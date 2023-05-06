Токаев и Рахмон мужественно летят на Парад Победы в Москву

18:43 08.05.2023

Токаев и Рахмон подтвердили участие в параде Победы в Москве



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Таджикистана Эмомали Рахмон по приглашению Владимира Путина примут участие в параде, посвященном Дню Победы, который состоится в Москве 9 мая. Об этом сообщили пресс-службы руководителей центральноазиатских республик.



Пресс-служба Рахмона уточнила, что 8 мая он отбыл с рабочим визитом в Москву. В рамках поездки президент примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 78-летию Дня Победы.



В администрации Токаева посещение России 8-9 мая также назвали "рабочим визитом", подробнее расписав программу руководителя Казахстана в РФ.



Планируется, что в Тверской области президент посетит Ржевский мемориал и почтит память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, погибших в одном из крупнейших сражений Великой Отечественной войны.



Токаев также отправится на братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев.



9 мая глава Казахстана примет участие в параде, посвященном Дню Победы.



Путин также приглашал в гости президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Однако неизвестно, прилетит ли он на День Победы в Москву.



Вечером 8 мая стало известно, что в Россию с рабочим визитом отбыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, который по приглашению Владимира Путина примет участие в торжествах, приуроченных ко Дню Победы.



Причем, как отмечает пресс-служба руководителя Узбекистана, в мероприятиях также будут участвовать лидеры Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Армении.



В любом случае теперь президент Кыргызстана Садыр Жапаров, который собирался на праздник в Москву заранее, станет не единственным лидером иностранного государства, отметившим День Победы в РФ.



К слову, приглашение президента России принял и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Таким образом, на параде соберутся руководители всех стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входят Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Беларусь.