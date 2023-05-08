|Поляки "переименовали" российский Калининград в Крулевец
17:32 10.05.2023
Медведев предложил переименовать Польшу
Медведев предложил переименовать Польшу в "царство в составе России"
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил переименовать Польшу в "Царство Польское в составе России" в ответ на "переименование" польскими властями Калининграда. Соответствующий пост опубликован на его странице в Twitter.
"Тогда вместо Кракова - Krakau, Гданьска - Danzig и не Польша - Царство Польское в составе России", - написал Медведев.
Политик также подчеркнул, что всем польским русофобам, желающим "научить всех истории", необходимо ответить тем же.
Ранее "МК" писал, что в Польше рекомендовали называть Калининград польским топонимом "Крулевец". Такое решение власти страны аргументировали борьбой с Русским миром.
Авторы: ЕВГЕНИЙ МЕДВЕДЕВ