Хватит жевать сопли! Российская власть жалуется, что ее постоянно обманывают, - Александр Проханов

09:02 10.05.2023

Русский клык

российская власть жалуется, что ее постоянно обманывают

Александр Проханов



Российская власть жалуется, что ее постоянно обманывают. Горбачев объединил Германию и ликвидировал Варшавский пакт, беспощадно уничтожая в Восточной Европе все просоветские, пророссийские силы. Ему обещали, что страны Восточной Европы никогда не вступят в НАТО. Они вступили. И нас обманули.



Когда началась перестройка, народ убеждали, что новое, обновленное государство будет процветающим, и народ, живущий в этом обновленном государстве, будет счастлив. Русский народ стал самым разделенным народом в мире, потерял свои территории, был брошен в нищету и отдан во власть беспощадных дельцов и банкиров. Нас обманули.



Когда Ельцин членил Советский Союз и разбрасывал в разные стороны обрубки, народу говорили, что распад СССР - это мирный развод благородных супругов. Этот "мирный развод" превратился в чудовищную кровавую бойню. Свирепая гражданская война в Таджикистане, жестокая резня в Киргизии, война Армении и Азербайджана, две чеченские войны, война в Южной Осетии и Абхазии, сражение в Приднестровье и сегодняшняя война на Украине, готовая стать третьей мировой - термоядерной. Не было мирного развода. Нас обманули.



Мы отговорили Януковича разгонять войсками Майдан, ибо Запад обещал нам мирное разрешение украинского кризиса. Но тут же устроил государственный переворот, и началась кровавая украинская эпопея. Нас опять обманули.



Мы заключили Минские соглашения, надеясь на то, что Украина проведет конституционную реформу, обеспечит Донбассу особый статус. Но Минские соглашения оказались лишь ширмой, за которой Запад вооружил до зубов Украину и создал консолидированное русофобское государство, оснащенное современной армией. Нас опять обманули.



Нас убеждали в том, что глобализм - это великое благо, мировое разделение труда - это закон глобализма, и российская экономика должна стать сырьевой, отказаться от множества производств, ибо Запад в обмен на нефть и газ поставит в Россию новейшие машины, приборы, уникальные технологии, и Россия вздохнет свободно, избавившись от ненужных работ. Но Запад в одночасье прекратил поставку в Россию технологий и оборудования, закрыл в России свои предприятия, взорвал российские газопроводы, отключил Россию от мировых рынков, и Россия оказалась на мели, вынуждена лихорадочно искать замену западным технологиям и изделиям. Нас опять обманули.



Зерновая сделка, которую мы заключили, согласившись разблокировать украинские порты, дать выход украинскому зерну и добиться для России беспрепятственной торговли своими удобрениями, эта сделка провалилась. Украинское зерно ушло в европейские страны, а российские удобрения по-прежнему томятся в морских российских портах. Нас опять обманули.



Был тайный уговор между Россией и Западом воздерживаться от ударов по центрам принятия решений. И в течение года, когда под снарядами "Хаймарсов" погибал Донецк, ни одна русская ракета не ударила по министерству обороны Украины, по кабинету министров, по зданию Службы безопасности. И российская власть, несмотря на ропот своего населения, придерживалась этого договора, итогом которого стала атака дронов на Кремль, покушение на президента России. И нас опять обманули.



Если вдруг прекратятся военные действия, Украина и Россия сядут за стол переговоров и после встречи будет подписан мирный договор на условиях, устраивающих Россию, не обманут ли нас снова? Не являемся ли мы теми, кого постоянно обманывают? И если это так, не является ли это признаком слабоумия? И почему не обманывали Сталина, не обманывали Молотова и Громыко? Почему не обманывался русский народ, который на протяжении веков создавал невиданное государство из двенадцати часовых поясов? А потом появились те, кого стали обманывать, и это великое государство пало, во многих часовых поясах остановились русские часы, и там потекло другое, не русское, время.



В ответ на эти непрерывные оскорбительные удары Россия только улыбается, показывая свои десны, и эти десны - без зубов. Когда мы снова увидим русский клык, узрим русский бивень? Когда наш противник услышит вместо слюнявого чмоканья лязг русских зубов?



Удар по Прилепину повлечет ли за собой удар по зданию СБУ, или только реплику Марии Захаровой?