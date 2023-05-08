"Где таджикские батальоны?": в Госдуме хотят пополнить армию мигрантами из Средней Азии

16:42 08.05.2023

Олег Кравцов. 08.05.2023



Ежегодно множество мужчин из других стран получают российское гражданство, но при этом их не берут в армию.



Об этом, передает корреспондент "ПолитНавигатора", в своем тг-канале пишет депутат Государственной думы РФ, профессор кафедры российской истории Самарского университета Михаил Матвеев.



Ежегодно множество мужчин из других стран получают российское гражданство, но при этом их не...



"Начал изучать вопрос о том, где у нас таджикские батальоны? Почему из средней Азии в Россию ежегодно прибывают дивизии мужчин получать российское гражданство (только за первый квартал этого года россияне приросли на 45 тыс таджиков), но мы не видим их на фронте? Там умирают за Родину мужчины коренных народов России, прежде всего русских, которых здесь замещают сотни тысяч азиатов", – отметил Матвеев.



При этом он сразу оговорился, что выступает за дружбу народов и равенство прав граждан всех национальностей.



"Но на практике. Не за счет интересов России и ее народов. Тем более, что ст.10 ФЗ о воинской обязанности четко говорит, что получивший российское гражданство мужчина должен в двухнедельный срок встать на воинский учет. Так в чем же дело? Почему их не мобилизуют? Где таджикские батальоны?



Идет война, России нужны солдаты, добро пожаловать в наше гражданство! Но "армия" среднеазиатов вступает в полки таксистов, дивизии дворников и строителей, но не стрелков и минометчиков на СВО. Или хотя бы строителей окопов и блиндажей", – недоумевает политик.



По его информации, требующей проверки, их не призывают в российскую армию из-за наличия двойного гражданства, которое "является формой сосуществования миллионов среднеазиатов".



"Люди , связанные с миграционной темой объяснили мне, почему именно таджики массово получают российское гражданство. Якобы их национальное законодательство тоже не допускает призыва в армию лиц с двойным гражданством. То есть таджикский молодняк , получая гражданство РФ, не служит ни там, ни тут.



Поэтому якобы они лидируют в числе получателей гражданства РФ (у других среднеазиатских республик якобы немного иначе, но тоже требует уточнения). Сразу после окончания школы молодой таджик стремится уехать в Россию за гражданством", – продолжает депутат.



Он считает, что именно поэтому так много молодых среднеазиатских мужчин на улицах российских городов, что создает еще одну проблему – криминальную.



"Если сказанное мне соответствует действительности (кто в теме, разъясните), то нужно срочно менять законодательство. Понятно, что и в царское время, и в ВОВ народы средней Азии в армию массово не призывали (хотя есть пример панфиловцев и многих других героев), но тогда в каждой русской семье было по 6-7 детей, а сейчас такие семьи именно у среднеазиатских народов.



Пора на фронт, ребята. Изучаю законодательство и готовлю поправки. Если все дело в двойном гражданстве, его надо либо запрещать, либо корректировать норму о возможности мобилизации данных лиц. А так получается, что права – пособия на детей, материнский капитал, льготы, пенсии от российского гражданства есть, а обязанности, в частности воинской повинности, нет. Как то странно получается, не правда ли?", – резюмирует Матвеев.