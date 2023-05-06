Главы Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов также летят в Москву на Парад Победы

23:09 08.05.2023

Глава Туркмении Сердар Бердымухамедов прибудет к утру вторника, 9 мая, в Москву на парад Победы. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.



"Президент Туркмении принял приглашение, его прибытие ожидается к утру", - отметил собеседник агентства.



Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин пригласил посетить Москву 9 мая своего таджикского коллегу Эмомали Рахмона. Также сообщалось, что на парад Победы в российскую столицу прибудет президент Киргизии Садыр Жапаров.



Помимо этого, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что приехавшие в Москву иностранные лидеры будут 9 мая вместе с президентом Путиным на трибуне на Красной площади, также запланирован неформальный завтрак.



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Президент Узбекистана примет участие в торжествах 9 мая в Москве



пресс-служба Кремля



Москва, 8 мая - АиФ-Москва.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 8 мая отправился в Москву для участия в торжествах, посвященных Дню Победы, сообщил пресс-секретарь политика Шерзод Асадов в Telegram.



Он отметил, что Мирзиеев получили приглашение от российского лидера Владимира Путина.



"В соответствии с программой пребывания он примет участие в торжественных мероприятиях в связи с 78-й годовщиной Победы во Второй мировой войне", - написал Асадов.



Отметим, в праздновании 9 мая в столице РФ будут участвовать премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и белорусский президент Александр Лукашенко.



Добавим, в Кремле заверили, что на Параде Победы в Москве предпримут усиленные меры безопасности.