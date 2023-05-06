В Казахстане отмечают День Победы

12:02 09.05.2023

Сегодня, как и во многих странах СНГ, в РК празднуют День Победы в Великой Отечественной войне. Праздник является государственным, и поэтому у всех граждан выходной день, сообщает Zakon.kz.



В преддверии празднования и в течение всего месяца традиционно проводятся благотворительные акции, различные мероприятия по чествованию ветеранов войны, в том числе участников ВОВ, работников тылового фронта, инвалидов и других приравненных к ним категорий.



