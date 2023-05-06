В Чолпон-Ате акция "Бессмертный полк" собрала больше 5 тысяч человек

12:09 09.05.2023

В Чолпон-Ате прошла акция "Бессмертный полк". Собралось больше 5 тысяч человек.



Шествие традиционно стартовало в центре города. Родственники участников Великой Отечественной войны, руководство мэрии Чолпон-Аты, сотрудники милиции и прокуратуры, ветераны-миротворцы, администрации и учащиеся школ, коллективы муниципальных предприятий, санаториев и домов отдыха прошли колонной по центральной улице к парку Победы.



В парке состоялся митинг-реквием, посвященный 78-летию Победы. Собравшиеся возложили цветы к мемориалу погибших в Великой Отечественной войне.



Юрий КОПЫТИН