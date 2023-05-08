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Запылал Пакистан: протестующие атаковали военные базы после ареста Имран Хана
17:30 10.05.2023

Волнения в ядерной державе могут потрясти всю Азию

Максим ПЛОТНИКОВ

Пакистанская полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестов, однако и это не помогло



Бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана арестовали в здании Верховного суда в Исламабаде, куда он прибыл давать показания. Как пишет Reuters, ордер на арест Хана был выписан Национальным бюро подотчетности, которое обвинило его в нецелевой растрате средств фонда "Аль-Кадир траст" и продаже подарков от иностранных глав государств.

Представитель экс-премьера Рауф Хасан сообщил, что политика задержали до начала слушаний, а это является "нарушением всех существующих законов". Сторонники Хана и вовсе заявили о его похищении.

"Он был похищен из здания суда, десятки адвокатов и обычных людей подверглись пыткам. Имран был увезен неизвестными в неизвестном направлении", – заявил вице-премьер оппозиционной партии "Движение за справедливость" Фавад Чаудри в Twitter. Хан является лидером этой партии уже более 27 лет.

70-летний Имран Хан был арестован с четвертой попытки. Окружной суд Исламабада принял решение об аресте политика еще в конце февраля, после чего полиция трижды пыталась задержать его дома. Сторонники бывшего премьера с ожесточенным сопротивлением блокировали все подъезды силовиков к резиденции Хана, а власти, стремясь избегать масштабных столкновений, до этого момента решительных действий не предпринимали.

Партия Хана призвала своих сторонников выйти на акции протеста, и уже через несколько часов сотни тысяч пакистанцев начали блокировать военные базы и блокпосты, а также поджигать дома и автомобили чиновников по всей стране. Власти трех из четырех провинций ввели в действие чрезвычайный приказ, запрещающий все публичные собрания и акции.

Пакистанская полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестов, однако и это не помогло. По приказу высшего командования МВД, услуги мобильной передачи данных были приостановлены – сейчас в стране не работают ни социальные сети, ни мессенджеры. Силовики готовятся к ужесточению протестов и предупреждают об открытии огня на поражение.

Став в 2018 году премьер-министром страны, Имран Хан выбрал курс на сближение с Россией и Китаем, что не понравилось западным лидерам и особенно США. Тогдашний американский президент Дональд Трамп заявил, что лично заморозил военную помощь Пакистану на 1,3 млрд долларов, потому что "Исламабад не предпринимал никаких усилий, чтобы со своей стороны помогать Вашингтону".

В апреле прошлого года избирательная комиссия все же лишила Хана парламентского мандата, признав его виновным в продаже 52 ценностей, хранившихся в Тошахане [государственной сокровищнице Пакистана – прим.ред.], и в сокрытии информации о полученных им подарках от зарубежных лидеров. Сам экс-премьер считает, что за его смещением с должности стоят спецслужбы США, которые заплатили 1 миллионов долларов за голосование против него.

Ситуация в Пакистане осложняется тяжелым экономическим и климатическим кризисом, в котором оказалась страна после тяжелого наводнения в прошлом году. Кроме того, в отличие от Судана, где тоже сейчас происходят столкновения двух враждующих политических сил, Пакистан является ядерной державой с населением более 200 миллионов человек. Поэтому масштабы гражданской войны в стране могут потрясти всю Азию.

Источник - КП
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