С Днем Победы поздравил Касым-Жомарт Токаев казахстанцев

12:14 09.05.2023

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил народ с Днем Победы и отметил, что наш священный долг – чтить память фронтовиков, заботиться о ветеранах, сообщает Zakon.kz.



