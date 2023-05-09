Javan: из желающих вступить в ШОС выстроилась целая очередь

07:49 09.05.2023

Javan

Иран

09 мая 2023

Из желающих вступить в ШОС набирается длинная очередь



В Шанхайскую организацию сотрудничества выстроилась целая очередь из стран, желающих присоединиться к ней в качестве полноправных членов и наблюдателей, пишет Javan.

ИА "Фарс": на днях статус страны-"партнера по диалогу" в Шанхайской Организации Сотрудничества получили Объединенные Арабские Эмираты.



Как утверждают в самой организации, статус "партнера по диалогу" станет первым шагом перед тем, как ОАЭ получат полноправное членство для присоединения к Шанхайской организации сотрудничества в среднесрочной перспективе. В данной организации, помимо учредителей, Китая и России, и еще ряда государств, статус страны-полноправного члена недавно получил Иран.



И буквально несколько дней назад Совет министров Саудовской Аравии также одобрил решение правительства Эр-Рияда о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества. По сообщению официального информационного агентства правительства Саудовской Аравии "WAS", на специальной встрече саудовские министры окончательно согласовали меморандум о взаимопонимании по предоставлению Эр-Рияду статуса "партнера по диалогу" в Шанхайской организации. Новостные источники не сообщали более подробной информации об этом заседании, но, как известно, такое решение было принято после того, как крупнейшая в Западной Азии нефтяная корпорация Saudi Aramco объявила об увеличении своих инвестиций в Китае на несколько миллиардов долларов.

Со ссылкой на информированные источники различные информагентства сообщают, что вопрос о вступлении Саудовской Аравии в эту организацию обсуждался в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Эр-Рияд в декабре прошлого года.



Шанхайская организация сотрудничества - международная межправительственная организация, учрежденная 15 июня 2001 года в китайском Шанхае Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. Состав организации довольно разношерстный, страны-участники имеют совершенно разный экономический вес и потенциал, и, как убеждены эксперты, Организации предстоит пройти еще долгий и довольно трудный путь, чтобы достичь подлинной экономической интеграции.



Однако Организация, тем не менее, быстро росла количественно. На заседании организации, состоявшемся 8 и 9 июня 2017 года в Астане, столице Казахстана, постоянными членами Шанхайской организации сотрудничества стали Индия и Пакистан. Совсем недавно этапы и процессы получения постоянного членства в Шанхайской организации сотрудничества прошел также Иран. Полноправное членство Ирана было одобрено на саммите ШОС в Самарканде в сентябре прошлого, 2022 года.



И вот теперь интерес к Организации начали проявлять, буквально одна за одной, арабские страны региона Персидского Залива. Причины этого аналитики видят не сколько в интересе к экономическому потенциалу Организации, на который многие смотрят пока довольно скептически, сколько в намерениях этих стран (Залива) диверсифицировать собственные международные связи и укрепить свой международный престиж.



В настоящее время Афганистан, Монголия и Белоруссия являются странами-наблюдателями этой организации. А статус "страны-партнера по диалогу", наряду с названными странами Залива, получили также Турция, Шри-Ланка, Армения, Азербайджан, Непал и Камбоджа. На заседании Шанхайской организации сотрудничества в городе Душанбе в сентябре 2021 года стартовали шаги и процесс предоставления статуса "партнера по диалогу" также Египту, Катару и Саудовской Аравии: последняя теперь находится на завершающем пути, чтобы стать партнером Организации.

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