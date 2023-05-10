 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 10.05.2023
12:39  Н.А.Медников и его роль в истории арабистики? - П.Густерин
12:36  "Варварский край". Зачем Европа воюет с памятью россиян о Победе
12:33  Не пытайтесь покинуть: почему глобальный бизнес не может уйти из Китая, - Дм.Мигунов
12:30  Искусственный интеллект - хороший слуга или плохой хозяин
12:22  Глава МВФ Георгиева: риск раскола мира наступает в крайне неподходящее время
09:18  Разборка в Бронксе... Племянник Джона Кеннеди обвинил ЦРУ в убийстве своего дяди
09:07  Медный таз: фундаментальные проблемы экономики, завязанной на США, - Илья Титов

09:05  Самый большой раскол в истории человечества, - Андрей Фурсов
09:02  Хватит жевать сопли! Российская власть жалуется, что ее постоянно обманывают, - Александр Проханов
08:41  США усиливают давление на Туркменистан. Реакция Ашхабада до конца непонятна, - Д.Нефедов
08:25  Молодой туркменский лидер Сердар Бердымухамедов прибыл с госвизитом в Таджикистан
08:20  В Казани и Санкт-Петербурге будут открыты генконсульства Кыргызстана
08:19  Скандал на чемпионате мира. Хорваты просят наказать боксера из Кыргызстана
07:54  Талибы отчитались об уничтожении полей опийного мака - в мизерном объеме
07:46  В Пакистане задержали экс-премьера Имрана Хана, в стране - беспорядки
01:47  Предвыборный кошмар в США: Байдена все ненавидят – Трампу никто не верит
00:40  В Бахмуте ракетой убило французского журналиста Армана Сольдена
00:38  АмерСуд признал Трампа виновным в домогательствах к писательнице Джин Кэролл. Закроют проказника?
00:35  Фронтовые дороги художника из Туркмении Иззата Клычева
00:05  Он открыл Туркестан для России и всего мира... Солдат-художник Николай Каразин
Вторник, 09.05.2023
23:00  Салют в Москве в честь 78-й годовщины Победы
12:14  С Днем Победы поздравил Касым-Жомарт Токаев казахстанцев
12:09  В Чолпон-Ате акция "Бессмертный полк" собрала больше 5 тысяч человек
12:03  Премьер Кыргызстана Акылбек Жапаров принял участие в акции "Бессмертный полк" в городе Ош
12:02  В Казахстане отмечают День Победы
10:00  В Москве проходит парад Победы. Видео
08:05  Подожгут ли Кыргызстан западные санкции?
07:49  Javan: из желающих вступить в ШОС выстроилась целая очередь
07:41  Президенты Садыр Жапаров и Владимир Путин приняли Совместное заявление (текст)
07:36  Йемен, как государство, снова разделился на две независимые части - Южный и Северный
Понедельник, 08.05.2023
23:09  Главы Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов также летят в Москву на Парад Победы
18:43  Токаев и Рахмон мужественно летят на Парад Победы в Москву
16:42  "Где таджикские батальоны?": в Госдуме хотят пополнить армию мигрантами из Средней Азии
16:17  Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина продолжает расти в рейтинге. Уже №6!
14:51  SOS! Петиция против добычи редкоземельных элементов на Жезказганском руднике
14:31  Бишкек. Вконец обнищав уволился основной состав президентского камерного оркестра "Манас"
12:52  Шавкат Мирзиеев объявил о досрочных выборах президента Узбекистана 9 июля 2023
11:09  11-летняя казахстанка Мариям Нуржан стала чемпионкой Каталонии по теннису
11:06  Массовую гибель тюленей и осетров на Каспии прокомментировали в КазМинэкологии
10:37  Стреляли и оказали сопротивление. Два офицера Минобороны Киргизии задержаны с наркотиками
08:59  Ветераны Великой Отечественной Абдыгали Каймолдин и Иван Гапич стали Героями Казахстана
08:56  Си собирает в Сиане 1-й саммит "Китай - Центральная Азия"
00:55  Развивающиеся страны возвращают себе свое сырье. Почему в мире началась волна национализаций
00:16  Россия построит мир будущего без Америки, - "Взгляд"
00:13  Запад готовится разжечь пожар в Центральной Азии и Закавказье, - Глеб Простаков
00:05  Трансгендерное безумие Америки, - Роберт Вайсберг
Воскресенье, 07.05.2023
21:31  В Кыргызстане прошла акция "Огонь памяти"
21:27  Президент Кыргызстана возложил венок к памятнику Ржевского мемориала Советскому солдату
21:21  Кыргызский Лейлек. Массовая драка военных с местными жителями
21:11  Кayhan: конфликт на Украине показал, что Европа не сможет выйти из-под крыла США
21:10  Омск. Казахстанца Молдахметова приговорили к 13 годам лишения свободы за поджог военкомата в России
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
США усиливают давление на Туркменистан. Реакция Ашхабада до конца непонятна, - Д.Нефедов
08:41 10.05.2023

ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ | 10.05.2023 |

Власти Туркменистана разработают "дорожную карту" сотрудничества с Соединенными Штатами на 2023–2024 годы и рамочный план организации визитов между двумя странами, сообщило официальное издание "Нейтральный Туркменистан". Характерно, что об этом заявляется на пике военно-политической напряженности между Москвой и Вашингтоном.

О подготовке плана стало известно через неделю после визита за океан правительственной делегации во главе с министром иностранных дел РТ Рашидом Мередовым 23-25 апреля. Президент Сердар Бердымухамедов заявил о "дружественном характере диалога с США, который в последние годы обрел новое наполнение"; страна на восточном берегу Каспия "всегда открыта для плодотворного взаимодействия со всеми заинтересованными зарубежными партнерами".

Как водится, в ходе переговоров Мередова с госсекретарем Блинкеным тот выразил "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Туркмении". Встречался туркменский министр и с помощником госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайеттом (бывший посол в Греции и на Украине), выразившим заинтересованность Европы в поставках туркменского газа и готовность США содействовать решению этого вопроса.

Лаконичный характер официальных сообщений о состоявшихся переговорах наводит на предположение о том, что круг обсуждаемых вопросов мог быть куда шире. "…Госсекретарь подчеркнул критическую важность сокращения выбросов метана для борьбы с климатическим кризисом и обозначил возможности для сотрудничества с Туркменистаном в целях быстрого сокращения выбросов метана в нефтегазовом секторе", – рассказал представитель Госдепа Ведант Патель.

Одновременно 24 апреля Туркменистан посетил командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Майкл Эрик Курилла, обсудивший "методы укрепления американо-туркменского партнерства в области безопасности", посетивший памятники республики и покатавшийся на ахалтекинских скакунах. На следующий день связанный с азербайджанской властью интернет-ресурс публикует "концептуальную" статью распорядителя офиса Зеленского Андрея Ермака с призывом к полному разрыву связей государств Центральной Азии с Россией.

Много говорили о Туркменистане и участники мартовских сенатских слушаний в контексте вооруженного конфликта на Украине. Выгодное географическое положение республики на путях Международного транспортного коридора "Север – Юг", долгосрочные газовые контракты с Китаем, а также протяженная граница с Ираном вовлекают Туркменистан в более широкую макрорегиональную повестку, подвергая нейтральный статус республики нешуточному испытанию.

Можно предположить, что решать возникающие проблемы власти республики будут пытаться путем диверсификации торгово-экономических связей и расширения транзитных возможностей. Так, заметно вырос мультимодальный грузопоток между восточным и западным берегами Каспия, отражая совместные усилия Анкары, Баку, Астаны и Ашхабада по расширению транзитного потенциала "Срединного коридора", подкрепляемые тюркским этнокультурным компонентом. Вскоре на базе СЭЗ "Морской порт Актау" в Казахстане начнется строительство очередного контейнерного хаба, а в особой экономической зоне порта Туркменбаши планируется аналогичный объект перевалочной мощностью 1 млн тонн грузов в год.

В рамках II Международной конференции и выставки "Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2023" на днях дочка "Азербайджанских железных дорог" ADY Container и Транспортно-логистический центр Туркменистана подписали меморандум о взаимопонимании в расчете на расширение взаимодействия в сфере международных контейнерных перевозок. В приветствии участникам этого мероприятия С. Бердымухамедов анонсировал запуск транспортного коридора "Восток – Запад", "который объединит Туркменистан, Иран, Ирак и Турцию". Прокладка моста и автомагистрали через восточно-каспийский залив Гарабогаз (северо-запад Туркменистана) по маршруту порт Туркменбаши – Бекдаш – Казахстан (Мангышлак) "позволит существенно нарастить транспортно-торговое партнерство и увеличить грузооборот между двумя странами". Подсоединение же высокоскоростной автотрассы, объединяющей приграничный с Узбекистаном "восточный регион и центр нашей страны [Туркменистана], к автобану Ашхабад – Туркменбаши обеспечит выход грузовым автомобилям из соседней Республики Узбекистан к международному морскому порту на Каспии, а оттуда – на Кавказ, в Европу, на юг России и север Ирана, к Персидскому заливу и Оманскому проливу по морским путям".

О механизмах финансирования этих проектов пока ничего не известно. Зато известно, что формирование "обходных", минующих российскую территорию коммуникаций – одно из приоритетов политики Запада на постсоветском пространстве. Заместитель помощника директора одной из структур Госдепа – запрещенного в РФ американского Агентства по международному развитию (USAID) – Анджали Каур прямо сказала, что целью политики Вашингтона должно быть "разъединение экономик" стран Средней Азии и России.

13 апреля в отеле Yyldyz прошла организованная при участии USAID конференция по венчурным инвестициям. Разумеется, помимо финансовых подачек к "традиционным" средствам давления, могут добавиться новые, в духе "гибридных войн", благо слабо охраняемая туркмено-афганская граница это позволяет. Не исключено и появление в весьма закрытой доселе республике сомнительно пахнущего "цветника" якобы "неправительственных организаций" с двойным дном. Не исключено и появление биологических лабораторий военного назначения под легендой "углубления сотрудничества в медицинской сфере". Напомним, на церемонии открытия в марте 2019 года в Ашхабаде "первой в Туркменистане частной лаборатории по безопасности пищевой продукции" (может ежегодно проводить до 1,5 млн исследований по 11 направлениям) были замечены посол США Аллан Мастард и представители USAID. С появлением этого объекта жители республики начали чаще сталкиваться со вспышками туберкулеза, брюшного тифа и гепатита, участились и случаи сибирской язвы.

Кроме того, в США намекают на возможное введение санкций против Туркменистана. В конце прошлого года в заявлении для СМИ Блинкен перечислил страны, "вызывающие особую обеспокоенность в связи с тем, что их правительства нарушают права граждан на свободу вероисповедания". Наряду с Мьянмой, Кубой, КНР, Эритреей, Ираном, КНДР, Никарагуа, Пакистаном, Суданом, Россией, Саудовской Аравией и Таджикистаном туда попал и Туркменистан. А на днях двухпартийная комиссия "по международной религиозной свободе", этот "независимый орган федерального правительства США" (!), рекомендовала ввести санкции против Таджикистана.

Не исключено, что следующим будет Туркменистан.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683697260


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 мая 2023 года №211
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 мая 2023 года №212
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 мая 2023 года №213
- Главы правительств Казахстана и Узбекистана провели переговоры в Ташкенте
- Политическое мужество или вынужденная дипломатия: почему Токаев посетил парад Путина
- Спикер Мажилиса принял участие в коронации Чарльза III
- Создание благоприятных условий и оперативное решение проблемных вопросов: меры по развитию МСП рассмотрели в Правительстве
- Заместитель Премьер-Министра Е. Жамаубаев принял участие в VII выставке отечественных производителей "ULTTYQ ONIM"
- Алтай Кульгинов провел встречи с жителями Западно-Казахстанской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  