Глава МВФ Георгиева: риск раскола мира наступает в крайне неподходящее время

12:22 10.05.2023

Dnes.dir.bg

Болгария



Кристалина Георгиева: мир рискует распасться на соперничающие экономические блоки



Риск распада мира на соперничающие экономические блоки становится все реальнее, считает директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. В долгосрочной перспективе фрагментация торговли может стоить до 7% мирового ВВП. Это примерно столько же, сколько совокупный годовой объем промышленного производства Германии и Японии, сообщает Dir.



"После десятилетий развития глобальной интеграции возрастает риск распада мира на соперничающие экономические блоки. Этот сценарий был бы плох для всех, в том числе для европейцев" - заявила в своем выступлении перед Брюссельским экономическим форумом директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.



Она присоединилась по видеосвязи к конференции "Глобальная напряженность и ограниченные ресурсы. Создание новой конкурентоспособной модели для Европы".



Георгиева отметила, что риск раскола мира наступает в крайне неподходящее время, когда глобальный рост крайне слаб по историческим меркам - как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.



По ее словам, МВФ прогнозирует, что глобальный рост останется на уровне около 3% в течение следующих пяти лет - это самый низкий уровень с 1990 года.



Однако, по словам Георгиевой, центральные банки не должны "ослаблять бдительность" до тех пор, пока не удастся взять инфляцию под контроль, хотя ужесточение денежно-кредитной политики сдержит рост и обнажит некоторые финансовые уязвимости.



ЕС, как и большинство развитых экономик, сталкивается с этим двойным вызовом - замедлением роста при высокой инфляции. МВФ прогнозирует, что темпы роста в ЕС упадут с 3,7% в прошлом году до 0,7% в этом году, после чего будет восстановление умеренными темпами. При этом ожидается, что инфляция снизится с более чем 9% в прошлом году до чуть более 6% в этом году и до 2025 года не вернется к целевому уровню в большинстве стран.



Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева похвалила политиков Европы за их реакцию на резкий рост цен на энергоносители и стоимости жизни, вызванный боевыми действиями на Украине. Однако она предупредила, что ЕС так и будет испытывать серьезные трудности и не сможет поднять доходы населения, если не решит долгосрочные проблемы, связанные с демографией, производительностью и инклюзивностью.



Георгиева обозначила три приоритета политики, которые помогли бы в решении проблем: повышение производительности и расширение возможностей для всех, ускорение зеленого перехода для обеспечения устойчивого восстановления и возрождение многостороннего сотрудничества для обеспечения долгосрочного роста во всех частях мира.



Для этого европейским правительствам необходимо создать благоприятную среду для инноваций и инвестиций с помощью оптимизации регулирования, улучшения образования, увеличения расходов на исследования и разработки, а также расширения цифровой и зеленой инфраструктуры.



По словам главы МВФ, для Европы важно решить демографические проблемы, препятствующие росту, - поощрять пожилых работников продолжать работать, обеспечить надлежащий уход за детьми и гибкие условия труда, чтобы больше женщин могли работать.



Георгиева считает, что для ЕС особенно важно стимулировать развитие зеленых технологий. Ускорение зеленого перехода важно само по себе, но это также ключ к повышению энергетической безопасности и инвестиционных возможностей.



Однако первый шаг на пути к устойчивому восстановлению экономики - отказ от искушения новых форм протекционизма. Сбои в цепочках поставок во время пандемии по понятным причинам побудили страны попытаться снизить свою уязвимость, "перенеся производство в другие или дружественные страны". После начала боевых действий на Украине к инвестиционным решениям стран добавились соображения национальной безопасности. Вместе эти тенденции создают более фрагментированный мир с реальными экономическими издержками.



По данным МВФ, в долгосрочной перспективе фрагментация торговли может стоить до 7% мирового ВВП - примерно столько же, сколько совокупный годовой объем промышленного производства Германии и Японии. Если добавить к этому технологическую составляющую, потери для некоторых стран могут составить до 12% ВВП. "Хотя внутренние выгоды могут выглядеть заманчиво, в долгосрочной перспективе от глобальной фрагментации проигрывают все" - заключила Георгиева.