Молодой туркменский лидер Сердар Бердымухамедов прибыл с госвизитом в Таджикистан

08:25 10.05.2023

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Таджикистан с государственным визитом, сообщили "Азия-Плюс" в пресс-службе главы таджикского государства.



В Международном аэропорту Душанбе его встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.



Отмечается, что в рамках этой поездки будет проведена встреча глав двух государств, в ходе которой стороны рассмотрят широкий комплекс вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством.



Также ожидается подписание новых документов о сотрудничестве.



Визит президента Туркменистана в Душанбе был намечен на 10-11 апреля, но был отложен из-за смерти бабушки Сердара Бердымухамедова.



8 мая в "Национальной библиотеке Таджикистана" перед визитом Сердара Бердымухамедова состоялось первое заседание туркменско-таджикского Делового Совета.



По итогам было подписано более 20 документов о сотрудничестве.



Совет собрал более 250 участников – представителей государственного и частного сектора двух стран.