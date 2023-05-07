В Пакистане задержали экс-премьера Имрана Хана, в стране - беспорядки

07:46 10.05.2023

В Пакистане задержали экс-премьера Имрана Хана, в стране прошли беспорядки (видео тут - https://centralasia.media/news:1917666?from=mportal&place=nowread)

В Пакистане задержали бывшего премьер-министра и главу оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана, после чего в стране начались массовые беспорядки, сообщает Geo TV.



Экс-премьера взяли под стражу в здании суда в Исламбаде, куда тот прибыл в рамках рассмотрения дела о нецелевой растрате средств фонда "Аль-Кадир траст".



Хан собирался внести залог по ряду других заведенных против него дел. Представитель экс-премьера Рауф Хасан сообщил, что политика задержали до начала слушаний, а "это нарушение всех законов", передает Al Jazeera. Представитель ДЗС и бывший министр информации в правительстве Хана Фавад Чаудри заявил, что его соратника "увезли неизвестные лица в неизвестном направлении", и назвал происходящее похищением.



Позднее глава МВД Пакистана Рана Санаулла заявил, что Хана задержали в связи с выдвинутыми обвинениями в коррупции, поскольку тот нанес ущерб казне страны. По словам министра, "Хан [ранее] не явился в суд, несмотря на уведомления".



Политик пользуется значительной поддержкой населения, выступает за внеочередные выборы и пытается добиться разрешения Верховного суда для организации выборов в двух провинциях страны в качестве первого шага для восстановления власти, пишет издание.



Его сторонники вышли на протесты, во время которых подожгли офис "Радио Пакистан" и авиабазу ВВС страны в Мианвали. Нападению также подверглось здание межведомственной разведки.



Местные СМИ сообщают, что власти страны ограничили мобильный интернет, а полиция применяет слезоточивый газ.