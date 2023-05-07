АмерСуд признал Трампа виновным в домогательствах к писательнице Джин Кэролл. Закроют проказника?

00:38 10.05.2023

Суд признал Дональда Трампа виновным в домогательствах к писательнице Джин Кэролл

Жюри федерального суда Манхэттена признало экс-президента США Дональда Трампа виновным в сексуальных домогательствах и клевете на писательницу Джин Кэролл, сообщает CNN. Бывшего американского лидера обязали выплатить ей почти $3 млн за моральный ущерб и еще $2 млн по гражданскому иску о побоях.



Писательница подала в суд на Трампа за нанесение побоев, утверждая, что он совершил сексуальное преступление против нее. Хотя она не смогла доказать, что экс-президент изнасиловал ее, присяжные сочли его виновным в домогательствах.



Как следует из дела, эпизод, в котором обвиняется Трамп, произошел весной 1996 года в примерочной магазина.