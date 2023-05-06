 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Премьер Кыргызстана Акылбек Жапаров принял участие в акции "Бессмертный полк" в городе Ош
12:03 09.05.2023

В Бишкеке проходит акция "Бессмертный полк"

В Бишкеке сегодня, в День Победы, проходит акция "Бессмертный полк".

Шествие стартовало в 9.00 от Южных ворот. Никакой регистрации для участия в марше не требовалось. Все желающие пришли с портретами своих родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны, и встали в строй.

Собралось около 1 тысячи человек. Они идут пешим маршем по улице Байтика Баатыра до площади Победы. На акции также присутствуют чиновники и политики, в строю, например, был депутат парламента Марлен Маматалиев со своим сыном.

Организаторы мероприятия призывают участников не поддаваться возможным провокациям.

Отметим, что сегодня до 11.00 перекрыты: улица Байтика Баатыра от Токомбаева до Фрунзе, улица Фрунзе от Абдрахманова до Ибраимова, проспект Чуй от улицы Тоголока Молдо до Ибраимова



Акылбек Жапаров принял участие в акции "Бессмертный полк" в городе Ош

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров сегодня в рамках рабочей поездки в Ошскую область принял участие в митинге-реквиеме и шествии "Бессмертного полка" по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Он возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания, затем выступил с речью, поздравив ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы.

Акылбек Жапаров отметил, что благодаря мужеству и героизму воинов Великой Отечественной войны, упорному труду людей в тылу "у нас есть возможность жить под открытым небом".

"Из 360 тысяч солдат, ушедших на войну из Кыргызстана, более 100 тысяч не вернулись. Более 70 солдат стали Героями Советского Союза. Никто не забыт, ничто не забыто!" - сказал Акылбек Жапаров.

Напомним, в этом году власти выделили ветеранам и труженикам тыла по 100 тысяч сомов единовременной помощи, кроме этого им назначена пожизненная президентская стипендия в размере 10 тысяч сомов в месяц, компенсация в размере 7 тысяч сомов в месяц и пенсия до 10 тысяч сомов в месяц.

Глава кабмина прошел в рядах акции "Бессмертный полк", неся портрет брата своего деда Токтобека Айдарова, который единственный из трех братьев, кто вернулся с фронта.

Руслан ХАРИЗОВ
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Источник - 24.kg
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