швентек, на втором - Арина Соболенко из Беларуси, на третьем американка Джессика Пегула.



Казахстанка Юлия Путинцева сохранила за собой 51-ю строчку рейтинга.



В парном разряде Елена Рыбакина поднялась на 82-е место с 95-го, а представительница Казахстана Анна Данилина поднялась с 27-й на 26-ю строчку.