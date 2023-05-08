Талибы отчитались об уничтожении полей опийного мака - в мизерном объеме

07:54 10.05.2023

08.05.23

Боевики радикального движения "Талибан"* уничтожили по всему Афганистану в нынешнем году 4000 гектаров посевов опийного мака. Об этом 8 мая сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на данные департамента по борьбе с наркотиками министерства внутренних дел (МВД) в правительстве талибов.



Глава департамента Хасибулла Ахмади рассказал, что процесс уничтожения маковых полей продолжается в северных провинциях Бадахшан, Кундуз, Тахар и Фарьяб.



При этом, по оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), в прошлом году посевы мака в Афганистана составляли 233 тысячи гектаров. Причем после захвата талибами власти в августе 2021 года посевы увеличились по всей стране на 32%. Основные площади, по данным УНП, сосредоточены в юго-западных областях Афганистана - на них приходится 73% общей площади выращивания опийного мака, там же наблюдался наибольший прирост урожая.

Представители международных организаций и ряда государств неоднократно обращались к правительству талибов с призывом заняться активной борьбой с выращиванием опийного мака и контрабандой наркотиков из Афганистана.



В апреле прошлого года радикальное движение официально запретило выращивание опиумного мака на всей территории Афганистана. Такое распоряжение издал верховный лидер движения Хайбатулла Ахундзада.



В марте нынешнего года "Талибан" объявил о начале кампании по уничтожению посевов опийного мака по всей стране. Как следует из последних данных, озвученных МВД, к настоящему времени в ходе этой кампании талибам удалось уничтожить совсем незначительную часть посевов.



При этом афганцы, занимающиеся выращиванием опийного мака, неоднократно высказывали иностранным журналистам свои сомнения в том, что талибы будут серьезно бороться с опийным маком в условиях нынешнего сложного экономического положения. Многие дехкане вынуждены заниматься выращиванием и продажей наркотиков, так как это для них самый простой способ, чтобы обеспечить выживание собственных семей.



*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).