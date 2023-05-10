13 мая объявлено "Всемирным днем жертв вакцины Covid-19"

17:27 10.05.2023

ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН



Жрецы ковида и террор Pfizer-вакцинации



13 мая объявлено "Всемирным днем жертв вакцины Covid-19" в Испании и других испаноязычных странах. По всей Испании группой Afectados por las Vacunas (Люди, пострадавшие от вакцин) организуются мероприятия с целью помочь "осудить громогласное молчание СМИ, политиков и фармацевтических компаний о вредных последствиях" и привлечь внимание к жертвам вакцинации.



