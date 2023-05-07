 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Разборка в Бронксе... Племянник Джона Кеннеди обвинил ЦРУ в убийстве своего дяди
09:18 10.05.2023

Роберт Фрэнсис Кеннеди младший повторил свое утверждение о том, что Центральное разведывательное управление США стоит за убийством его дяди, президента Джона Ф. Кеннеди, сообщает Zakon.kz.
Кандидат в президенты от Демократической партии выступил в программе "Ханнити" на канале Fox News и обсудил убийство 35-го президента США, которое произошло в 1963 году, сообщает New York Post.

"Есть миллионы страниц документов – документов ЦРУ, стенограмм, записанных разговоров из кубинского посольства в Мехико, из – трудно обобщить доказательства. Есть признания людей, которые непосредственно участвовали в заговоре, в планировании заговора".
Роберт Ф. Кеннеди младший
Он заявил, что, по его мнению, комиссия Уоррена, созданная президентом Линдоном Джонсоном для расследования убийства, была вовлечена в сокрытие.

Кандидат в президенты отметил, что бывший директор ЦРУ Аллен Даллес был членом комиссии, а его брат, бывший госсекретарь Джон Фостер Даллес, был уволен президентом Кеннеди.

"Даллес проник в комиссию Уоррена и, по сути, руководил комиссией Уоррена и скрывал эти доказательства от членов комиссии Уоррена. В любом случае, когда Конгресс, 10 лет спустя, расследовал это преступление с гораздо большим количеством доказательств, чем имелось в распоряжении Комиссии Уоррена, Конгресс пришел к выводу, что, да, это был заговор. Это был заговор и в нем участвовали несколько человек. И большинство участников расследования считают, что за этим стояло ЦРУ – потому что доказательства были для них ошеломляющими".

Роберту Ф. Кеннеди младшему было 9 лет, когда его дядю убили в Далласе. Он добавил, что его отец расследовал дело Джека Руби, который убил Ли Харви Освальда. Его отец якобы обнаружил, что у Джека Руби были связи с боссами мафии и владельцами казино, которые были в "сговоре с ЦРУ".

ЦРУ продолжает отрицать свою причастность к убийству.

По результатам недавнего опроса, Кеннеди-младший набрал 19% голосов на праймериз демократов.

Данияр Кунафин

Источник - Zakon.kz
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