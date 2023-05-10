США усиливают давление на Туркменистан. Реакция Ашхабада до конца непонятна, - Д.Нефедов

08:41 10.05.2023

ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ | 10.05.2023 |



Власти Туркменистана разработают "дорожную карту" сотрудничества с Соединенными Штатами на 2023–2024 годы и рамочный план организации визитов между двумя странами, сообщило официальное издание "Нейтральный Туркменистан". Характерно, что об этом заявляется на пике военно-политической напряженности между Москвой и Вашингтоном.



О подготовке плана стало известно через неделю после визита за океан правительственной делегации во главе с министром иностранных дел РТ Рашидом Мередовым 23-25 апреля. Президент Сердар Бердымухамедов заявил о "дружественном характере диалога с США, который в последние годы обрел новое наполнение"; страна на восточном берегу Каспия "всегда открыта для плодотворного взаимодействия со всеми заинтересованными зарубежными партнерами".



Как водится, в ходе переговоров Мередова с госсекретарем Блинкеным тот выразил "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Туркмении". Встречался туркменский министр и с помощником госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайеттом (бывший посол в Греции и на Украине), выразившим заинтересованность Европы в поставках туркменского газа и готовность США содействовать решению этого вопроса.



Лаконичный характер официальных сообщений о состоявшихся переговорах наводит на предположение о том, что круг обсуждаемых вопросов мог быть куда шире. "…Госсекретарь подчеркнул критическую важность сокращения выбросов метана для борьбы с климатическим кризисом и обозначил возможности для сотрудничества с Туркменистаном в целях быстрого сокращения выбросов метана в нефтегазовом секторе", – рассказал представитель Госдепа Ведант Патель.



Одновременно 24 апреля Туркменистан посетил командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Майкл Эрик Курилла, обсудивший "методы укрепления американо-туркменского партнерства в области безопасности", посетивший памятники республики и покатавшийся на ахалтекинских скакунах. На следующий день связанный с азербайджанской властью интернет-ресурс публикует "концептуальную" статью распорядителя офиса Зеленского Андрея Ермака с призывом к полному разрыву связей государств Центральной Азии с Россией.



Много говорили о Туркменистане и участники мартовских сенатских слушаний в контексте вооруженного конфликта на Украине. Выгодное географическое положение республики на путях Международного транспортного коридора "Север – Юг", долгосрочные газовые контракты с Китаем, а также протяженная граница с Ираном вовлекают Туркменистан в более широкую макрорегиональную повестку, подвергая нейтральный статус республики нешуточному испытанию.



Можно предположить, что решать возникающие проблемы власти республики будут пытаться путем диверсификации торгово-экономических связей и расширения транзитных возможностей. Так, заметно вырос мультимодальный грузопоток между восточным и западным берегами Каспия, отражая совместные усилия Анкары, Баку, Астаны и Ашхабада по расширению транзитного потенциала "Срединного коридора", подкрепляемые тюркским этнокультурным компонентом. Вскоре на базе СЭЗ "Морской порт Актау" в Казахстане начнется строительство очередного контейнерного хаба, а в особой экономической зоне порта Туркменбаши планируется аналогичный объект перевалочной мощностью 1 млн тонн грузов в год.



В рамках II Международной конференции и выставки "Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2023" на днях дочка "Азербайджанских железных дорог" ADY Container и Транспортно-логистический центр Туркменистана подписали меморандум о взаимопонимании в расчете на расширение взаимодействия в сфере международных контейнерных перевозок. В приветствии участникам этого мероприятия С. Бердымухамедов анонсировал запуск транспортного коридора "Восток – Запад", "который объединит Туркменистан, Иран, Ирак и Турцию". Прокладка моста и автомагистрали через восточно-каспийский залив Гарабогаз (северо-запад Туркменистана) по маршруту порт Туркменбаши – Бекдаш – Казахстан (Мангышлак) "позволит существенно нарастить транспортно-торговое партнерство и увеличить грузооборот между двумя странами". Подсоединение же высокоскоростной автотрассы, объединяющей приграничный с Узбекистаном "восточный регион и центр нашей страны [Туркменистана], к автобану Ашхабад – Туркменбаши обеспечит выход грузовым автомобилям из соседней Республики Узбекистан к международному морскому порту на Каспии, а оттуда – на Кавказ, в Европу, на юг России и север Ирана, к Персидскому заливу и Оманскому проливу по морским путям".



О механизмах финансирования этих проектов пока ничего не известно. Зато известно, что формирование "обходных", минующих российскую территорию коммуникаций – одно из приоритетов политики Запада на постсоветском пространстве. Заместитель помощника директора одной из структур Госдепа – запрещенного в РФ американского Агентства по международному развитию (USAID) – Анджали Каур прямо сказала, что целью политики Вашингтона должно быть "разъединение экономик" стран Средней Азии и России.



13 апреля в отеле Yyldyz прошла организованная при участии USAID конференция по венчурным инвестициям. Разумеется, помимо финансовых подачек к "традиционным" средствам давления, могут добавиться новые, в духе "гибридных войн", благо слабо охраняемая туркмено-афганская граница это позволяет. Не исключено и появление в весьма закрытой доселе республике сомнительно пахнущего "цветника" якобы "неправительственных организаций" с двойным дном. Не исключено и появление биологических лабораторий военного назначения под легендой "углубления сотрудничества в медицинской сфере". Напомним, на церемонии открытия в марте 2019 года в Ашхабаде "первой в Туркменистане частной лаборатории по безопасности пищевой продукции" (может ежегодно проводить до 1,5 млн исследований по 11 направлениям) были замечены посол США Аллан Мастард и представители USAID. С появлением этого объекта жители республики начали чаще сталкиваться со вспышками туберкулеза, брюшного тифа и гепатита, участились и случаи сибирской язвы.



Кроме того, в США намекают на возможное введение санкций против Туркменистана. В конце прошлого года в заявлении для СМИ Блинкен перечислил страны, "вызывающие особую обеспокоенность в связи с тем, что их правительства нарушают права граждан на свободу вероисповедания". Наряду с Мьянмой, Кубой, КНР, Эритреей, Ираном, КНДР, Никарагуа, Пакистаном, Суданом, Россией, Саудовской Аравией и Таджикистаном туда попал и Туркменистан. А на днях двухпартийная комиссия "по международной религиозной свободе", этот "независимый орган федерального правительства США" (!), рекомендовала ввести санкции против Таджикистана.



Не исключено, что следующим будет Туркменистан.