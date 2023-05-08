Запылал Пакистан: протестующие атаковали военные базы после ареста Имран Хана

17:30 10.05.2023

Волнения в ядерной державе могут потрясти всю Азию



Максим ПЛОТНИКОВ



Пакистанская полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестов, однако и это не помогло



