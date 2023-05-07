В Казани и Санкт-Петербурге будут открыты генконсульства Кыргызстана

08:20 10.05.2023

9 мая 2023, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

В Казани и Санкт-Петербурге будут генконсульства Кыргызстана: указы президента



Садыр Жапаров подписал Указ "Об учреждении Генерального консульства Кыргызской Республики в городе Казани Российской Федерации". Об этом сообщает пресс-служба президента.



В документе говорится: в соответствии с частью 2 статьи 5 Закона "О дипломатической службе Кыргызской Республики" и пунктом 10 статьи 4 Закона "О взаимодействии государственных органов в сфере внешней политики Кыргызской Республики", в целях защиты прав и законных интересов граждан Кыргызской Республики, создания благоприятных условий, расширения экономического и культурного сотрудничества, а также консульского обслуживания кыргызстанцев в городе Казани Российской Федерации постановляется учредить Генеральное консульство КР в городе Казани Российской Федерации с консульским округом, включающим территории Республики Башкортостан, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики и Ульяновской области.



Другим указом глава государства учредил Генсоконсульство КР в городе Санкт-Петербурге.



"Учредить Генеральное консульство Кыргызской Республики в городе Санкт-Петербурге Российской Федерации с консульским округом, включающим территории Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и города Санкт-Петербурга", - говорится в документе.