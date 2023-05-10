|13 мая объявлено "Всемирным днем жертв вакцины Covid-19"
17:27 10.05.2023
ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН
Жрецы ковида и террор Pfizer-вакцинации
13 мая объявлено "Всемирным днем жертв вакцины Covid-19" в Испании и других испаноязычных странах. По всей Испании группой Afectados por las Vacunas (Люди, пострадавшие от вакцин) организуются мероприятия с целью помочь "осудить громогласное молчание СМИ, политиков и фармацевтических компаний о вредных последствиях" и привлечь внимание к жертвам вакцинации.
А в Германии открыли первый памятник жертвам вакцинации и признали продукцию Pfizer опасной для жизни и здоровья людей.
Мемориал жертвам вакцинации, открытый в саксонском городе Циннвальд-Георгенфельд на популярном туристическом маршруте
В Южной Африке группа ученых и медицинских специалистов из разных стран мира подает в суд на Pfizer. В иске говорится о беспрецедентном росте тяжелых побочных эффектов вакцинации.
Мемориал жертвам вакцинации в Австралии
В Австралии иски к правительству и фармацевтическому агентству предъявляют из-за травм, полученных в результате вакцинации. Выплачиваются компенсации. На сегодняшний день выплачено более 4,87 миллиона долларов США 137 заявителям (всего на апрель получена 3501 заявка и продолжается рассмотрение 2263 заявок).
Федеральное ведомство здравоохранения Германии теперь не рекомендует вакцинацию против Covid-19. Врачи, которые продолжат вакцинировать людей, будут нести ответственность. Всемирный совет здравоохранения после многочисленных строгих предупреждений призвал изъять прививки C19 из продажи.
В конце апреля благодаря публикации журналистского расследования Ли Фанга выяснилось, что фармацевтический гигант Pfizer тайно финансировал специальные группы давления, лоббировавшие введение властями ряда стран драконовских мандатов на вакцинацию и санитарные/вакцинные "паспорта". Итальянский телеканал Rete4 сообщил, что во время пандемии в 2020 году правительство давало указания подобного рода "экспертам", какие именно рекомендации озвучивать публично.
Выяснилось, что Pfizer было известно минимум о 1223 смертях после введения вакцины Vax в течении первых 90 дней. "Это крупнейшая катастрофа в области безопасности биофармацевтических препаратов в мировой истории", - сообщил профессор-кардиолог из США Питер Маккалоу. Другой врач из США, занимающийся вакцинами и прививками, Майкл Хуанг также говорит о многочисленных пострадавших и заявляет, что подобного рода вакцинация должна быть запрещена.
В апреле Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) начали срочное расследование в Америке "загадочного" роста заболеваемости мозга среди полностью привитых детей. По словам представителей здравоохранения США, в 2022 году количество редких серьезных абсцессов головного мозга среди детей выросло более чем втрое.
Рост смертности на 800% среди вакцинированных детей в Англии с 1 января по 31 октября 2021 года по сравнению с невакцинированными. Зеленый: невакцинированные дети; желтый: вакцинированные – 1 доза; красный: вакцинированные – 2 дозы
Примечательно, что уже первая вакцинация против Covid-19 больше напоминала оккультный ритуал жертвоприношения. Вакцина была введена человеку в день полного солнечного затмения при новолунии 14 декабря 2020 года (этот факт отмечал и Дональд Трамп).
О том, что стоит за ритуалом жрецов "новой нормальности" из ВЭФ, фонда Гейтса (Gates Foundation) и ВОЗ, говорит зашкаливающая смертность привитых от ковида. Например, в Великобритании медиа, проанализировав смертность от "пандемии" ковида на основе правительственной статистики, пришли к выводу: 90% смертей от Covid-19 приходится на вакцинированное население, 82% из них – на получивших бустерные прививки троекратно. Эта тенденция, по мнению СМИ, сохраняется по сей день.
То, что вакцины оказались опаснее коронавируса, признали и сами "жрецы ковида". Тот же Билл Гейтс назвал их применение "огромной ошибкой" и заявил, что "вирус гораздо менее опасен, чем мы думали, а вакцина гораздо опаснее, чем кто-либо мог себе представить".
Гейтс не безобидный чудак, допустивший случайную ошибку. Он потомственный "жрец новой нормальности", оттачивающий на людях инструментарий сокращения населения с помощью вирусов и эпидемий.
Его дед доктор Фредерик Л. Гейтс в свое время сообщал об аналогичном эксперименте, поставленном над военнослужащими армии США. Их трижды вакцинировали (с 21 января по 4 июня 1918 года) от бактериальной эпидемии вируса-"инфлюэнцы" чудодейственным Pfizer того времени – сывороткой, полученной от лошадей. В 1918-1920 гг. термин "испанский грипп", или "инфлюэнца", стал общим для внезапно возникшего заболевания неизвестного происхождения, унесшего только в Европе миллионы жизней.
По словам Гейтса-деда, они вводили солдатам случайные дозы экспериментальной вакцины от бактериального заболевания. После этого у некоторых военнослужащих появились симптомы, которые были охарактеризованы как "симулированный" менингит, но "доктор Гейтс выдвинул фантастический тезис, что это был ненастоящий менингит".
Отец Билла Гейтса, известный как Билл Гейтс-старший (Bill Gates Sr.), в разгар "ковид-пандемии" помогал сыну в Gates Foundation и руководил компанией Planned Parenthood (американское Евгеническое общество), занимающейся вопросами сокращения "ненужного" населения планеты и "селекцией лучших людей".
Газета 2011 года со статьей Билла Гейтса "Депопуляция через принудительную вакцинацию". Автор утверждает, что это самое "экологически чистое решение".
Именно Билл Гейтс одним из первых начал запугивать мир опасностью вирусной эпидемии, предсказав будущий "вирус, атакующий легкие" еще в 1997 году, и даже "не пожалел" 100 миллионов долларов для распространения вакцины от ковида. В 2019 г. структуры Гейтса организовали т. н. Событие 201, в ходе которого смоделировали будущую "пандемию".
23 октября 2022 года Фонд Гейтса и ВОЗ провели новые учения "Катастрофическое заражение" (Событие 202). А в начале 2023 г. Гейтс заявил, что к 2025 году будет еще одна пандемия, вероятно, "гораздо более жестокая, чем Covid-19".
О том же самом в апреле сообщил еще ряд "ковид-жрецов" из числа архитекторов "новой нормальности" вроде бывшего "медицинского" советника президента США Энтони Фаучи, заявившего: "Точно будет вспышка новой пандемии, возможно, в следующем году". Генеральный директор Pfizer Альберт Бурштейн, говоря о новой эпидемии, лучится уверенностью: "Я действительно думаю, что лучшие дни Pfizer у нас впереди, потому что Covid был для меня генеральной репетицией".
Швабианцы от медицины рассчитывают, что в ходе новой эпидемии умрут 20 миллионов человек, 15 миллионов из которых – дети. Многие из выживших будут парализованы и получат повреждение мозга. Под подобными предлогами к 2030 году ВОЗ и структуры Гейтса планируют внедрить более 500 новых вакцин. Вакцины против Covid-19 типа Pfizer – лишь первые из многих, которые появятся в ближайшее время.
Согласно сайту ВОЗ, к 2030 году должен быть обеспечен 90-процентный охват основными вакцинами, вводимыми в детском и подростковом возрасте. Также планируется сократить вдвое количество детей, которые полностью пропускают вакцинацию, и внедрить сотни новых вакцин в странах с низким и средним уровнем дохода.
Задача внедрения "абонентской медицины", основанной на уничтожении естественного иммунитета и привязки человека к принудительным медицинским услугам типа регулярных вакцинаций, имеет наряду с управленческо-оккультной мощную экономическую подоплеку.
Окончание пандемии ставит под угрозу масштабный "бизнес" (продажи одной только вакцины Pfizer – BioNTech – по сравнению с прошлым годом упали на более чем 80%). Ведь "пандемия" Covid-19 стала самым прибыльным кризисом в истории. 60 лет (1965-1995) прибыль корпораций была стабильной. Затем наступили годы "пузыря". А "пандемия ковида" стала единственным периодом экономического спада, когда прибыль фармацевтических корпораций стремительно выросла.
И напоследок – сногсшибательный факт. Человек, стоящий во главе ВОЗ, Тедрос Гебрейесус, не врач, а… официально признанный террорист. Он принадлежит к "Народно-освободительному фронту Тыграй", отнесенному правительством США террористическим организациям еще в 1990-х годах. Фигурирует в Глобальной базе данных по терроризму.
Полный текст
https://www.fondsk.ru/news/2023/05/10/zhrecy-kovida-i-terror-pfizer-vakcinacii-59222.html