Поляки "переименовали" российский Калининград в Крулевец

17:32 10.05.2023

Медведев предложил переименовать Польшу

Медведев предложил переименовать Польшу в "царство в составе России"



Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил переименовать Польшу в "Царство Польское в составе России" в ответ на "переименование" польскими властями Калининграда. Соответствующий пост опубликован на его странице в Twitter.



"Тогда вместо Кракова - Krakau, Гданьска - Danzig и не Польша - Царство Польское в составе России", - написал Медведев.



Политик также подчеркнул, что всем польским русофобам, желающим "научить всех истории", необходимо ответить тем же.



Ранее "МК" писал, что в Польше рекомендовали называть Калининград польским топонимом "Крулевец". Такое решение власти страны аргументировали борьбой с Русским миром.



Авторы: ЕВГЕНИЙ МЕДВЕДЕВ