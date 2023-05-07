Скандал на чемпионате мира. Хорваты просят наказать боксера из Кыргызстана

08:19 10.05.2023

, 10 мая 2023, Бишкек - , Анастасия МОКРЕНКО



Скандалом закончился поединок на чемпионате мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан). Об этом сообщает Vesti.kz.



По их данным, инцидент случился в 1/8 финала в весовой категории до 80 килограммов, где встречались кыргызстанский боксер Омурбек Бекжигит уулу и хорват Габэриэл Веочич.



По ходу поединка судья вынес два предупреждения кыргызстанцу за нарушения правил, а после третьего остановил встречу. В итоге Омурбек Бекжигит уулу был дисквалифицирован во втором раунде, а победа присуждена хорвату.



Однако представитель Кыргызстана выразил несогласие с судейским решением и отметился неприличными жестами после боя. Хорватская сторона призвала Международную боксерскую ассоциацию (IBA) наказать боксера.



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Публикация от Hrvatski boksacki savez (@croatianboxing)



"Кыргыз, пятый сеяный чемпионата мира, своим поведением заслужил гораздо более жесткую дисквалификацию от IBA - после того, как итальянский судья авторитетно дисквалифицировал его, он не захотел протягивать руку победителю, и он неоднократно указывал средним пальцем судьям и делегатам!" - говорится в сообщении Боксерского союза Хорватии в Instagram.