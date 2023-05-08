Полиция отпустила 17 человек, задержанных за акцию протеста перед акиматом Жанаозена, -Zakon.kz

17:14 10.05.2023

Полиция отпустила 17 человек, задержанных за акцию протеста перед акиматом Жанаозена Фото: Zakon.kz

17 человек, задержанных за проведение акции протеста перед акиматом города Жанаозена и требовавших трудоустроить их в нефтегазовую отрасль, отпустили из Управления полиции, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе ДП Мангистауской области.



Там отметили, что информация о нарушении общественного порядка перед зданием акимата поступила к ним 10 мая 2023 года около 12:00.



"С нарушителями была проведена разъяснительная работа сотрудниками прокуратуры и акимата. Несмотря на предупреждение, собравшиеся заявили о том, что будут проводить акцию протеста в нарушение статьи 488 КоАП РК ("Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний")".

Пресс-служба ДП Мангистауской области

Полицейские доставили 17 нарушителей в Управление полиции. С ними вновь была проведена профилактическая беседа, после чего их отпустили домой.



Ранее акцию протеста прокомментировал аким Жанаозена Айбек Косуаков.



Константин Вноровский