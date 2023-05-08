Президенты Садыр Жапаров и Владимир Путин приняли Совместное заявление (текст)

07:41 09.05.2023 8 мая 2023



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Бишкек (АКИpress) – Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент России Владимир Путин 8 мая в Москве приняли Совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества.



Текст Заявления:



"По приглашению Президента Российской Федерации В.В. Путина Президент Кыргызской Республики С.Н. Жапаров 7-9 мая 2023 г. посетил Российскую Федерацию с официальным визитом. В ходе переговоров, прошедших в открытой, дружеской и конструктивной атмосфере, присущей союзническому характеру кыргызско-российских отношений, главы государств подробно обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействия в рамках евразийских интеграционных объединений, а также актуальные региональные и международные проблемы, представляющие взаимный интерес.



Констатируя стремительный и глубокий характер изменений, происходящих в мире, ускорение становления более справедливого, многополярного мироустройства, выражая обеспокоенность попытками некоторых государств помешать становлению такого миропорядка и негативными последствиями этих шагов для всех сфер международных отношений,



подтверждая готовность к согласованным мерам защиты от недобросовестной конкуренции и других внерыночных рисков в условиях текущих кризисных явлений и ограничений в мировой экономике,



отмечая позитивную динамику взаимодействия двух стран



в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, военной



и военно-технической областях,



подтверждая неизменную приверженность фундаментальным принципам



и обязательствам, заложенным в Договоре о дружбе, сотрудничестве



и взаимной помощи между Республикой Кыргызстан и Российской Федерацией от 10 июня 1992 г., Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией от 27 июля 2000 г.



и Декларации об укреплении союзничества и стратегического партнерства между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией от 20 июня 2017 г.,



руководствуясь интересами сохранения культурно-исторического наследия и ценностных ориентиров народов Кыргызской Республики и Российской Федерации,



отмечая приверженность принципам взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной целостности, равноправия



и невмешательства во внутренние дела друг друга,



движимые стремлением к выходу на качественно новый уровень интеграции двух стран,



главы государств заявляют следующее.



1. Подтверждая значимость регулярного политического диалога для динамики отношений между двумя государствами, Стороны выражают готовность к дальнейшему развитию доверительных и конструктивных контактов на высшем, высоком и других уровнях, углублению диалоговых механизмов в различных областях.



2. Подчеркивается приоритетное значение сотрудничества в торгово-экономической сфере. Его поступательному наращиванию будет способствовать реализация совместных проектов в промышленности, топливно-энергетическом комплексе, недропользовании, сельском хозяйстве, перерабатывающем секторе, в сфере логистики и развитии дорожной инфраструктуры.



Продолжится тесное сотрудничество на двусторонней основе и в многостороннем форматах в области развития транспортной инфраструктуры, внедрения инновационных технологий и интеллектуальных систем. Подчеркивается важность реализации совместных проектов поэтапного развития железнодорожной сети на территории Кыргызской Республики с привлечением российских и иностранных инвестиций.



Кыргызская сторона приветствует присутствие российских финансовых институтов в Кыргызской Республике, с удовлетворением отмечает деятельность российских организаций, участвующих в реализации инфраструктурных проектов, строительстве социальных объектов, в том числе в регионах страны.



В этом контексте выражается удовлетворение эффективной работой Межправительственной Кыргызско-Российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, ее нацеленностью на последовательную реализацию решений, способствующих развитию двустороннего взаимодействия.



Положительно оценивается деятельность Российско-Кыргызского Фонда развития как действенного механизма экономического сотрудничества, модернизации и развития экономики Кыргызской Республики, подтверждается готовность содействовать повышению эффективности работы Фонда с учетом передовой международной практики функционирования институтов развития.



3. Стороны будут наращивать сотрудничество в банковском и финансовом секторах, расширять практику использования национальных валют в расчетах друг с другом. Подтверждается готовность принимать согласованные меры защиты от недобросовестной конкуренции и других внерыночных рисков в целях повышения качества кыргызско-российского экономического взаимодействия.



4. С учетом высокого потенциала межрегионального сотрудничества двух стран президенты высказались за дальнейшее расширение многоплановых отношений экономического и гуманитарного характера между регионами Кыргызской Республики и субъектами Российской Федерации, создание необходимых условий для развития и укрепления прямых связей между заинтересованными хозяйствующими субъектами.



Отмечается успешный опыт проведения ежегодной Кыргызско-Российской межрегиональной конференции, являющейся перспективной диалоговой площадкой для решения актуальных вопросов и принятия практических мер, способствующих развитию торгово-экономических отношений между регионами двух стран, улучшению инвестиционного климата, реализации трансграничных проектов.



5. Кыргызская Сторона выражает признательность Российской Стороне за последовательное оказание всестороннего содействия социально-экономическому развитию Кыргызской Республики, в том числе в рамках адаптации ее экономики к условиям членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а также за вклад в реализацию социально-экономических проектов, осуществляемых международными организациями на территории Кыргызстана.



6. Кыргызская Республика и Российская Федерация будут содействовать развитию сотрудничества и налаживанию контактов в области образования, науки, культуры, искусства, информации, здравоохранения, туризма, физической культуры и спорта.



Стороны будут всемерно поощрять развитие сотрудничества между образовательными организациями высшего образования и научно-исследовательскими институтами двух стран, совместное участие в международных научных мероприятиях.



В этой связи отмечается важность проведения на регулярной основе Форума ректоров вузов Кыргызстана и России, являющегося эффективной площадкой для взаимодействия образовательного сообщества. Подтверждается готовность оказывать дальнейшее содействие функционированию филиалов российских образовательных организаций высшего образования в Кыргызской Республике, а также приступить к практической проработке вопроса о создании филиала МГУ им. М.В.Ломоносова в Кыргызстане.



Приветствуется договоренность о строительстве в Кыргызской Республике за счет средств российского федерального бюджета девяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке.



Кыргызская Республика и Российская Федерация продолжат реализацию совместных проектов в сфере здравоохранения и медицины, в том числе касающихся подготовки кадров и оказания медицинских услуг. Отмечается готовность Российской Федерации к дальнейшему оказанию содействия в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения Кыргызской Республики.



7. Главы государств с удовлетворением отмечают активизацию кыргызско-российского культурного сотрудничества, основывающегося на многовековых взаимообогащающих связях народов двух стран. Подчеркивается востребованность продвижения общего культурного достояния за рубежом, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Подтверждается готовность оказывать содействие проведению совместных выставок, фестивалей и иных культурных мероприятий, консолидировать усилия в целях сохранения и продвижения общего исторического и культурного наследия, а также популяризации близких народам Кыргызстана и России традиций и ценностей.



Президенты подчеркивают необходимость наращивания совместных усилий, в том числе в международных организациях, по противодействию попыткам фальсификации истории, пересмотра итогов Второй мировой войны, стремлению представить СССР одним из виновников ее развязывания, умышленному приуменьшению вклада народов Советского Союза в освобождение Европы и Азии от фашизма и милитаризма. Особое внимание увековечению памяти героев Великой Отечественной войны и патриотическому воспитанию подрастающего поколения будет уделяться и впредь.



Президенты приветствуют торжественное открытие мемориального памятника "Воинам-кыргызстанцам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", состоявшееся в г.Ржеве Тверской области 7 мая 2023 г.



8. Кыргызстан и Россия будут наращивать взаимодействие в двустороннем и многостороннем форматах в области охраны окружающей среды. Кыргызская Сторона высоко оценивает ход реализации Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" Межгосударственной целевой программы "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств". Стороны продолжат сотрудничество по этому направлению как в двустороннем формате, так и во взаимодействии с Международным агентством по атомной энергии и другими международными организациями.



9. Главы государств подчеркивают готовность к дальнейшей координации совместных действий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных со стихийными бедствиями и техногенными катастрофами. Кыргызская Сторона выражает благодарность Российской Стороне за предоставленную ею помощь в обеспечении МЧС Кыргызской Республики специальной пожарной техникой.



10. Главы государств выступают за взаимовыгодное сотрудничество по комплексному использованию водно-энергетических ресурсов, дальнейшее развитие взаимодействия в энергетической отрасли, в том числе в рамках готовящегося Специального проекта по оказанию государствам Центральной Азии донорского и технического содействия по преодолению последствий экологического кризиса в регионе Приаралья, высокотехнологичному развитию водного хозяйства, внедрению передовых водосберегающих технологий и поддержке Международного фонда спасения Арала на период 2023-2032 годов.



11. Обсудив вопросы, связанные с обеспечением безопасности в регионе Центральной Азии в контексте совместного противодействия внешним вызовам и угрозам, президенты подтверждают готовность к дальнейшему углублению военного и военно-технического сотрудничества, в том числе в рамках реализации Соглашения между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории Кыргызской Республики от 20 сентября 2012 г. и Договора между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества от 20 июня 2017 г.



Подчеркивая необходимость обеспечения безопасности и защиты суверенитета Кыргызской Республики, включая противодействие возможным актам вооруженного нападения со стороны международных террористических организаций, главы государств акцентируют внимание на важности укрепления Вооруженных Сил Кыргызской Республики и развития находящихся на ее территории российских военных объектов.



12. Президенты отмечают, что Кыргызская Республика и Российская Федерация продолжат последовательно укреплять двустороннее и многостороннее сотрудничество в сфере борьбы с международным терроризмом, включая его финансирование, религиозным экстремизмом, различными формами транснациональной организованной преступности, коррупцией, легализацией доходов, полученных преступным путем, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, контрабандой, преступлениями в отношении культурных ценностей, незаконным оборотом оружия и другими вызовами и угрозами в интересах обеспечения национальной безопасности двух государств и поддержания региональной стабильности. Акцентируется внимание на необходимости предотвращения распространения террористической и экстремистской идеологии, финансовой и материально-технической поддержки терроризма, а также противодействия угрозам пограничной и экономической безопасности. Подтверждается заинтересованность в развитии взаимодействия по указанным направлениям как на политическом уровне, так и по линии правоохранительных органов и специальных служб двух стран, актуальность координации их совместной деятельности.



Стороны продолжат углублять взаимодействие в сфере информационной безопасности на основе Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности от 25 февраля 2021 г. и Совместного заявления Президента Кыргызской Республики и Президента Российской Федерации о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности от 9 декабря 2022 г.



Отмечается важность проработки меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации по вопросам обеспечения биологической безопасности. Подтверждается совпадение подходов Кыргызстана и России в пользу неукоснительного соблюдения и последовательного укрепления Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.



13. Главы государств подтверждают приверженность центральной координирующей роли ООН в международных делах, подчеркивают, что всемирная Организация остается единственной универсальной международной структурой, способствующей поддержанию глобальной безопасности, решению межгосударственных и международных проблем развития и культурного диалога.



Кыргызская Республика и Российская Федерация намерены и далее придерживаться общепризнанных принципов и норм международного права, руководствоваться целями и принципами Устава ООН, включая поддержание мира и безопасности, развитие дружественных отношений между нациями на основе принципа равноправия и самоопределения народов, осуществление международного сотрудничества в разрешении международных проблем, суверенное равенство всех государств, разрешение международных споров мирными средствами, воздержание от угрозы силой или ее применения против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, а также невмешательство во внутренние дела.



14. С учетом председательства Российской Федерации в органах ЕАЭС в 2023 году президенты договариваются о продолжении координации усилий, направленных на расширение всеобъемлющего экономического взаимодействия в рамках Союза, повышение динамики евразийских интеграционных процессов, раскрытие в полном объеме, без барьеров, изъятий и ограничений потенциала общих рынков товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов. Подчеркивается важность создания благоприятных условий для взаимных поездок, пребывания и трудовой деятельности граждан двух стран на территории Сторон.



15. Кыргызская Республика и Российская Федерация продолжат всемерно способствовать укреплению потенциала и повышению эффективности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), неукоснительно следовать закрепленным в ее Уставе целям и задачам по обеспечению мира и безопасности, защите территориальной целостности, независимости и суверенитета государств - членов Организации, будут развивать взаимодействие в полном соответствии со своими союзническими обязательствами в рамках ОДКБ.



16. Главы государств с удовлетворением отмечают востребованность Содружества Независимых Государств (СНГ) в качестве площадки для ведения прямого межгосударственного диалога и выработки коллективных решений по актуальным вопросам с учетом интересов всех стран Содружества. Кыргызстан и Россия продолжат принимать активное участие в дальнейшем развитии СНГ и раскрытии его потенциала для решения актуальных задач, стоящих перед всеми государствами - участниками Содружества.



Президент Российской Федерации высоко оценивает деятельность Кыргызской Республики в период ее председательства в СНГ, отмечая готовность Российской Стороны к совместной работе, в том числе по продвижению Года русского языка как межнационального общения на пространстве Содружества.



17. Президенты высказываются за активизацию практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе первой встречи глав государств в формате "Россия – Центральная Азия" в г. Астане 14 октября 2022 г., по развитию шестистороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной и миграционной сферах, а также в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.



18. Кыргызская Республика и Российская Федерация продолжат усилия по дальнейшему укреплению роли Шанхайской организации сотрудничества в обеспечении международной и региональной безопасности, развитию многопланового взаимодействия в рамках Организации и расширению ее внешних связей. Стороны намерены содействовать сопряжению национальных стратегий развития и многосторонних интеграционных процессов, в том числе в интересах формирования Большого Евразийского партнерства.



19. Кыргызская Республика и Российская Федерация в качестве союзников по ОДКБ продолжат проводить согласованную политику в области обеспечения безопасности.



20. Главы государств подчеркивают, что состоявшиеся плодотворные переговоры будут способствовать поступательному развитию добрососедских, равноправных отношений между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией, а также дружественных связей между народами обеих стран, формируя основу для более совершенной, качественной трансформации интеграционного взаимодействия.



21. Президент Кыргызской Республики С.Н. Жапаров выражает признательность руководству Российской Федерации, всему российскому народу за теплый прием и гостеприимство, оказанные кыргызской делегации, и приглашает Президента Российской Федерации В.В. Путина посетить Кыргызскую Республику с ответным официальным визитом в 2023 году. Предложение было с благодарностью принято". Источник - kg.akipress.org

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