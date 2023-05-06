Подожгут ли Кыргызстан западные санкции?

08:05 09.05.2023

Подожгут ли Кыргызстан западные санкции?



С некоторых пор в Центральную Азию и конкретно в Кыргызстан зачастили непростые люди с Запада, видные деятели тамошнего чиновничьего аппарата.



Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, представитель американского Минфина Элизабет Розенберг, спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О"Салливан. Дальше - визит бывшего генконсула Великобритании в Екатеринбурге Ричарда Дьюэлла, хорошо известного в определенных кругах в качестве специалиста по "цветным революциям"...



Все эти гости едут в наш регион, разумеется, неспроста. И цель их приезда, которую они сами туманно формулируют как "обсуждение двусторонних отношений, вопросов безопасности и сильного гражданского общества", на самом деле ясна и прозрачна: склонить – в данном случае Кыргызстан – к соблюдению антироссийских санкций и воспрепятствовать их обходу. На Кыргызстан и наших соседей по региону Запад смотрит как на инструмент борьбы против России и Китая, поэтому всячески старается продавить здесь свои интересы.



Напрямую нам пока никто ничем не угрожает. Однако "за кадром" недвусмысленно дают понять: не присоединитесь к санкциям – готовьтесь к очередной революции.



Мы хорошо помним, как и с чего (и с чьей подачи) начинались события в Украине, приведшие к майдану и его печальным последствиям. Буквально на наших глазах то тут, то там вспыхивают протестные акции в России и в соседнем Казахстане – и это настораживает еще сильнее. Дойдет ли в этом смысле очередь до Кыргызстана, если он не пойдет на поводу у западных гостей и откажется выполнять их ненавязчивые требования?



Чем опасны для Кыргызстана вторичные санкции – в том случае, если они все-таки будут введены нашими западными "партнерами"?



- Сейчас мировое сообщество переживает переход от американоцентричного миропорядка к многополярному, который сопровождается новой холодной войной, начатой Западом, - рассказывает кандидат исторических наук, доцент Павел Дятленко. – Это создает неопределенность и нестабильность для всех стран. Запад будет давить любыми способами на неопределившиеся страны, включая государства Центральной Азии.



Растущее давление мы видим по частым визитам западных дипломатов и политиков, активизации прозападных НПО и СМИ, западных и контролируемых западными странами фондов и международных организаций.



Кыргызстану, как и другим постсоветским странам, предстоит самоопределиться со своей позицией во внешней политике. Многочисленные связи объективно тянут нас к нашим партнерам и соседям по Евразии – России, Китаю, странам Центральной Азии, ЕАЭС и СНГ.



Если Кыргызстан не поддастся давлению Запада, то против нас могут ввести экономические санкции. Их негативное влияние можно будет нейтрализовать за счет расширения экономических и политических связей с партнерами и соседями по Евразии, углубления евразийской интеграции в рамках ЕАЭС.



- Никаких санкций опасаться не надо, - считает известный журналист, публицист Талант Джумабаев. – Все равно от их введения ничего не изменится. Отразиться это может только на бизнесменах, которые имеют дело с долларами. Еще – на тех, кто выезжает за границу. А простые люди вряд ли их заметят.



Если же говорить о возможной дестабилизации ситуации в нашем регионе, то эксперты отмечают: такой риск действительно есть.



- Введя санкции против России, - говорит политолог Марс Сариев, - Запад надеялся на широкие социальные протесты внутри страны. Локальные протесты действительно есть и будут, но к перевороту в России они не приведут. Успех на украинском фронте купирует этот фактор.



Однако Западом проектируются другие виды дестабилизации. Митинг в Жанаозене и в целом дестабилизация Казахстана – одна из западных целей. Попытки открыть "второй фронт" против России не прекращаются. И в Кыргызстане есть некоторые признаки попыток раскачать ситуацию: зондирование болевых точек, раздувание скандалов, направленных на деморализацию силовых структур…



- Раскачать ситуацию при необходимости попытаются и у нас, - полагает Талант Джумабаев. – Но сейчас это вряд ли получится. Казахи сильнее нас зависят от Запада, поэтому в Казахстане у него больше шансов на раскачивание. Главное, чтобы наши, местные элиты поняли, что перспективнее сотрудничать с Российской Федерацией. Тогда здесь ничего такого не будет.



Да и Китай, который тоже озабочен активизацией дипломатии США и ЕС в регионе (а ему это крайне невыгодно из-за возможного ухудшения своего стратегического положения), не отдаст Западу Центральную Азию.



- Нельзя исключать новых попыток по дестабилизации стран региона, - согласен Павел Дятленко. – В такой сложной обстановке возрастает роль ОДКБ, которая ярко доказала свою эффективность в стабилизации ситуации в Казахстане во время январского кризиса 2022 года. Да и улучшение отношений между странами Центральной Азии, развитие связей с Россией и КНР снижают неопределенность и риски для Кыргызстана.



2 мая 2023 - Ольга Новгородцева