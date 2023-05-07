В Бахмуте ракетой убило французского журналиста Армана Сольдена

00:40 10.05.2023

AFP сообщило о гибели при обстреле своего журналиста Армана Сольдена близ Бахмута

Журналист AFP Арман Сольден погиб недалеко от Бахмута (Артемовск), сообщает агентство в "Твиттере".



"Мы опустошены, узнав о смерти видеожурналиста AFP сегодня на востоке Украины. Все наши мысли с его семьей и близкими", - говорится в сообщении.



По слова его коллег, Сольден погиб при ракетном обстреле на окраине Часова Яра, недалеко от Бахмута.

Он был координатором съемок на Украине.



Команда AFP вместе с 32-летним журналистом попала под обстрел, когда находилась с группой украинских военных.



Сольден - гражданин Франции, родился в Сараево (столица Боснии и Герцеговины). Он начал работать в AFP в качестве стажера в римском бюро в 2015 году, а затем был принят на работу в Лондоне. Сольден постоянно находился на Украине с сентября прошлого года и регулярно выезжал на передовую на востоке и юге, пишет Le Monde.