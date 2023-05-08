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Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе
17:08 10.05.2023

Владимир Путин поручил денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Россия объявила о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе в 2007 году, а позже прекратила все консультации. Путин поручил назначить Рябкова своим представителем при рассмотрении денонсации договора

Президент Владимир Путин поручил денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), участие в котором Россия приостановила еще в 2007 году, говорится в его распоряжении.

"Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о денонсации РФ Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года", - сказано в документе.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе подписали в 1990 году в Париже представители 16 стран НАТО и шести стран Организации Варшавского договора (ОВД). Согласно документу, обеим группам государств-участников разрешалось иметь равное количество обычных вооружений и боевой техники, также были установлены лимиты на наличие вооруженных сил в зоне действия договора. Последняя распространялась на территорию от Атлантического океана до Уральских гор, реки Урал и Каспийского моря.

В основе документа лежала система количественных ограничений по пяти категориям обычных вооружений: боевые бронированные машины, артиллерия, боевые самолеты и боевые вертолеты. В пределах района применения ДОВСЕ число вооружений не должно было превышать 40 тыс. боевых танков, 60 тыс. бронированных машин, 40 тыс. артиллерийских единиц, 13,6 тыс. боевых самолетов и 4 тыс. ударных вертолетов.

После распада Советского Союза, когда на его территории образовалось несколько независимых государств, разрабатывался ряд дополнительных соглашений в развитие ДОВСЕ. Однако ряд стран отказались от их ратификации, а Латвия, Литва и Эстония вообще отказались присоединяться к договору. Ключевым здесь должно было стать Соглашение об адаптации договора, подписанное в 1999 году на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Стамбуле. Его суть была в том, чтобы перейти от блоковых ограничений, когда лимиты касались ОВД и НАТО в целом, к национальным: прописывалось, сколько боевой техники, в том числе зарубежной, на своей территории могли размещать суверенные государства. Российская квота в этих условиях несколько сократилась.

Параллельно со стамбульским соглашением был принят Заключительный акт переговоров по адаптации ДОВСЕ: в нем прописывались политические обязательства подписантов. Так, страны НАТО обязывались не размещать на территории новых стран-членов такие существенные боевые силы, как авиация; также были понижены лимиты для Венгрии, Польши, Словакии и Чехии. Россия, в свою очередь, взяла бы на себя обязательства вывести часть вооружений из Грузии и все вооружения из Молдавии, а также проявить сдержанность при размещении сил в Калининградской и Псковской областях. Политическая договоренность ратификации не подлежала, но была частью единого пакета, адаптированного ДОВСЕ.

Из-за того, что члены НАТО не ратифицировали соглашение об адаптации, обновленный вариант ДОВСЕ в силу так и не вступил. Реальная численность вооружений в странах альянса превышала обозначенные для них квоты. В июне 2007 года по требованию России в Вене состоялась чрезвычайная конференция государств - участников ДОВСЕ. Москва заявила тогда, что договор не может быть жизнеспособным без присоединения к нему Латвии, Литвы и Эстонии, понижения суммарного уровня численности вооружений и техники стран НАТО и выполнения еще ряда условий. Это вступление в силу или хотя бы временное применение соглашения 1999 года, снижение суммарной численности вооружений стран НАТО с учетом новых членов, присоединение к договору стран Балтии, отмена фланговых ограничений для России.

Договориться не удалось, и 13 июля 2007 года Путин подписал указ "О приостановлении Российской Федерацией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе и связанных с ним международных договоров". Тем не менее российские представители продолжали участвовать в заседаниях совместной консультативной группы. От участия в совместных консультациях Москва полностью отказалась в 2015 году.

Илья Пламенев,
Екатерина Постникова

Источник - РБК
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