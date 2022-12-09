Он открыл Туркестан для России и всего мира... Солдат-художник Николай Каразин

00:05 10.05.2023

НИКОЛАЙ ГОЛОВКИН

09.12.2022



Он открыл Туркестан для России и всего мира...

Солдат-художник



9 декабря 2022 года – 180 лет со дня его рождения Николая Николаевича Каразина (1842-1909), художника-баталиста, первого в России военного корреспондента-иллюстратора, талантливого писателя, путешественника, офицера русской армии, участника Среднеазиатских походов. Своими работами художника, книгами он открыл широкому читателю и зрителю Среднюю Азию. Его друзьями по Туркестану были художник Василий Верещагин, герои русско-турецкой войны 1877-1878 годов, национальные герои Болгарии.



