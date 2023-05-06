Йемен, как государство, снова разделился на две независимые части - Южный и Северный

07:36 09.05.2023

В Южном Йемене создано независимое государство

На консультативной встрече, которая прошла в административном центре Южного Йемена Адене, был подписан национальный устав о создании независимого федеративного государства на юге Йемена.



Как уточняет РИА Новости, в соответствии с документом, новое государство будет существовать отдельно от северной части страны. Национальный пакт предусматривает восстановление государства Народная Демократическая Республика Йемен, которое существовало на территории провинций южного Йемена до объединения страны в 1990 году.



Подписавшие меморандум 330 представителей южнойеменских партий, движений, профсоюзов, организаций гражданского сообщества, национальных и духовных лидеров указали, что южное государство будет построено как федеративное демократическое гражданское арабское и мусульманское государство с суверенитетом. Название будущего государства будет определено на референдуме по конституции.



Александр Шляпников