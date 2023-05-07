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Фронтовые дороги художника из Туркмении Иззата КлычеваФронтовые дороги художника из Туркмении Иззата Клычева
00:35 10.05.2023

НИКОЛАЙ ГОЛОВКИН

Среди участников Великой Отечественной войны десятков национальностей был и будущий корифей туркменского изобразительного искусства, народный художник СССР академик живописи лауреат многочисленных государственных премий Иззат Назарович Клычев (1923-2006).

В год 100-летия со дня рождения художника-фронтовика и в день 78-летия Великой Победы хочется вспомнить о его судьбе и наследии.

* * *

"Иззат Назарович Клычев, - рассказывает его младшая дочь Ляля Гектан, - родился 10 октября 1923 года в ауле Ялкым (ныне Байрамалийский этрап Марыйского велаята Туркменстана. - НГ) в семье местного муллы.

Отец будущего художника, наш дедушка Аннаклыч Сувханназар окончил Бухарское медресе.

В 1933 году Аннаклыч Сувханназар, образованный и уважаемый в ауле человек, просветитель и учитель... был репрессирован. Его вместе с женой и маленькими детьми выслали в… Северный Казахстан. Вскоре родители папы умерли".

Именно таким просветителем Аннаклыч Сувханназар предстанет спустя годы на портрете одного из учеников Клычева - народного художника Туркменистана Дурды Байрамова ("Портрет Иззата Клычева", 1997). За спиной сына-фронтовика на портрете со свечей в руках отец, на переднем плане Иззат Клычев с военными наградами на груди.

Уже в десять лет будущий живописец остался круглым сиротой. Заботу о трех братьях взял на себя старший брат Решид.

Иззат с детства увлекался рисованием, и в 1938 году его отдали учиться в школу-интернат при Ашхабадском художественном училище, а в 1940 году он стал студентом этого училища.

В 17-летнем студенте сразу увидела творческий потенциал его первая преподавательница живописи и рисунка Юлия Прокофьевна Данешвар. Ученица Сергея Герасимова и Александра Дейнеки, она получила настоящую школу. Именно она помогла раскрытию способностей Иззата, воспитывая и поддерживая его в работе над первыми холстами.

В 1942 году Иззат Клычев уйдет на войну добровольцем. На войне он был связистом. Приходилось прокладывать линии связи между штабами и воинскими частями. В любое время суток, часто во время боев, невзирая на снег и слякоть, преодолевая большие расстояние по-пластунски, он налаживал связь.

И вслед за продвижением наших войск на запад его догоняли весточки из Туркмении от Юлии Прокофьевны Данешвар. Вот одно из ее писем:

"Дорогой Иззат! Письмо твое, твои фотографии получила. Очень тебя благодарю. Я ношу их всегда с собою. С гордостью показываю их своим и твоим знакомым…

Вся страна с радостной тревогой следит за продвижением наших войск вперед и вперед. Далекая твоя родина Туркмения гордится каждым вашим шагом.

Мы понимаем, что нелегко выбивать фашистов из насиженных гнезд. Но зато как приятно, как радостно сознавать, что еще одна деревня, один город, еще один клочок нашей советской земли отнят у врага и снова наш…. Ты даже не представляешь, в какой исторической битве участвуешь ты и твои друзья-однополчане. С каким нетерпением я жду твоего возвращения с полной победой…

Юлия Прокофьевна. 26. Х1-43 года".

…В отдельной роте связи Иззат Клычев сражался под Воронежем, дважды участвовал в освобождении Харькова, форсировал вместе с однополчанами Вислу и Одер, встретил День Победы в Берлине и расписался на стенах Рейхстага. Награжден орденами Отечественной войны, Красной звезды, многими медалями, в том числе медалью "За отвагу"...

* * *

После Великой Отечественной Клычев, как фронтовик, без экзаменов поступил в Ленинградскую академию живописи имени И.Е. Репина, где была создана национальная студия для одаренной творческой молодежи из Средней Азии.

И вот Иззат в Ленинграде, городе-солдате, перенесшем страшную блокаду. Израненные дома на Невском. Надписи на многих из них: "Осторожно, артобстрел", "Бомбоубежище".

…Темой его дипломной работы стали Каракумы. Чтобы выполнить ее, Клычев пошел простым рабочим в геодезическую экспедицию по Каракумам.

Прокладывая все лето на пятидесятиградусной жаре трассу будущего Большого туркменского канала, художник находил время и силы делать наброски, эскизы.

Через год после написания его дипломная картина "В пустыне Каракум" (1953) была экспонирована на Всесоюзной художественной выставке.

После окончания Репинки Клычев возвращается в родной Ашхабад, где в 1953-1954 годах преподает в Туркменском художественном училище имени Шота Руставелли.

* * *

В 1954 году Иззат Клычев отправляется в Москву, где на протяжении четырех последующих лет учится в аспирантуре в творческой мастерской выдающегося советского живописца, теоретика искусства профессора Александра Герасимова. Здесь он создает историческое полотно о Гражданской войне "За лучшую долю (На интервентов)" – первое монументальное полотно исторического жанра в истории туркменского изобразительного искусства. "Я являюсь воспитанником русской культуры, получал там образование и в зрелые годы дышал духовной атмосферой России, – скажет Иззат Клычев. - Но люблю Туркмению, люблю свои Каракумы. То и другое для меня неразрывно".

* * *

"В 1967 году Иззат Клычев, – рассказывает его младшая дочь Ляля Гектан, - создает триптих "День радости", который можно увидеть в Государственной Третьяковской галерее. Необыкновенно красивые туркменки с иссине-черными распахнутыми глазами смотрят с центральной части триптиха на зрителя.

Как на всех картинах Клычева, главным цветом здесь становится красный… Красной дымкой покрыты лица людей и даже инструменты в руках музыкантов. Эта работа стала настоящим событием в советском искусстве.

Именно тогда все заговорили, что благодаря Иззату Клычеву родился художественный стиль, который отныне и навсегда в истории мирового изобразительного искусства получит статус "туркменской школы".

Вообще, 1967 год стал для мастера знаменательным: за серию произведений "Моя Туркмения" ему присудили Государственную премию СССР".

В музее Изобразительных искусств Туркменистана, где представлено наследие Иззата Клычева, можно видеть холсты "Ветеран колхоза" (1971), "Дальняя застава" (1977). Красной "дымкой" овеяны и лица людей, и горы, красный здесь не цвет войны, а цвет яркого солнца, просвечивающего сквозь веки, и горячего воздуха. Красный, преобладающий на полотнах "Радость семьи" (1987) и "Мальчики" (1976), утверждает любовь и согласие, символом которого становятся белые бумажные самолетики – самодельные "голуби мира" в детских руках…

* * *

После пережитого за военные годы Клычев напишет удивительную серию ветеранов: "Портрет ветерана Великой Отечественной войны Сейтнияза Атаева" (1976), "Портрет ученого историка Героя Советского Союза Пена Реджепова" (1985), "Портрет ветерана Великой Отечественной войны Сахата Реджепова (1985) и другие.

Говоря о войне, Иззат Клычев, по его словам, всегда стремился "показать во всей остроте и боли то, что не должно повторяться никогда и ни при каких обстоятельствах". Война и мир - эта вечная тема будет прослеживаться на его полотнах и много позже.

Взгляните на холст "Афганистан" (1988), написанный почти через полвека после Великой Отечественной. Картина, на которой встречаются сразу три поколения, показалась бы идиллической… если бы не те ружья, которые держат в руках женщины, та пулеметная лента, которой играет младенец, изуродованные снарядами стены домов.

Солнце ровно и щедро заливает полотно, оживляет цвета афганских национальных нарядов, ложится яркими пятнами на женские лица и оставляет тусклым металл автомата. В творческой манере Иззат Клычев это указывает на диссонанс – война и материнство, ребенок и оружие в руках молодой женщины. Сквозь это несоответствие звучат и ноты надежды, заключенной в твердом выражении лиц, в силе характера изображенных женщин....

* * *

Иззат Клычев – первый мастер, который вывел туркменское изобразительное искусство на мировой уровень. В 1973 году ему присвоили звание народного художника СССР. Герой Социалистического труда с 1983 года. Указом Президента России от 28 ноября 2003 год "за большой вклад в развитие и укрепление российско-туркменского сотрудничества в области культуры" награжден орденом Дружбы.

…Основой цельности искусства Иззата Клычева было святое чувство общности с многонациональной Отчизной.

Его картины экспонировались в крупнейших художественных галереях от США до Японии. Персональные выставки мастера проходили в Англии, Италии, Германии, России, Польше, Эстонии, Азербайджане. Он объехал полмира. На языке живописи рассказал своим согражданам о людях, красоте и величии Нового света, Европы, Азии, Африки. Миру – открыл свой родной Туркменистан…

Пройдя через Великую Отечественную войну, он говорил: "Сколько стран я ни объехал - Италию, Францию, Йемен, Эфиопию и много, много других, – я видел, что народы за мир, народы против войны…"

На фото из архива семьи Клычевых и из открытых источников:

1. Дурды Байрамова. Портрет Иззата Клычева", 1997, частное собрание. - Фото
2. Иззат Клычев. В пустыне Каракум" (1953)
3. Иззат Клычев. За лучшую долю (На интервентов) (1957).
4. Иззат Клычев.Триптих "День радости"
5. Иззат Клычев. Мальчики (1976)
6. Иззат Клычев. Портрет ветерана Великой Отечественной войны Сейтнияза Атаева (1976)
7. Иззат Клычев. Портрет ученого историка Героя Советского Союза Пена Реджепова (1985)
8. Иззат Клычев. Портрет ветерана Великой Отечественной войны Сахата Реджепова (1985)
9. Иззат Клычев. Афганистан (1988)

Источник - Фонд стратегической культуры
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