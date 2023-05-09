 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 09.05.2023
07:49  Javan: из желающих вступить в ШОС выстроилась целая очередь
07:41  Президенты Садыр Жапаров и Владимир Путин приняли Совместное заявление (текст)
07:36  Йемен, как государство, снова разделился на две независимые части - Южный и Северный
Понедельник, 08.05.2023
23:09  Главы Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов также летят в Москву на Парад Победы
18:43  Токаев и Рахмон мужественно летят на Парад Победы в Москву
16:42  "Где таджикские батальоны?": в Госдуме хотят пополнить армию мигрантами из Средней Азии
16:17  Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина продолжает расти в рейтинге. Уже №6!

14:51  SOS! Петиция против добычи редкоземельных элементов на Жезказганском руднике
14:31  Бишкек. Вконец обнищав уволился основной состав президентского камерного оркестра "Манас"
12:52  Шавкат Мирзиеев объявил о досрочных выборах президента Узбекистана 9 июля 2023
11:09  11-летняя казахстанка Мариям Нуржан стала чемпионкой Каталонии по теннису
11:06  Массовую гибель тюленей и осетров на Каспии прокомментировали в КазМинэкологии
10:37  Стреляли и оказали сопротивление. Два офицера Минобороны Киргизии задержаны с наркотиками
08:59  Ветераны Великой Отечественной Абдыгали Каймолдин и Иван Гапич стали Героями Казахстана
08:56  Си собирает в Сиане 1-й саммит "Китай - Центральная Азия"
00:55  Развивающиеся страны возвращают себе свое сырье. Почему в мире началась волна национализаций
00:16  Россия построит мир будущего без Америки, - "Взгляд"
00:13  Запад готовится разжечь пожар в Центральной Азии и Закавказье, - Глеб Простаков
00:05  Трансгендерное безумие Америки, - Роберт Вайсберг
Воскресенье, 07.05.2023
21:31  В Кыргызстане прошла акция "Огонь памяти"
21:27  Президент Кыргызстана возложил венок к памятнику Ржевского мемориала Советскому солдату
21:21  Кыргызский Лейлек. Массовая драка военных с местными жителями
21:11  Кayhan: конфликт на Украине показал, что Европа не сможет выйти из-под крыла США
21:10  Омск. Казахстанца Молдахметова приговорили к 13 годам лишения свободы за поджог военкомата в России
21:08  О праздновании 9 мая в Казахстане
19:12  Спецоперация пошла вразнос: кто командует РосАрмией? - СП
12:24  Архипелаг ЦРУ: раскрыта правда о преступлениях ЦРУ в Индонезии
12:17  Если уйдет Эрдоган: предсказаны последствия смены власти в Турции для России
12:11  Шахматы войны. Все понимают, кто с кем и за какие цели воюет, - Александр Дугин
12:09  Драка за ресурсы, бюджет греха и война нового типа. Хроники смуты: апрель 2023 года
10:58  Они нас поработят? Надо ли бояться "восстания машин", - Никита Маргаев
10:33  У Пекина есть еще одна "красная кнопка", - М.Макаров
10:12  Влиятельный кандагарский мулла Хакбин отсидел 6 месяцев за "прелюбодеяние" и освобожден даже без публичной порки. Прогресс?
09:36  В Москве арестовали двух театральных дурищ (режиссера и драматурга) за спектакль о тяжкой доле жен "радикальных исламистов"
08:44  В Афгане пять новых талиб-губернаторов: Мухаммадали Ханафи - в Кандагаре и пр
08:35  Кладбищенский шабаш. Песков целует конечности Пугачевой
08:15  Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
08:11  Америка против цифровой валюты CBDC, - В.Катасонов
00:15  В Иране казнен (повешен) шведско-иранский диссидент Хабиб Фараджолла Шааб
Суббота, 06.05.2023
22:54  Чарльз III официально стал корольком Великобритании. Последний из Саксен-Кобургов?
20:32  Оскал добрососедства. Казахстан перекрыл и заматывает "колючкой" транзитную кыргызскую дорогу Бишкек-Торугарт
17:33  Индия отказывается присоединиться к антироссийскому фронту
17:31  Ближний Восток "спасают"... удавкой, - Сергей Кожемякин
17:30  Война в свои ворота. Непарадные мысли на фоне взорванной машины Прилепина
16:04  "Новый банк" зарегистрирован в Узбекистане
13:14  The Economist: госдолг США угрожает мировым рынкам, но Вашингтон не хочет решать проблему
13:13  Ставка на зерно: на что может пойти Запад ради украинского экспорта
12:46  Взрыв в авто Захара Прилепина. Писатель ранен
10:39  IQ населения падает. Пипл дуреет.., - Святослав Князев
09:21  ВОЗ: COVID-19 никуда не ушел, он - укоренился среди нас
09:14  Санкционная устойчивость России стала примером для Китая, - Е.Поздняков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Javan: из желающих вступить в ШОС выстроилась целая очередь
07:49 09.05.2023

Javan
Иран
09 мая 2023
Из желающих вступить в ШОС набирается длинная очередь

В Шанхайскую организацию сотрудничества выстроилась целая очередь из стран, желающих присоединиться к ней в качестве полноправных членов и наблюдателей, пишет Javan.
ИА "Фарс": на днях статус страны-"партнера по диалогу" в Шанхайской Организации Сотрудничества получили Объединенные Арабские Эмираты.

Как утверждают в самой организации, статус "партнера по диалогу" станет первым шагом перед тем, как ОАЭ получат полноправное членство для присоединения к Шанхайской организации сотрудничества в среднесрочной перспективе. В данной организации, помимо учредителей, Китая и России, и еще ряда государств, статус страны-полноправного члена недавно получил Иран.

И буквально несколько дней назад Совет министров Саудовской Аравии также одобрил решение правительства Эр-Рияда о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества. По сообщению официального информационного агентства правительства Саудовской Аравии "WAS", на специальной встрече саудовские министры окончательно согласовали меморандум о взаимопонимании по предоставлению Эр-Рияду статуса "партнера по диалогу" в Шанхайской организации. Новостные источники не сообщали более подробной информации об этом заседании, но, как известно, такое решение было принято после того, как крупнейшая в Западной Азии нефтяная корпорация Saudi Aramco объявила об увеличении своих инвестиций в Китае на несколько миллиардов долларов.
Со ссылкой на информированные источники различные информагентства сообщают, что вопрос о вступлении Саудовской Аравии в эту организацию обсуждался в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Эр-Рияд в декабре прошлого года.

Шанхайская организация сотрудничества - международная межправительственная организация, учрежденная 15 июня 2001 года в китайском Шанхае Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. Состав организации довольно разношерстный, страны-участники имеют совершенно разный экономический вес и потенциал, и, как убеждены эксперты, Организации предстоит пройти еще долгий и довольно трудный путь, чтобы достичь подлинной экономической интеграции.

Однако Организация, тем не менее, быстро росла количественно. На заседании организации, состоявшемся 8 и 9 июня 2017 года в Астане, столице Казахстана, постоянными членами Шанхайской организации сотрудничества стали Индия и Пакистан. Совсем недавно этапы и процессы получения постоянного членства в Шанхайской организации сотрудничества прошел также Иран. Полноправное членство Ирана было одобрено на саммите ШОС в Самарканде в сентябре прошлого, 2022 года.

И вот теперь интерес к Организации начали проявлять, буквально одна за одной, арабские страны региона Персидского Залива. Причины этого аналитики видят не сколько в интересе к экономическому потенциалу Организации, на который многие смотрят пока довольно скептически, сколько в намерениях этих стран (Залива) диверсифицировать собственные международные связи и укрепить свой международный престиж.

В настоящее время Афганистан, Монголия и Белоруссия являются странами-наблюдателями этой организации. А статус "страны-партнера по диалогу", наряду с названными странами Залива, получили также Турция, Шри-Ланка, Армения, Азербайджан, Непал и Камбоджа. На заседании Шанхайской организации сотрудничества в городе Душанбе в сентябре 2021 года стартовали шаги и процесс предоставления статуса "партнера по диалогу" также Египту, Катару и Саудовской Аравии: последняя теперь находится на завершающем пути, чтобы стать партнером Организации.
Javan – Обзор международных новостей/Главные новости

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683607740


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 мая 2023 года №205
- Сенаторы рассмотрели представление Президента об освобождении от должности судьи Верховного Суда
- Председатель Мажилиса встретился с Президентом Таджикистана
- Алихан Смаилов: Казахстан намерен укреплять свою роль в качестве надежного континентального транзитного хаба
- Большая задачка для всей страны
- Алихан Смаилов провел встречу с Президентом Таджикистана
- В Казахстане началась подготовка к проведению Всемирных игр кочевников
- Кадровые перестановки
- В Правительстве рассмотрены вопросы ревизии мер господдержки предпринимательства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  